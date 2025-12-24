Выбираем лучший полноприводный кроссовер — выигрываем Ладу!

Гран-при «За рулем»: 2025 год — 8 среднеразмерных полноприводных кроссоверов в РФ

Вовсю идет работа престижной автомобильной премии Гран-при «За рулем» 2026, где наши читатели выбирают лучшие автомобильные новинки, появившиеся в России в 2025 году. Сейчас у каждого есть возможность присоединиться к народному жюри масштабного конкурса и выиграть автомобиль – Lada Iskra SW Cross!

Вкратце напомним, в 2025-м в России появилось 54 новинки, которые мы разбили на 10 классов. Обычно мы берем в рассмотрение только новые модели – новые комплектации и обновления гаммы двигателей не в счет. Но в этот раз мы делаем оговорку, допуская к участию и хорошо известные машины, но вышедшие на рынок РФ под новыми прокси-марками.

Вот, например, как выглядит список дебютантов в классе среднеразмерных полноприводных кроссоверов:

GAC GS4, универсал, 170–231 л. с., передний/полный привод Haval F7x, кросс-купе, 192 л. с., полный привод

Haval H7, универсал, 192 л. с., полный привод Jetour T1, универсал, 245 л. с., полный привод

KGM Torres, универсал, 163 л. с., передний/полный привод Omoda C7, универсал, 150 л. с., передний/полный привод

Tenet T8, универсал, 197 л. с., полный привод Xcite X-Cross 8, универсал, 150 л. с., передний/полный привод

Согласитесь, машины довольно разные и весьма интересные! Свои знания о каждой вы из них сможете освежить по приложенным выше ссылкам. После этого голосуйте за понравившуюся модель прямо под этой публикацией, а затем – становитесь членом народного жюри! Переходите в большое онлайн-голосование – и определяйте лучшие новинки по всем десяти классам! Давайте решим, какой новый среднеразмерный полноприводник в этом году был лучшим!

