Говорите, в России водителям закручивают гайки? Приезжайте в Израиль! Там, если выпил за рулем — в тюрьму, повсюду летают полицейские беспилотники и нельзя забывать правило правой руки.

И если ни к чему сейчас в Иране я,

То я готов поехать в Тель-Авив.

В. Высоцкий

— Готовься! На границе туристов трясут сильно. Выворачивают сумки чуть ли не наизнанку. А еще заваливают вопросами, словно первокурсников на экзамене. Люди в форме на каждом углу, война, по сути, не прекращается с 1948 года.

Это мне говорили про Израиль еще в Москве. Местным пограничникам действительно интересны некоторые граждане. Особенно те, у кого в паспорте стоят штампы о пересечении границ арабских государств. В моем таких штампов не было, потому прохождение паспортного контроля заняло минут десять.

Наши в городе

Смотришь конкурс в Сопоте —

И глотаешь пыль,

А кого ни попадя

Пускают в Израиль!

Мнение о сложном, почти военном положении в стране улетучилось, как только я оказался на улицах Тель-Авива. Туристов — море! Американцы, китайцы, русские. Наши тут вообще как дома. На родном языке можно свободно общаться в магазинах и отелях, ответят вам без акцента.

На парковке меня ждет Opel Zafira — увы, эта марка в России официально больше не представлена. Зато шины-то самые что ни на есть наши — Cordiant Comfort 2 (ЗР, № 3, 2018) ярославского производства. Со следующего года российская компания расширяет ассортимент типоразмеров. Появятся большие размерности и низкопрофильные покрышки для легковушек и SUV. Opel обут в 225/45 R17. Чертовски интересное сочетание: новая «санкционная» машина на отечественных шинах в насыщенной историей и легендами стране.

Бейт-Шеан — древнейший город Израиля. Некогда по этим местам проходил путь из Египта в Месопотамию. В городе было много фонтанов и неслыханная по тем временам роскошь — баня и общественный туалет. А в 1973 году здесь снимали нашумевшую ­рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда».

Живите по правилам

Он мне дал прочесть брошюру — ­как наказ,

Чтоб не вздумал жить там сдуру, как у нас.

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Говорите, в России закручивают пэдэдэшные гайки? Приезжайте в Израиль! Пока не сел за руль, картинка рисовалась драконовская. Руки всегда должны быть на руле. Снять правую можно, лишь чтобы переключить передачу или выпить воды. Не газировки, чая или кофе — только простой воды. Без нее не выжить. Летом столбик термометра поднимается и до пятидесяти! Остальные напитки — уже излишество.

В местных газетах смакуют резонансную историю о девушке, глотнувшей кофе за рулем и получившей штраф 500 шекелей (8900 рублей). Штрафом 1000 шекелей (17 800 рублей) карается разговор по мобильнику без гарнитуры хендс-фри. Косишься вниз — тоже повод уличить в наборе СМС и основание для штрафа.

Во время движения водитель обязан всегда держать обе руки на руле и смотреть на дорогу. В противном случае можно получить штраф. На деле всё не так строго.

Почти в каждой машине есть «третий глаз» — система предотвращения аварий, созданная израильской компанией Mobileye. На крохотный круглый экранчик выводятся знаки ограничения скорости, расстояние до впередиидущей машины. А еще система противно пищит, когда задеваешь линию разметки.



Контролируют всё это беспилотники — «стрекóзы» длиной метра полтора летают вдоль трассы. Еще есть камеры с высоким разрешением, «заглядыва­ющие» в машины. Они расставлены на треногах вдоль дорог. Полицейские могут вести скрытое патрулирование. А в пробках между рядами шныряют патрульные мотоциклисты и буквально пялятся в салоны. В общем, куда ни плюнь — штраф. Наказание за проезд на красный — 1500 шекелей (26 700 рублей). Столько же возьмут за превышение скорости в жилой зоне на 31–40 км/ч и на 41–50 км/ч на трассе. Причем превышение даже на 5 км/ч недопустимо.

Такие шипы ставят на выезде из отелей, чтобы никто не заехал «против шерсти». Наказание для упрямого водителя — изодранные в клочья колёса.

К алкоголю отношение умеренно строгое. Для обычных водителей допускается 0,3 промилле, то есть около бокала пива. Для профессиональных (такси, автобусы, грузовики) — ноль. Поймают подшофе — мало не покажется. Лишат прав минимум на месяц, а максимум — на два года. Причем машину тоже забирают на штрафстоянку на месяц, и не важно, кому она принадлежит — хоть прокатной конторе. Эвакуация и хранение, естественно, за счет нарушителя.

В стране развивают каршеринг электротранспорта. Аренда сине-белого Renault Zoe обходится в 1,2 шекеля (21,5 рубля) за минуту. Берут!

За повторное нарушение можно схлопотать тюремный срок, что и случилось с одним знакомым моего коллеги. Мало того что попался первый раз, так еще и сел за руль с «лишними» промилле спустя несколько дней после первого нарушения. Быстрый «полевой» суд вновь отправил на сей раз уже прокатную машину на штрафстоянку, а нарушитель месяц провел за решеткой. Думаете, это всё? Через несколько месяцев состо­ялось еще одно, «капитальное» слушание. Вердикт: злостный нарушитель. Суд назначил штраф 55 000 шекелей (почти миллион рублей!) и отправил бедолагу обратно за решетку на два года. Правда, спустя полтора года за примерное поведение его выпустили на свободу. На этом фоне штраф 250 шекелей (4400 рублей) за неправильную парковку или непропуск пешехода на зебре — сущий пустяк.

Почти как дома

Там у них уклад особый,

Нам — так сразу не понять.

Ты уж их, браток, попробуй

Хоть немного уважать.

После таких историй я просто выключил мобильник и поехал строго по знакам. И тут же услышал недовольные гудки! Израиль — единственная страна в мире, где скорость звука быстрее скорости света. В этой шутке есть доля правды — сигналят много и часто, особенно на светофорах, если хоть на миг проспал зеленый. Поглядел по сторонам: руль-то двумя руками не держит практически никто, по мобильнику трещит каждый второй, а скорость массово превышают километров на два­дцать в час. Вот вам и строгие правила.

Город Хайфа, выделенная полоса для скоростных автобусов системы Метронит. Выезд на такую полосу чреват штрафом 500 шекелей (8900 рублей).

Откровенного хамства себе никто не позволяет. Водят, как правило, культурно, перестроиться не проблема. Но на трассах встречаются торопыги, сгоняющие других с полосы дальним светом. А в пробке нередко едут по обочине или объезжают затор через заправки или парковочные карманы. Прямо как у нас! Правда, многих за это ловит полиция, и тут схожесть с Россией заканчивается.

Местные стражи порядка не берут взяток. От слова «совсем». Ведь устроиться на престижную и высокооплачиваемую службу очень сложно. Да и вообще, попытка подкупить служителя закона расценивается как оскорбление. Максимум — можно поговорить с полицейским и попробовать разжалобить. Если войдет в положение, то смягчит наказание, а то и вовсе отпустит.

Общественный транспорт в Израиле — современные автобусы. Остановки отмечены окрашенными в желто-красный цвет бордюрными камнями. Легковушкам можно останавливаться здесь только для посадки или высадки ­пассажиров.

А вот и Кармельский туннель. Точнее, комплекс из четырех туннелей длиной 6,5 км. Он связывает северо-восточную и юго-западную части Хайфы. Строили его… 500 китайцев, движение открыли в 2010 году. На въезде в туннель берут плату, зависящую от количества сегментов. Стоит удовольствие от 8 до 17 шекелей (140–300 рублей).

Пока в России говорят про развитие электротранспорта, в Израиле он уже в ходу. Понятно, что во многом этому способствует климат, но и «политическая воля» имеет место. В двух самых крупных городах страны — Тель-Авиве и Хайфе — полным-полно электровелосипедов. Дело в том, что страховки на мотоцикл и скутер очень дорогие — до 7500 шекелей (133 000 рублей). И за безопасностью здесь следят строго. Увидеть подростка, несущегося на электросамокате, нереально. Несовершеннолетних, управля­ющих двухколесным электротранспортом, штрафуют на 1000 шекелей (17 000 рулей). Штраф за езду на велосипеде по тротуару или дороге для автомобилей — 250 шекелей (4400 рублей). Вот бы так двухколесных контролировали в Москве!

Страховки на мотоциклы, скутеры и мотороллеры в стране большие, потому набирают популярность электровелосипеды.

Взгляд со стороны

Решил я — и, значит, кому-то быть битым,

Но надо ж узнать, кто такие семиты, -

А вдруг это очень приличные люди,

А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет!

Загородные трассы — в отличном состоянии. Неудивительно — климат способствует, к тому же с востока на запад Израиль можно проехать за пару часов, а с севера на юг — за девять. Zafira плывет и даже не покачивается, шума шин не слышно. Лишь изредка недовольно пищит Mobileye. Писк раздается при опасном сближении с идущим впереди автомобилем и если перестраиваюсь в соседний ряд, не включив поворотник.

Платных дорог в Израиле всего три: шоссе номер шесть, 13‑километровая платная полоса из аэропорта Бен Гурион до Тель-Авива и Кармельский туннель. Этот «хайвей» бесплатный и в отличном состоянии.

Mobileye, спрятанный в небольшой коробочке под лобовым стеклом, распознаёт и дорожные знаки. Но часто ошибается. Например, читает знаки на второстепенной дороге и думает, что они установлены на главной. Это мешает, тем более что знаков ограничения скорости очень мало и подчас непонятно, какую скорость держать. Выход один — ориентироваться на поток.

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А вот информационных дорожных щитов масса, надписи на них — на иврите, арабском и английском. Еще одна особенность Израиля — не используется знак «Главная дорога». Поэтому здесь, как нигде, надо помнить правило правой руки и на нерегулируемых перекрестках уступать дорогу машине справа. Еще один совет: не вздумайте выкинуть из окна фантик или окурок — заплáтите 750 шекелей (13 000 рублей).

Первая остановка — город-крепость Акко. Древнейшее поселение Израиля и последнее пристанище крестоносцев на Святой земле. Люди жили здесь еще 6000 лет назад. Узкие улицы, восточные базары и атмосфера Средневековья, которую можно буквально вдыхать. По городу гуляйте хоть всю ночь, тут всюду безопасно. Паркуюсь и удивляюсь, насколько грамотно организованы стоянки. Бордюрные камни маркируют цветом. Красно-белая раскраска — стоянка запрещена. Бело-синяя — парковка платная, а на информационном щите рядом ищите «прайс». Если бордюр серый, стоянка бесплатная.

Ярденит на реке Иордан — центр паломничества христиан всего мира. Сотни тысяч верующих ежегодно приезжают сюда, чтобы повторить обряд крещения Иисуса Христа. Но, по преданию, крестили его не здесь, а выше по течению реки, на территории современной Иордании. Ярденит же в 1981 году был выбран правительством Израиля как символическое место крещения.

Чтобы вырастить осетра, понадобится 10–12 лет и немало труда. Наградой будет неплохая прибыль, ведь за десять лет цены на черную икру поднялись с 500 до 4000 долларов за килограмм.



Автопарк Израиля очень пестрый — от потрепанных пикапов до итальянских спорткаров. Много машин, которые обошли наш рынок стороной, среди них Opel Adam и Hyundai Kona. Всё бóльшую популярность набирают гибриды и электромобили, ведь цены на бензин в пересчете на наши деньги — примерно 130–140 рублей за литр. А государство еще и субсидирует покупку экологичного транспорта, для этих машин выделены бесплатные парковочные места.

Теперь — на север Израиля, к гротам Рош-ха-Никрá, которые прячутся в семидесятиметровых скалах, омываемых волнами Средиземного моря. К причудливым пещерам спускается фуникулер под углом 60 градусов. Это самая крутая канатная дорога в мире — но не страшно! Накануне Второй мировой войны британцы прорубили в скале два туннеля по сто метров длиной и проложили железную дорогу, соединяющую Хайфу, ливанские Бейрут и Триполи. В 1943 и 1948 годах британцы использовали этот маршрут в военных целях. А мартовской ночью 1948-го израильская армия взорвала туннели, чтобы прекратить поставки оружия из Ливана.

Рош-ха-Никрá. Фуникулер за две минуты отвозит туристов к гротам, сотворенным за сотни лет морскими волнами. Весь комплекс пещер и фуникулер находятся в пограничной зоне. Купание в окрестностях комплекса запрещено.

Необычное чувство: смотришь на море, буйство цветов и стайки детей, которых воспитатели приводят в это красивое место, а поднимешь глаза к вершине горы — и видишь военную базу, смотровые вышки и бетонный забор. Отсюда начинается демилитаризованная зона. До недавнего времени граница с Ливаном была самой горячей. По сей день между двумя государствами нет ни одного действующего пропускного пункта, и ни один турист не пересек эту границу за семьдесят лет существования Израиля.

Мой путь лежит дальше, на восток, вдоль границы с Ливаном. Тут военная атмосфера — на каждом повороте встречаю бронированные Хаммеры с пулеметами на крыше. Но они не пугают, а вселяют чувство безопасности. В один прекрасный момент навигатор увел меня на грунтовку. Как выяснилось позже, этот глюк спровоцировали израильские глушилки.

Какие же острые камни! Увлеченный маневрированием, не заметил, как правым колесом наехал на кусок ржавой колючей проволоки. Но покрышка выдержала. Боковины Cordiant Comfort 2 для лучшей плавности хода сделали эластичными, а конструкцию корда облегчили, и тем не менее шина оказалась крепкой.

Разработчики шин Cordiant Comfort 2 утверждают, что ходимость покрышек до полного истирания протектора — около 97 000 км.

Вскоре добрался до фермы Caviar Galilee. Здесь выращивают огромных осетров и продают черную икру по всему миру. Интересно, что распробовали ее израильтяне благодаря выходцам из России. Ну а мальков на землю обетованную привезли из Астрахани румынские мигранты.

Отсюда рукой подать до спорной территории — Голанских высот. Говорят, это самое заминированное место в мире: на каждый квадратный километр приходится по сотне мин. Эти места минировали еще турки в начале века, потом французы, англичане, сирийцы. Во время Шестидневной войны территория отошла Израилю, а 40 лет назад здесь прошла, наверное, самая масштабная танковая баталия всех времен. Сирия и Египет напали на Израиль. Силы казались неравными: 1600 танков против 180 израильских машин. Спустя 18 дней… арабские силы были разгромлены. Сегодня в этих краях относительно тихо. Лишь время от времени на минах подрываются кабаны.

Пора собираться

Вёл нагрузки, жил в Бобруйске,

Папа — русский, сам я — русский,

Даже не судим.

Аэропорт Бен Гурион — единственная в мире воздушная гавань, где в ручной клади можно проносить жидкость. Скажем, бутылки с вином. Но это не значит, что персонал смотрит на всё сквозь пальцы. Тут действует норматив — террорист должен прожить не дольше десяти секунд. Досмотр жесткий, в аэропорт лучше приезжать за три часа до вылета. Я последовал совету, и не зря: на подходе машину остановили и проверили.

Уже в порту прошел психологический осмотр — полчаса мне задавали вопросы! Чем занимался в стране, с кем встречался, сам ли собирал сумку? С пристрастием досмотрели багаж. Это нормальная практика. Результат работы спецслужб — ни одного теракта за тринадцать лет.

Израиль оставил смешанные чувства. С одной стороны, курорт с шикарными пляжами. А какие здесь вино и чача на винодельне Кадма! С другой — жесткие меры безопасности и понимание, что совсем рядом граница и неспокойные соседи. Может, именно контрасты манят вернуться в Израиль, едва помашешь ему рукой?