В Госдуме предложили жестче наказывать за использование гаджетов за рулем

Увеличить административный штраф до 5 тыс. рублей за разговор по телефону за рулем автомобиля, а также наказывать за использование за рулем любых гаджетов предлагает депутат Вячеслав Лысаков.

«Я штрафы за разговоры по телефону максимально увеличил бы, до 5 тыс. рублей. И не только за разговоры, а за любые действия с любым гаджетом. За это надо наказывать, это опасно», — передает слова первый зампреда комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова агентство ТАСС.

Пока это лишь мысли вслух, идея требует проработки, о конкретном законопроекте речи пока нет. Тем не менее ничто не должно отвлекать от управления автомобилем. Даже когда человек разговаривает по громкой связи, включается «тоннельное сознание», когда ничего не видишь, не слышишь, только рефлекторно реагируешь на изменение дорожной обстановки. А уж если водитель держит в руках телефон, умудряясь при этом читать и отправлять смс, выходить в соцсети — это вообще «выходит за рамки приличий и безопасности», отмечает депутат.

Лысаков привел в пример Израиль, где не разрешены и наказываются любые действия за рулем с любыми гаджетами. Во Франции полицейский может остановить машину за любые действия, которые, по его мнению, угрожают безопасности на дороге.

По действующим нормам за пользование водителем во время движения телефоном, не оборудованным устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, грозит штраф в размере 1500 рублей.

Курение за рулем также отвлекает от дороги, поэтому его нужно приравнять к использованию мобильника без хэндс-фри, полагает другой депутат, Дмитрий Свищев.

Разговоры с пассажирами также порой отвлекают водителей от дороги. Но за это пока наказывать не планируют. Какие же пассажиры самые молчаливые? Это выяснилось в ходе исследования, проведенного сервисом заказа такси.

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