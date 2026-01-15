#
Таксопарки просят квоту на иномарки

Таксопаркам нужен переходный период для выполнения требований по локализации

Рынок такси в преддверии нового закона о локализации разделился на крупных игроков и тех, кто может уйти с дорог из-за невозможности быстро заменить парк на отечественные автомобили.

Участники таксомоторного рынка продолжают добиваться смягчений перед вступлением в силу закона, ограничивающего работу такси российскими автомобилями. Инициативная группа по созданию ассоциации таксопарков направила обращение в комитет Госдумы по транспорту с просьбой распространить на них действующую для самозанятых водителей льготу. Она позволяет до 2033 года использовать до 25% нелокализованных иномарок от общего числа машин.

Напомним, с марта текущего года доступ на рынок такси иномарок будет ограничен. Закон предписывает использовать исключительно модели из утвержденного перечня, куда включены 22 автомобиля от шести российских марок: Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и Москвич.

Без подобной квоты выполнить новые требования смогут лишь крупные компании, в то время как небольшие перевозчики не имеют ресурсов для массовой замены автопарка. По данным Национального совета такси, две трети таксопарков не планируют обновлять машины в 2026 году из-за их высокой стоимости и низкой, по мнению операторов, окупаемости. Треть респондентов и вовсе рассматривает уход с рынка.

Эксперты отмечают, что введение квот для таксопарков порождает новые вопросы. Неясно, кто станет бенефициаром – водитель-арендатор или компания-собственник. Существуют и риски злоупотреблений, например, формальная аренда автомобилей социально незащищенными гражданами для получения льготы. При этом аренда иномарки по льготной квоте может оказаться экономически невыгодной для самого таксопарка.

По оценкам рынка, распространение льготы на таксопарки может принести в бюджет дополнительные 3–5 млрд рублей ежегодно за счет сохранения хозяйственной деятельности сотен компаний.

Источник:  «Коммерсант»
