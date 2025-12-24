Гран-при
Geely Preface
24 декабря
Навстречу безопасности: китайский автогигант построил огромный комплекс
Компания Geely открыла крупнейший в мире центр...
Редакция «За рулем» предлагает разбирать каждый случай ног на панели отдельно...
24 декабря
Признаки человека, которого вы точно не будете подвозить
Названы 5 правил автомобильного этикета,...
Выбираем лучший полноприводный кроссовер — выигрываем Ладу!
24 декабря
Выбираем лучший полноприводный кроссовер — выигрываем Ладу!
Гран-при «За рулем»: 2025 год — 8...

Выбираем лучший полноприводный кроссовер — выигрываем Ладу!

Гран-при «За рулем»: 2025 год — 8 среднеразмерных полноприводных кроссоверов в РФ

Вовсю идет работа престижной автомобильной премии Гран-при «За рулем» 2026, где наши читатели выбирают лучшие автомобильные новинки, появившиеся в России в 2025 году. Сейчас у каждого есть возможность присоединиться к народному жюри масштабного конкурса и выиграть автомобиль – Lada Iskra SW Cross!

Вкратце напомним, в 2025-м в России появилось 54 новинки, которые мы разбили на 10 классов. Обычно мы берем в рассмотрение только новые модели – новые комплектации и обновления гаммы двигателей не в счет. Но в этот раз мы делаем оговорку, допуская к участию и хорошо известные машины, но вышедшие на рынок РФ под новыми прокси-марками.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Вот, например, как выглядит список дебютантов в классе среднеразмерных полноприводных кроссоверов:

GAC GS4, универсал, 170–231 л. с., передний/полный привод
Haval F7x, кросс-купе, 192 л. с., полный привод
Haval H7, универсал, 192 л. с., полный привод
Jetour T1, универсал, 245 л. с., полный привод
KGM Torres, универсал, 163 л. с., передний/полный привод
Omoda C7, универсал, 150 л. с., передний/полный привод
Tenet T8, универсал, 197 л. с., полный привод
Xcite X-Cross 8, универсал, 150 л. с., передний/полный привод

Согласитесь, машины довольно разные и весьма интересные! Свои знания о каждой вы из них сможете освежить по приложенным выше ссылкам. После этого голосуйте за понравившуюся модель прямо под этой публикацией, а затем – становитесь членом народного жюри! Переходите в большое онлайн-голосование – и определяйте лучшие новинки по всем десяти классам! Давайте решим, какой новый среднеразмерный полноприводник в этом году был лучшим!

Не лишним будет подчеркнуть: в благодарность за потраченное время и высказанное мнение мы по многолетней традиции разыграем среди участников опроса автомобиль. У вас есть реальный шанс стать обладателем автомобиля Lada Iskra SW Cross Гран-при

Обязательно! Для участия в розыгрыше машины при голосовании оставьте, пожалуйста, свои контактные данные, чтобы мы могли найти счастливчика!

Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2026 – холдинг «Кордиант».
  • Знакомьтесь с номинантами Гран-при «За рулем» 2026.
  • Узнайте, какие автомобили победили в Гран-при «За рулем» 2025.
  • Читайте о том, кому из наших читателей достались призовые машины в прошлый раз.
23 декабря
Лучший среднеразмерный полноприводный кроссовер 2025 года – это...
«За рулем»
