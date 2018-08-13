ФСО будет судиться с Леонидом Ярмольником из-за разбитой машины

Осенью 2016 года популярный актер стал виновником ДТП с участием четырех машин. Одна из них принадлежала ФСО, ее починили, но теперь требуют с Ярмольника денег.

Авария произошла 22 октября 2016 года в Москве на Кутузовском проспекте. Леонид Ярмольник не отрицает, что виноват в случившемся, но очень удивлен, что ФСО решила с ним судиться через полтора года после инцидента. По словам актера, ведомственный Mercedes—Benz уже давно отремонтирован, причем сделано это было за один день, страховая перечислила нужную сумму. Теперь же ФСО требует от Ярмольника через суд более 800 тысяч рублей — якобы эта та сумма, которую не покрыла страховка.

«Это ерунда какая-то. Через полтора года после случившегося ФСО чего-то нам насчитала еще, прислала какие-то бумаги, в которых много странностей. Они описывают там большой ремонт, хотя сами сдали машину на станцию техобслуживания 21 января 2017 года, а получили из ремонта 22-го. Там какая-то небрежно сфабрикованная штука, но я отдал материалы дела своим адвокатам, они разберутся. Вообще, это какая-то нелепость. Видимо, они думают, что если называются ФСО, то все сразу должны накладывать в штаны. Дело даже не в деньгах, просто это странная история», — приводит комментарий актера газета «Московский комсомолец».

Как сообщает ТАСС, иск ФСО к Ярмольнику будет рассматриваться 21 августа в Хамовническом суде города Москвы.

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Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС