Гран-при «За рулем» – 2025: названы лучшие автомобили года!
Лучшие из новых
Гран-при «За рулем» – 2025 завершен, и мы подводим итоги масштабного голосования.
В прошлом году российский авторынок установил очередной рекорд: 61 новинка без учета рестайлинговых машин и моделей, поставляющихся по «серым» каналам. Столь большое количество премьер привело к тому, что и групп, по которым мы их разбили, оказалось много – целых 12.
Всего мы получили от наших читателей 96 878 анкет. В них вы оценивали автомобили по трем параметрам: техника, дизайн и практичность. В первую категорию входят силовая установка, шасси, уровень безопасности и оснащения. Второй параметр максимально субъективный, однако важный при выборе машины. Третье свойство объединяет в себе размеры салона и багажника, удобство повседневной эксплуатации, приспособленность к России и разветвленность дилерской сети.
Итоги голосования приведены в процентах от общего числа анкет.
Кстати, 56 950 читателей из 96 878 при голосовании согласились и поучаствовать в розыгрыше трех автомобилей Лада Веста. О том, как проходил розыгрыш и кому достались призовые машины, рассказано тут.
Призы нашим читателям – три автомобиля Лада! Веста, Веста SW и Веста SW Cross!
Автомобили оценивались по трем категория:
- Техника – понятие, в которое включаются инженерные особенности автомобиля.
- Дизайн – субъективное, однако очень важное свойство автомобиля. Его нельзя оценить в цифрах, но первое впечатление о машине мы составляем именно по её внешности и интерьеру.
- Практичность – параметр, который каждый оценивает, исходя из своего образа жизни. Если говорить упрощенно, то лучший автомобиль по этому критерию – самый удобный в эксплуатации.
Компактные легковые автомобили
В этом классе два участника, но очень интересное соперничество. За Geely стоит инженерная школа Volvo, тогда как Jetta – бренд концерна Volkswagen для китайского рынка. Немецким турбомотору и роботу наши читатели с небольшим перевесом предпочли китайские атмосферник и классический автомат. По части дизайна спокойный, но современный Emgrand разгромил скучный и несколько устаревший VA3.
Jetta отыгралась в практичности. Не иначе, респонденты оценили хорошо знакомые агрегаты, возможность использования фольксвагеновских расходников и запчастей. Потому что по типу кузова это тоже классический седан, а не лифтбек Polo/Rapid, отличавшийся особой вместительностью.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Geely Emgrand
|
52,3
|
82,47
|
40,42
|
58,4
|
Jetta VA3
|
47,7
|
17,53
|
59,58
|
41,6
Средние и большие легковые автомобили
В этой группе и до начала голосования было ясно, между какими двумя моделями развернется борьба за первое место. Техника и дизайн большого седана Geely не оставили наших читателей равнодушными. Максимальная практичность Лады очевидна, однако первенства в одной номинации вазовскому «лимузину» до общей победы не хватило.
MG и Venucia – темные лошадки не только для читателей. Даже мы успели познакомиться лишь с одной машиной из этой четверки. Более-менее приличные баллы набрал MG 7 – стильный лифтбек с мощными моторами, чем-то напоминающий Audi.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Geely Preface
|
49,98
|
48,73
|
22,44
|
40,38
|
MG 5
|
7,02
|
3,32
|
7,52
|
5,96
|
MG 6
|
3,88
|
2,79%
|
4,75
|
3,80
|
MG 7
|
14,51
|
24,43
|
4,53
|
14,49
|
Venucia D60 Plus
|
3,11%
|
1,85
|
3,69
|
2,88
|
Лада Аура
|
21,50
|
18,88
|
57,07
|
32,49
Компактные кроссоверы
В отличие от ситуации с компактными седанами, здесь у кроссовера Jetta VS5 не нашлось серьезного конкурента. Увидев знакомые черты бывшего нашего бестселлера Skoda Karoq, участники опроса щедро отсыпали «пятерке» голосов. Хотя в плане надежности и взаимозаменяемости деталей с оригиналом к китайской версии пока больше вопросов, чем ответов.
Яркий дизайн GAC GS3 тоже не оставил вас равнодушными. Остальная тройка, несмотря на официальные продажи, в потоке почти не встречается. А при знакомстве исключительно заочном сложно рассчитывать на высокие результаты.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
DFSK 500
|
6,09
|
8,16
|
10,27
|
8,18
|
GAC GS3
|
30,29
|
43,41
|
16,88
|
30,19
|
JAC JS3
|
8,00
|
9,04
|
11,73
|
9,59
|
Jetta VS5
|
47,67
|
27,52
|
52,64
|
42,61
|
MG ZS
|
7,95
|
11,87
|
8,48
|
9,43
Среднеразмерные переднеприводные кроссоверы
Самый многочисленный класс Гран-при 2025: десять моделей. Citroen собрал хороший урожай голосов, который не светил ему на прежнем, «некитайском» рынке. Лишь быстро выросшая у российских автомобилистов симпатия к Geely помешала выйти на первое место.
Jetta померкла на фоне лидеров, а баллы за дизайн показывают, что читатели, видимо, подустали от фольксвагеновской скукоты. Или отвыкли – на фоне китайского буйства линий. Xcite респонденты считают практичным, но покупать не спешат: модель на рынке провалилась.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Citroen C5 Aircross
|
24,71
|
19,81
|
19,13
|
21,22
|
DFSK ix5
|
3,47
|
8,85
|
3,64
|
5,32
|
Forthing T5
|
3,29
|
3,05
|
4,72
|
3,69
|
Geely Cityray
|
24,88
|
36,83
|
20,32
|
27,34
|
Haima 8S
|
2,90
|
1,74
|
1,90
|
2,18
|
Jetta VS7
|
20,66
|
7,02
|
25,11
|
17,60
|
MG One
|
3,86
|
8,28
|
1,61
|
4,58
|
SWM G01
|
1,19
|
1,71
|
2,15
|
1,68
|
Venucia V-Online
|
8,13
|
7,58
|
2,85
|
6,18
|
Xcite X-Cross 7
|
6,91
|
5,13
|
18,57
|
10,21
Среднеразмерные полноприводные кроссоверы
Это становится предсказуемым: где есть Geely – там он и побеждает. Удивительно, почему тогда марка не лидирует на нашем рынке? Видимо, если бы в нашем опросе была категория «Цена», она бы внесла поправку в успех марки. Купе-кроссовер Geely Tugella от переименования в Knewstar не стал хуже, просто на фоне соперников модель уже выглядит устаревшей.
Из других результатов выделим второе место марки Hongqi в категории «Дизайн». Монументально-роскошное оформление с маскотом под красное знамя – это что-то из советского прошлого, которое еще не забыто.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Belgee X70
|
12,17
|
8,83
|
27,70
|
16,23
|
Geely Atlas
|
34,71
|
46,52
|
28,75
|
36,66
|
Haval H3
|
18,41
|
13,51
|
28,54
|
20,15
|
Hongqi HS3
|
16,18
|
17,96
|
6,20
|
13,45
|
Knewstar 001
|
18,53
|
13,18
|
8,81
|
13,51
Большие переднеприводные кроссоверы
Класс, в котором в любом случае победителем оказывается калининградский Автотор: все три модели собирает этот завод. Но хвастаться нечем, потому что BAIC, Kaiyi и SWM одинаково не востребованы рынком. Отчасти неуспех можно списать на отсутствие полного привода – у крупных моделей он снова становится обязательным требованием. За счет более привлекательной в глазах читателей техники и дизайна первое место занял Kaiyi.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
BAIC X75
|
34,65
|
36,55
|
33,98
|
35,06
|
Kaiyi X7 Kunlun
|
49,20
|
47,44
|
35,58
|
44,07
|
SWM G05 Pro
|
16,15
|
16,01
|
30,44
|
20,87
Большие полноприводные кроссоверы
Haval F7 и Jetour T2 сошлись в острой борьбе, и в конечном итоге их разделило меньше тысячи голосов! Уличный поток в городах центральной части страны подтверждает: оба кроссовера популярны и востребованы, так что заработанные ими голоса отражают рыночные предпочтения. Jaecoo J8 не сумел стать для них равным соперником, хотя и статистом не оказался.
Скромные баллы моделей Soueast – это не провал. Машины успели выйти на рынок буквально накануне старта Гран-при и пока незнакомы потенциальным покупателям. Напомним, что они представляют собой вариации кроссоверов Jetour.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
DFSK ix7
|
5,63
|
4,34
|
7,30
|
5,76
|
Haval F7
|
30,66
|
34,35
|
36,13
|
33,71
|
Jaecoo J8
|
22,57
|
23,27
|
13,96
|
19,93
|
Jetour T2
|
34,53
|
31,20
|
36,28
|
34,01
|
Soueast S07
|
1,91
|
2,44
|
2,01
|
2,12
|
Soueast S09
|
4,70
|
4,40
|
4,32
|
4,47
Внедорожники
На четыре модели в этой категории как минимум два парадокса. Первый: на «скучающем» по прежним брендам рынке Oting Paladin оказался в голосовании аутсайдером. Марка, конечно, неизвестная, однако машина представляет собой, грубо говоря, Nissan с двигателем Mitsubishi. Что же вам не нравится?
Парадокс второй. Haval H5 и H9 – внедорожники недешевые, однако условно «народные». Покупают их неплохо. Но нет, читатели своими голосами вывели на первое место Tank 700, эквивалентом которого в прежних реалиях в какой-то мере можно считать мерседесовский Geländewagen. Явно примеряли машину не к своему карману, а к мечте.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Haval H5
|
12,35
|
17,56
|
26,61
|
18,84
|
Haval H9
|
22,74
|
28,33
|
27,34
|
26,13
|
Oting Paladin
|
11,41
|
10,43
|
13,61
|
11,82
|
Tank 700
|
53,5
|
43,68
|
32,44
|
43,21
Минивэны
Удивительно, но тут Geely оказался лишь вторым. Okavango задуман как минивэн старой формации – для дома, для семьи. Выглядит скучновато, зато максимально практичный.
Нашим же читателям ближе бизнес-вэн GAC. Еще бы: за такие кресла на втором ряду кто хочешь проголосует. До появления «китайцев» такая концепция в России была в диковинку. Теперь же GAC в сегменте не один, но ниша для подобных автомобилей остается узкой.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Forthing M7
|
15,01
|
12,54
|
23,05
|
16,87
|
GAC M8
|
40,38
|
50,96
|
29,64
|
40,32
|
Geely Okavango
|
36,51
|
23,72
|
38,68
|
32,97
|
Haima 7X
|
8,10
|
12,78
|
8,63
|
9,84
Пикапы и коммерческие модели
Что на рынке, что в нашем голосовании – у ГАЗа нет равных соперников. Тем более, Соболь NN на сей раз представлен в полноприводном варианте, ценность которого в России особенно велика. Foton Toano ему ничего противопоставить не может, хотя на дорогах встречается уже нередко.
Из пикапов предпочтения читателей склонились в пользу довольно дорогой модели JAC T9 (скоро, кстати, он станет Соллерсом ST9). А вот простенькие и сравнительно недорогие Ambertruck и Соллерс ST6 оказались в аутсайдерах.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Ambertruck Work
|
3,63
|
5,61
|
2,33
|
3,86
|
Foton Toano
|
6,69
|
4,67
|
8,13
|
6,50
|
Foton Tunland G7
|
10,70
|
10,17
|
5,01
|
8,63
|
JAC T9
|
37,01
|
51,85
|
13,05
|
33,97
|
ГАЗ Соболь NN 4×4
|
31,05
|
20,69
|
63,84
|
38,52
|
Соллерс ST6
|
10,92
|
7,01
|
7,64
|
8,52
Электромобили легковые
За явным преимуществом выиграла дорогая, стильная и откровенно имиджевая модель. Рынок подтверждает: в России в основном покупают именно такие электромобили – недешевые и в качестве далеко не первого. А вот массовые «электрички» пока не приживаются – непрактично и очень дорого для рядового покупателя.
Авансы, розданные практичности Amberauto, наверняка связаны со сборкой на Автоторе. Только вот пока они ничем не обоснованы. Машинокомплекты полностью китайские, как пойдет локализация – неясно, что с надежностью и техподдержкой – тоже.
Интересно, что Ora 03 набрала минимальные баллы за дизайн, хотя это основа концепции модели.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Amberauto A5
|
27,97
|
19,11
|
42,59
|
29,89
|
MG Cyberster
|
53,77
|
63,60
|
15,74
|
44,37
|
Ora 03
|
18,26
|
17,29
|
41,67
|
25,74
Электрокроссоверы и подключаемые гибриды
Наши читатели решили, что если оценивать пока еще чуждые и непонятные нам машины, то надо слушать сердце. В итоге бесспорным победителем стал дорогущий, исполинский, сверхмощный гибрид Dongfeng. Сколь-нибудь заметное место на рынке он не займет, даже если будут продаваться только гибриды. Больно уж специфичен – и запредельно дорогой.
Зато ниже обозначилась вполне осязаемая конкуренция. За технику отметили Wey 07, за дизайн – Evolute i‑Jet, за практичность – семиместный гибрид Evolute i‑Space. Последний и занял «серебряную» позицию, хоть и весьма зауряден внешностью.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Dongfeng M-Hero
|
42,91
|
32,63
|
28,95
|
34,83
|
Evolute i-Jet
|
9,15
|
13,51
|
7,32
|
9,99
|
Evolute i-Space
|
10,84
|
9,96
|
26,20
|
15,67
|
Seres Aito M5
|
8,03
|
12,43
|
6,76
|
9,08
|
Seres Aito M7
|
10,69
|
10,52
|
13,20
|
11,47
|
Wey 05
|
6,57
|
9,72
|
7,29
|
7,86
|
Wey 07
|
11,81
|
11,23
|
10,28
|
11,10
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2025 – компания Cordiant.
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