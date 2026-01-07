Удар выдержит: в России создали «неубиваемого» пешехода для испытаний автопилотов

#
Названы самые дешевые спорткары
7 января
Нижегородские инженеры создали манекен для тестирования безопасности автомобиля

Ученые Нижегородского государственного технического университета представили уникальную разработку – «умный» манекен для краш-тестов, отличающийся особой прочностью и реалистичностью движений.

Устройство, на которое уже получен патент, сделает испытания автомобильных систем помощи водителю максимально достоверными и экономически эффективными.

Современные автомобили, оснащенные сложной электроникой, должны безошибочно распознавать людей на дороге. Чтобы проверить, как машина среагирует на внезапно появившегося пешехода, в реальных испытаниях используются манекены. Инновация нижегородских инженеров заключается в создании «неубиваемой» конструкции.

При столкновении на скорости до 80 км/ч ноги манекена, закрепленные на магнитах, безопасно отлетают, а дорогостоящая приводная система внутри корпуса остается целехонькой и сразу готова к новым испытаниям.

При этом устройство обеспечивает необычайно плавные и точные движения, имитируя ходьбу, бег или остановку человека. Достигается это за счет специальных механизмов с подшипниками качения, снижающих трение.

Такая детализация необходима, чтобы камеры и датчики автомобиля однозначно распознавали в манекене человека, а итоги тестов были корректными. Новая технология обещает повысить безопасность будущих автомобилей, делая проверку их поведения более жесткой и приближенной к реальным условиям.

Источник:  nntu.ru
Алексеева Елена
Фото:nntu.ru
07.01.2026 
Фото:nntu.ru
