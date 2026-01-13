Депутат выступил за упрощение безопасного автотюнинга

Владислав Даванков предложил сделать проще процедуру безопасного автотюнинга

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков выступил с инициативой кардинально упростить процедуру легализации безопасного автотюнинга.

Парламентарий от фракции «Новые люди» заявил, что множество автомобилистов сегодня вынуждены скрываться, пряча свои машины в гаражах и выезжая лишь по ночам, из-за несовершенства законодательства.

По мнению Даванкова, ключевым критерием для легализации изменений должен стать принцип безопасности. Он признал, что существуют радикальные варианты тюнинга, превращающие автомобиль в «нечто инопланетное», однако часто автовладельцы просто стремятся улучшить отдельные детали или заводские характеристики, которые не всегда отличаются высоким качеством.

Если такие доработки не влияют на безопасность дорожного движения, их регистрация должна быть максимально простой.

Политик подчеркнул, что в этой сфере достаточно «фильтра здравого смысла и безопасности на дорогах». Нынешняя же ситуация, по его словам, не только ограничивает права автомобилистов, но и провоцирует рост бытовой коррупции, так как автолюбители будут ездить на модифицированных машинах в любом случае, но нелегально.

Ранее партия «Новые люди» уже вносила в Госдуму законопроект, направленный на отмену штрафов за тонировку и тюнинг, что свидетельствует о последовательной работе в данном направлении.

