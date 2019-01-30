В Госдуме предложили запретить курение за рулем

По мнению депутата, курение отвлекает от дороги и его нужно приравнять к использованию мобильника без хэндс-фри.

В российском парламенте продолжают придумывать новые запреты и ограничения для водителей, за которые можно штрафовать. Так, депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев предложил наказывать за курение за рулем.

По его мнению, курение за рулем ничем не отличается от использования мобильного телефона и несет угрозу жизни людей.

«Я предлагаю запретить курить за рулем автомобиля. Сигареты, зажигалка, спички, пепельницы однозначно отвлекают водителя. С этим вряд ли кто-то будет спорить. Это дополнительно создает определенную напряженность на дороге и опасность для окружающих автомобилистов и пешеходов», — заявил агентству «Москва» Свищев.

Кроме того, курящий водитель наносит ущерб и здоровью пассажиров, которые находятся вместе с ним в салоне. А еще, по мнению народного избранника, такой запрет поможет остановить пропаганду курения. По его словам, в автомобиле прозрачные стекла и курящий водитель косвенно пропагандирует курение.

В прошлом году Минздрав предложил ограничить курение в автомобильном транспорте.

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