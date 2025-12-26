Новый кроссовер популярной марки разбили в краш-тесте

#
Вместе с MG QS, который в марте 2026 года превратится в российский Москвич М90, краш-тест ANCAP прошел еще один китайский кроссовер – продающийся у нас с апреля 2025 года Haval H7.

Выбираем лучший полноприводный кроссовер — выигрываем Ладу!

Австралийская методика ANCAP существует более 30 лет и во многом повторяет широко известную Euro NCAP; максимальная оценка тут также составляет пять звезд. Haval H7 для рынка Австралии отличается от российской версии правым рулем и гибридной силовой установкой, а в остальном идентичен.

По безопасности взрослых пассажиров модель набрала высокие 89%, но задний пассажир получил повышенную нагрузку на грудь при лобовом ударе. А во время другого испытания был смещен подголовник водительского кресла.

Это не влияет на оценку, но потенциально рискованно, поэтому Great Wall Motor отозвала все проданные в Австралии Haval H7 и будет проверять, как закреплен подголовник.

По пассажирам-детям Haval H7 набрал очень высокие 91%, причем дополнительные проценты набрала система, напоминающая о ребенке, оставленном в салоне. Но часть баллов была потеряна – на заднем ряду сидений нет центральных креплений Isofix.

За защиту пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов и водителей СИМ кроссовер получил 81%. Выяснилось, что потенциально травмоопасными для уязвимых участников движения (в этой категории – все вышеперечисленные) являются капот и передние стойки H7. Кроме того, система автономного экстренного торможения не всегда распознает велосипедистов.

Еще одна система привела к снижению баллов за активные ассистенты: мониторинг состояния водителя в H7 есть, но по умолчанию неактивен, что не соответствует стандарту ANCAP. Остальные электронные помощники – удержание в полосе, экстренное торможение в пробках, информирование об ограничении скорости, адаптивный «круиз» – позволили китайскому кроссоверу набрать в этой категории 80%.

Итоговая оценка Haval H7, несмотря на все сложности, — пять звезд!

Иннокентий Кишкурно
26.12.2025 
Отзывы о Haval H7 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H7  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Комфортная машина. Сравнивая со своей второй машиной Ford kuga могу сказать. что Haval H6 (прототип F7) не хуже, а по цене на 600 т.р дешевле
Недостатки:
За 2.5 года ничего не сломалось
Комментарий:
отличная. красивая машина!
0