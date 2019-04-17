Закон принят: Госдума ужесточила наказание за оставление места ДТП

Таким образом, наконец-то будет восстановлена справедливость, считает спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

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Проект закона об ужесточении наказания для виновников аварии, скрывшихся с места ДТП, депутаты Госдумы приняли в третьем чтении. Законопроект был внесен Правительством РФ и фактически приравнивает наказание для сбежавших виновников аварии к ответственности за совершение ДТП в состоянии опьянения.

Если водитель скрылся с места ДТП, а потерпевшим был нанесен тяжкий вред здоровью, ему грозят принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или лишение свободы на срок до 4 лет; если в результате аварии погиб человек — от 2 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет; если погибли двое и более лиц — лишение свободы от 4 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Сейчас скрывшимся с места ДТП грозит лишение права управления автомобилем на срок от одного года до полутора лет или административный арест до 15 суток.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что с принятием закона восторжествует справедливость, потому что сейчас «те, кто сбежал с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди, несут меньшую ответственность, чем те, кто остался и сдал тест на алкоголь».

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