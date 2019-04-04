Самых несчастных автовладельцев освободили от налога

Бывшим владельцам угнанных машин не нужно будет платить транспортный налог вплоть до момента возврата автомобилей.

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Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных машин от уплаты транспортного налога. До сих пор владельцев освобождали от уплаты транспортного налога на автомобили, которые находятся в розыске, при условии подтверждения их угона документом из МВД. Этот документ необходимо было продлевать каждый год, подтверждая факт розыска, что создавало определенные неудобства автовладельцам.

Когда розыск прекращался (но автомобиль так и не был найден), владелец должен был снимать его с регистрационного учета, потому что налоговая автоматически возобновляла его налогообложение.

Теперь налогом не будет облагаться транспортное средство, находящееся не только в розыске, но и розыск которого уже прекращен, начиная с месяца начала розыска до месяца его возврата лицу, на которого оно зарегистрировано, сообщает РИА Новости.

Хотя все это по-прежнему должно быть подтверждено соответствующими документами, выдаваемыми органами МВД, или сведениями, полученными налоговыми органами в процессе обмена данными с полицией.

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