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Гран-при «За рулем» – 2025: названы лучшие автомобили года!

Читатели «За рулем» выбрали лучшие автоновинки в 12 номинациях

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Лучшие из новых

Гран-при «За рулем» – 2025 завершен, и мы подводим итоги масштабного голосования.

В прошлом году российский авторынок установил очередной рекорд: 61 новинка без учета рестайлинговых машин и моделей, поставляющихся по «серым» каналам. Столь большое количество премьер привело к тому, что и групп, по которым мы их разбили, оказалось много – целых 12.

Всего мы получили от наших читателей 96 878 анкет. В них вы оценивали автомобили по трем параметрам: техника, дизайн и практичность. В первую категорию входят силовая установка, шасси, уровень безопасности и оснащения. Второй параметр максимально субъективный, однако важный при выборе машины. Третье свойство объединяет в себе размеры салона и багажника, удобство повседневной эксплуатации, приспособленность к России и разветвленность дилерской сети.

Итоги голосования приведены в процентах от общего числа анкет.

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Кстати, 56 950 читателей из 96 878 при голосовании согласились и поучаствовать в розыгрыше трех автомобилей Лада Веста. О том, как проходил розыгрыш и кому достались призовые машины, рассказано тут.

Призы нашим читателям – три автомобиля Лада! Веста, Веста SW и Веста SW Cross!

Автомобили оценивались по трем категория:

  • Техника – понятие, в которое включаются инженерные особенности автомобиля.
  • Дизайн – субъективное, однако очень важное свойство автомобиля. Его нельзя оценить в цифрах, но первое впечатление о машине мы составляем именно по её внешности и интерьеру.
  • Практичность – параметр, который каждый оценивает, исходя из своего образа жизни. Если говорить упрощенно, то лучший автомобиль по этому критерию – самый удобный в эксплуатации.

Компактные легковые автомобили

Geely Emgrand
Geely Emgrand

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В этом классе два участника, но очень интересное соперничество. За Geely стоит инженерная школа Volvo, тогда как Jetta – бренд концерна Volkswagen для китайского рынка. Немецким турбомотору и роботу наши читатели с небольшим перевесом предпочли китайские атмосферник и классический автомат. По части дизайна спокойный, но современный Emgrand разгромил скучный и несколько устаревший VA3.

Jetta отыгралась в практичности. Не иначе, респонденты оценили хорошо знакомые агрегаты, возможность использования фольксвагеновских расходников и запчастей. Потому что по типу кузова это тоже классический седан, а не лифтбек Polo/Rapid, отличавшийся особой вместительностью.

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Geely Emgrand

52,3

82,47

40,42

58,4

Jetta VA3

47,7

17,53

59,58

41,6

Средние и большие легковые автомобили

Geely Preface
Geely Preface

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В этой группе и до начала голосования было ясно, между какими двумя моделями развернется борьба за первое место. Техника и дизайн большого седана Geely не оставили наших читателей равнодушными. Максимальная практичность Лады очевидна, однако первенства в одной номинации вазовскому «лимузину» до общей победы не хватило.

MG и Venucia – темные лошадки не только для читателей. Даже мы успели познакомиться лишь с одной машиной из этой четверки. Более-менее приличные баллы набрал MG 7 – стильный лифтбек с мощными моторами, чем-то напоминающий Audi.

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Geely Preface

49,98

48,73

22,44

40,38

MG 5

7,02

3,32

7,52

5,96

MG 6

3,88

2,79%

4,75

3,80

MG 7

14,51

24,43

4,53

14,49

Venucia D60 Plus

3,11%

1,85

3,69

2,88

Лада Аура

21,50

18,88

57,07

32,49

Компактные кроссоверы

Jetta VS5
Jetta VS5

В отличие от ситуации с компактными седанами, здесь у кроссовера Jetta VS5 не нашлось серьезного конкурента. Увидев знакомые черты бывшего нашего бестселлера Skoda Karoq, участники опроса щедро отсыпали «пятерке» голосов. Хотя в плане надежности и взаимозаменяемости деталей с оригиналом к китайской версии пока больше вопросов, чем ответов.

Яркий дизайн GAC GS3 тоже не оставил вас равнодушными. Остальная тройка, несмотря на официальные продажи, в потоке почти не встречается. А при знакомстве исключительно заочном сложно рассчитывать на высокие результаты.

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

DFSK 500

6,09

8,16

10,27

8,18

GAC GS3

30,29

43,41

16,88

30,19

JAC JS3

8,00

9,04

11,73

9,59

Jetta VS5

47,67

27,52

52,64

42,61

MG ZS

7,95

11,87

8,48

9,43

Среднеразмерные переднеприводные кроссоверы

Geely Cityray
Geely Cityray

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Самый многочисленный класс Гран-при 2025: десять моделей. Citroen собрал хороший урожай голосов, который не светил ему на прежнем, «некитайском» рынке. Лишь быстро выросшая у российских автомобилистов симпатия к Geely помешала выйти на первое место.

Jetta померкла на фоне лидеров, а баллы за дизайн показывают, что читатели, видимо, подустали от фольксвагеновской скукоты. Или отвыкли – на фоне китайского буйства линий. Xcite респонденты считают практичным, но покупать не спешат: модель на рынке провалилась.

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Citroen C5 Aircross

24,71

19,81

19,13

21,22

DFSK ix5

3,47

8,85

3,64

5,32

Forthing T5

3,29

3,05

4,72

3,69

Geely Cityray

24,88

36,83

20,32

27,34

Haima 8S

2,90

1,74

1,90

2,18

Jetta VS7

20,66

7,02

25,11

17,60

MG One

3,86

8,28

1,61

4,58

SWM G01

1,19

1,71

2,15

1,68

Venucia V-Online

8,13

7,58

2,85

6,18

Xcite X-Cross 7

6,91

5,13

18,57

10,21

Среднеразмерные полноприводные кроссоверы

Geely Atlas
Geely Atlas

Это становится предсказуемым: где есть Geely – там он и побеждает. Удивительно, почему тогда марка не лидирует на нашем рынке? Видимо, если бы в нашем опросе была категория «Цена», она бы внесла поправку в успех марки. Купе-кроссовер Geely Tugella от переименования в Knewstar не стал хуже, просто на фоне соперников модель уже выглядит устаревшей.

Из других результатов выделим второе место марки Hongqi в категории «Дизайн». Монументально-роскошное оформление с маскотом под красное знамя – это что-то из советского прошлого, которое еще не забыто.

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Belgee X70

12,17

8,83

27,70

16,23

Geely Atlas

34,71

46,52

28,75

36,66

Haval H3

18,41

13,51

28,54

20,15

Hongqi HS3

16,18

17,96

6,20

13,45

Knewstar 001

18,53

13,18

8,81

13,51

Большие переднеприводные кроссоверы

Kaiyi X7 Kunlun
Kaiyi X7 Kunlun

Класс, в котором в любом случае победителем оказывается калининградский Автотор: все три модели собирает этот завод. Но хвастаться нечем, потому что BAIC, Kaiyi и SWM одинаково не востребованы рынком. Отчасти неуспех можно списать на отсутствие полного привода – у крупных моделей он снова становится обязательным требованием. За счет более привлекательной в глазах читателей техники и дизайна первое место занял Kaiyi.

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

BAIC X75

34,65

36,55

33,98

35,06

Kaiyi X7 Kunlun

49,20

47,44

35,58

44,07

SWM G05 Pro

16,15

16,01

30,44

20,87

Большие полноприводные кроссоверы

Jetour T2
Jetour T2

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Haval F7 и Jetour T2 сошлись в острой борьбе, и в конечном итоге их разделило меньше тысячи голосов! Уличный поток в городах центральной части страны подтверждает: оба кроссовера популярны и востребованы, так что заработанные ими голоса отражают рыночные предпочтения. Jaecoo J8 не сумел стать для них равным соперником, хотя и статистом не оказался.

Скромные баллы моделей Soueast – это не провал. Машины успели выйти на рынок буквально накануне старта Гран-при и пока незнакомы потенциальным покупателям. Напомним, что они представляют собой вариации кроссоверов Jetour.

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

DFSK ix7

5,63

4,34

7,30

5,76

Haval F7

30,66

34,35

36,13

33,71

Jaecoo J8

22,57

23,27

13,96

19,93

Jetour T2

34,53

31,20

36,28

34,01

Soueast S07

1,91

2,44

2,01

2,12

Soueast S09

4,70

4,40

4,32

4,47

Внедорожники

Tank 700
Tank 700

На четыре модели в этой категории как минимум два парадокса. Первый: на «скучающем» по прежним брендам рынке Oting Paladin оказался в голосовании аутсайдером. Марка, конечно, неизвестная, однако машина представляет собой, грубо говоря, Nissan с двигателем Mitsubishi. Что же вам не нравится?

Парадокс второй. Haval H5 и H9 – внедорожники недешевые, однако условно «народные». Покупают их неплохо. Но нет, читатели своими голосами вывели на первое место Tank 700, эквивалентом которого в прежних реалиях в какой-то мере можно считать мерседесовский Geländewagen. Явно примеряли машину не к своему карману, а к мечте.

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Haval H5

12,35

17,56

26,61

18,84

Haval H9

22,74

28,33

27,34

26,13

Oting Paladin

11,41

10,43

13,61

11,82

Tank 700

53,5

43,68

32,44

43,21

Минивэны

GAC M8
GAC M8

Удивительно, но тут Geely оказался лишь вторым. Okavango задуман как минивэн старой формации – для дома, для семьи. Выглядит скучновато, зато максимально практичный.

Нашим же читателям ближе бизнес-вэн GAC. Еще бы: за такие кресла на втором ряду кто хочешь проголосует. До появления «китайцев» такая концепция в России была в диковинку. Теперь же GAC в сегменте не один, но ниша для подобных автомобилей остается узкой.

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Forthing M7

15,01

12,54

23,05

16,87

GAC M8

40,38

50,96

29,64

40,32

Geely Okavango

36,51

23,72

38,68

32,97

Haima 7X

8,10

12,78

8,63

9,84

Пикапы и коммерческие модели

ГАЗ Соболь NN 4×4
ГАЗ Соболь NN 4×4

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Что на рынке, что в нашем голосовании – у ГАЗа нет равных соперников. Тем более, Соболь NN на сей раз представлен в полноприводном варианте, ценность которого в России особенно велика. Foton Toano ему ничего противопоставить не может, хотя на дорогах встречается уже нередко.

Из пикапов предпочтения читателей склонились в пользу довольно дорогой модели JAC T9 (скоро, кстати, он станет Соллерсом ST9). А вот простенькие и сравнительно недорогие Ambertruck и Соллерс ST6 оказались в аутсайдерах.

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Ambertruck Work

3,63

5,61

2,33

3,86

Foton Toano

6,69

4,67

8,13

6,50

Foton Tunland G7

10,70

10,17

5,01

8,63

JAC T9

37,01

51,85

13,05

33,97

ГАЗ Соболь NN 4×4

31,05

20,69

63,84

38,52

Соллерс ST6

10,92

7,01

7,64

8,52

Электромобили легковые

MG Cyberster
MG Cyberster

За явным преимуществом выиграла дорогая, стильная и откровенно имиджевая модель. Рынок подтверждает: в России в основном покупают именно такие электромобили – недешевые и в качестве далеко не первого. А вот массовые «электрички» пока не приживаются – непрактично и очень дорого для рядового покупателя.

Авансы, розданные практичности Amberauto, наверняка связаны со сборкой на Автоторе. Только вот пока они ничем не обоснованы. Машинокомплекты полностью китайские, как пойдет локализация – неясно, что с надежностью и техподдержкой – тоже.

Интересно, что Ora 03 набрала минимальные баллы за дизайн, хотя это основа концепции модели.

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Amberauto A5

27,97

19,11

42,59

29,89

MG Cyberster

53,77

63,60

15,74

44,37

Ora 03

18,26

17,29

41,67

25,74

Электрокроссоверы и подключаемые гибриды

Dongfeng M-Hero
Dongfeng M-Hero

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Наши читатели решили, что если оценивать пока еще чуждые и непонятные нам машины, то надо слушать сердце. В итоге бесспорным победителем стал дорогущий, исполинский, сверхмощный гибрид Dongfeng. Сколь-нибудь заметное место на рынке он не займет, даже если будут продаваться только гибриды. Больно уж специфичен – и запредельно дорогой.

Зато ниже обозначилась вполне осязаемая конкуренция. За технику отметили Wey 07, за дизайн – Evolute i‑Jet, за практичность – семиместный гибрид Evolute i‑Space. Последний и занял «серебряную» позицию, хоть и весьма зауряден внешностью.

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Dongfeng M-Hero

42,91

32,63

28,95

34,83

Evolute i-Jet

9,15

13,51

7,32

9,99

Evolute i-Space

10,84

9,96

26,20

15,67

Seres Aito M5

8,03

12,43

6,76

9,08

Seres Aito M7

10,69

10,52

13,20

11,47

Wey 05

6,57

9,72

7,29

7,86

Wey 07

11,81

11,23

10,28

11,10

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

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Количество просмотров 47
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