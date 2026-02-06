Новое в законе о такси: к чему готовиться водителям и пассажирам

Петр Шкуматов назвал неувязки в законе о локализация такси

Закон о локализации такси задумывался с благими намерениями: если рынок ежегодно потребляет десятки тысяч машин, необходимых для таксомоторных перевозок, почему бы не направить этот спрос на российскую сборку и комплектующие. Но такси в России устроено не одинаково.

Таксисты уйдут

В столицах заметнее парки и популярна арендная схема работы, а в регионах рынок почти целиком держится на людях, для которых перевозки – это не профессия, а подработка. В отдельных субъектах доля таких водителей, по оценкам участников отрасли, доходит до 80%. Это значит, что любая реформа, которая требует купить новую машину «специально для такси», фактически обращена к модели рынка, которой в регионах просто нет.

Подработчик-самозанятый не мыслит категориями автопарка. У него уже есть личный автомобиль, на котором он возит семью, ездит на работу, решает бытовые задачи. Такси встраивается в эту жизнь как дополнительный доход от машины, а не как отдельный бизнес-проект.

Поэтому ожидание, что сотни тысяч частников начнут менять свои машины ради сохранения доступа к реестру, выглядит несколько оторванным от реальности. Большинство не станет входить в лизинг, не будет брать кредит и не будет ждать окупаемости несколько лет. Они просто уйдут.

А пассажиры?

Пассажиру нужно, чтобы машина приехала – и чтобы довезла. «Шашечки» в виде статуса, разрешений и происхождения VIN для него вторичны – и вообще неинтересны, пока сохраняются относительная безопасность поездки, доступная цена и адекватное время ожидания.

Когда легальное предложение сужается, у пассажира две альтернативы. Либо дороже и дольше ждать машину, вызванную через приложение, либо искать обходные варианты.

Чем сильнее сужается легальный сегмент, тем выгоднее становятся неформальные каналы. Это уже происходит: перевозки «по заказу» давно живут в мессенджерах, локальных чатах, группах в соцсетях, где водители и клиенты соединяются без платформы, без реестра и без налогов.

Дали квоту

Частичное смягчение, то есть квота на долю автомобилей, которые могут не соответствовать локализации для самозанятых, снижает риск мгновенного обвала предложения. Это попытка признать, что личные машины в такси – не «лазейка», а основа предложения во многих регионах.

Но сама логика квоты создает напряжение. Если машин «вне требований» больше, чем разрешено, начинается борьба за место в реестре. А там, где место ограничено, неизбежно появляются обходные схемы, серые посредники и стимул «договориться».

Лизинг

Отдельный слой проблем связан с лизингом. По оценкам рынка, таких машин около 100 тысяч. Они оформлены на лизинговые компании, ездят в такси, а после выплаты всех платежей должны перейти к водителю или парку.

И тут еще одна ловушка. Если после выкупа и смены собственника автомобиль нужно перерегистрировать, а он не проходит требования локализации, дверь в реестр закрывается. Машина технически исправна, экономически оправдана, привычна водителю, но с точки зрения локализации уже не подходит.

Агрегаторы

Агрегаторы и службы заказа окажутся перед выбором: либо повышать цены (при меньшем количестве машин), рискуя растерять лояльность пассажиров, либо развивать форматы, которые формально уводят часть перевозок из режима «такси» в режим «перевозки по заказу» – то есть конкурировать с чатами в мессенджерах нелегальных перевозчиков.

Что делать

Если цель государства в том, чтобы люди продолжали ездить, а отрасль оставалась прозрачной и контролируемой, решения должны опираться на то, как рынок реально устроен.

Наиболее рациональный компромисс выглядит так: разрешить регистрацию в такси любых автомобилей с российским VIN, без дополнительных балльных требований локализации.

Параллельно нужен переходный режим: автомобили, уже имеющие действующую регистрацию в реестре, не должны терять ее при перерегистрации из-за технических причин вроде окончания лизинга или смены собственника.

Иначе такси не выдержит реформы, которая забывает о подработчиках и лизинге. Если правила сделают легальное такси неудобным и дорогим, рынок найдет дорогу туда, где проще и дешевле. И едва ли этого хочет государство.

