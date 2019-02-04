В Госдуме предложили считать автомобиль орудием убийства

И конфисковать его у владельца в тех случаях, когда есть жертвы.

О том, что в случае дорожно-транспортных происшествий нужно конфисковывать автомобили, ставшие причиной несчастного случая, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов в ходе круглого стола «Что ждет водителя за оставление места ДТП?». Автомобиль может стать орудием убийства, так почему бы его не изымать сразу же, в момент нахождения и преступника, и орудия убийства?

«Можете себе представить, чтобы пистолет, автомат, нож после задержания преступника возвращались ему или владельцу? Никогда этого не происходит. Почему в этом случае это происходит? Это как раз и мотивируется тем, что можно отделаться легким испугом», — передает слова Нилова АГН «Москва».

Конфискованный автомобиль в случае необходимости можно будет реализовать и возместить моральный или материальный вред.

Сейчас в Госдуме находится правительственный законопроект о внесении поправок в ст. 264 Уголовного кодекса РФ и ст. 12.27 Кодекса об административных правонарушениях. Там речь идет об усилении уголовной ответственности водителей, скрывшихся с места аварии, в которой погибли или получили тяжкий вред здоровью люди.

Среди других предложений законодателей — запретить курение за рулем, так как это отвлекает от дороги.

А некоторые депутаты полагают, что следует отменить техосмотр для автомобилей частных лиц, так как действующая система никак не способствует предотвращению аварий, а вот ее коррупционная составляющая довольно высока.

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