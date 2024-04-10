Новый кроссовер от 2,998 млн рублей: красивый! А на чем китайцы сэкономили?

«За рулем» протестировал переднеприводный кроссовер Kaiyi X7 Kunlun российской сборки

Вышедший год назад на наш рынок бренд Kaiyi начал с недорогих машин: седан Е5 и небольшой кроссовер Х35. Обе они – упрощенные и не самые современные модели Chery (этой фирме принадлежит 49% акций компании Kaiyi).

Было очевидно, что нужна машина собственной разработки. В середине прошлого года она появилась – среднеразмерный кроссовер X7 Kunlun.

Kaiyi X7 Kunlun. Цена в России от 2 997 900 ₽. Ломаные формы головной оптики навевают ассоци­ации с пиками гор.

Как едет Kaiyi X7 Kunlun?

В Kaiyi гордятся, что у новой платформы I‑FA нет ничего общего с Chery. Убедиться в этом, подняв машину на подъемнике, возможности не было. А сомнения есть: в наше время даже крупные производители кооперируются, разделяя траты. Зачем расходовать миллионы, а то и миллиарды, на разработку нового шасси, когда есть готовое от материнской компании?

Снизу мотор прикрывает пластиковый пыльник. У пустой машины просвет под ним составляет 210 мм, при полной загрузке – 186 мм.

Может, вся новизна заключается в отсутствии полного привода (у соразмерного Chery Tiggo 8 он есть)? Ну и в других настройках амортизаторов: с первых же метров X7 Kunlun озадачил жестким ходом, как будто перекачаны шины. Проверил манометром: так и есть – три атмосферы.

Сдул до 2,3 атм – стало заметно лучше. Машина перестала трястись на мелочевке, но при проезде через неровности покрупнее желаемой мягкости не обрела.

Управляемость? Тут X7 Kunlun ходит в середнячках. Не скажу, что тупит, однако и азартом не заряжает. И главный тому виновник – не балующий информативностью руль. А еще мешает раскачка на длинной волне.

Сиденья хороши: добротная боковая поддержка, длинная подушка, уютные подголовники.

Второй ряд весьма просторен даже для рослых. Диван удобный и мягкий, но регулировок нет. И почему забыли про подстаканники? Багажник вместителен – 546 л, однако крючков‑сеток-розеток здесь нет. Под полом – органайзер. Еще ниже – докатка.

Что по технике?

На выбор предлагается два турбомотора, и оба взяты у Chery. Жаль, но модификации с базовым агрегатом (1,6 л, 186 л. с.) в пресс-парке не оказалось.

Версия 2.0 – это двойные фазовращатели, непосредственный впрыск под давлением 200 бар, 238 л. с. и 375 Н·м. Машина бодрая – охотно ускоряется и с места, и с хода. Производитель данные по разгону не приводит, однако, по моим ощущениям, сотня покоряется секунд за 9–9,5.

Дизайн приборов стандартен для современных «китайцев». При смене режима движения меняется цвет подложки. Кнопку Drive Mode вынесли на руль, и это решение очень понравилось: переключая режимы, почти не отвлекаешься.

Интерьер благообразен и неплохо отделан. Но сенсорные кнопки под экраном сильно бликуют: даже в пасмурную погоду их не шибко видно.

Хрустальный селектор по форме напоминает капюшон кобры и на деле очень удобен.

Семиступенчатый «мокрый» робот Getrag свое дело знает и в передачах не путается. Предусмотрено три пресета: Eco, Comfort и Sport. Активация спортрежима особо динамики не добавляет, а вот нервозности в реакциях становится больше. А когда на кочках передняя ось разгружается (подвеска очень короткоходная), колеса норовят пуститься в пробуксовку. Да и расход в «спорте» высоковат – 12 л/100 км, примерно на литр больше, чем в двух других режимах.

На бездорожье с одним только передним приводом делать нечего. Но есть и хорошие новости: представители Kaiyi говорят, что уже проведены испытания версии с трансмиссией 4×4, сейчас идет ее сертификация. Ближе к концу года можно будет приобрести X7 Kunlun с приводом на все четыре.

Что покупатель получает здесь и сейчас, так это высокий акустический комфорт: тихо во всех режимах, да и вибраций нет. Зачет!

Сколько стоит?

Над дизайном X7 Kunlun работал Лоуи Вермеерш, который прежде трудился в Ferrari и Maserati. Облик яркий. Острые грани светотехники, по задумке, олицетворяют пики Куньлуня – крупнейшей горной гряды в Китае.

Мне же понравилось другое: короткий передний свес и полная оцинковка кузова.

Зазор в стыке переднего крыла и стойки крыши великоват, мозолит глаз. Ручки выкидные – выстреливает только один край.

Начальная стоимость версии 1.6 Comfort составляет 3 млн рублей. В оснащение входят светодиодные фары, система кругового обзора, панорамная крыша, круиз-контроль, кондиционер, подогрев передних и задних сидений, электропривод двери багажника.

Стоп-сигнал заходит на крышу – чтобы водители грузовиков любовались?

За топ-исполнение 2.0 Luxury придется доплатить 476 тысяч рублей. Добавятся автомат дальнего света, зимний пакет, вентиляция передних сидений, климат-контроль, самозатемняющееся салонное зеркало, беспроводное зарядное устройство, адаптивный круиз-контроль. В этом списке смущает разве что отсутствие занавесок безопасности и системы удержания в полосе.

Для нашего рынка X7 Kunlun делают на Автоторе. Пока машины приходят из Ибиня (провинция Сычуань) почти в сборе – ведется простейшая крупно­узловая сборка. Но в ближайшей перспективе кузова будут сваривать и красить в Калининграде. Локализация позволит держать цены в узде.

Название бренда подсвечивается и отлично видно в темноте.

Просторные салон и багажник, акустический комфорт, разгонная динамика Жесткая подвеска, пока без полного привода

Kaiyi X7 Kunlun

Длина / ширина / высота / база 4710 / 1964 / 1705 / 2800 мм

4710 / 1964 / 1705 / 2800 мм Снаряженная / полная масса 1775 / 2075 кг

1775 / 2075 кг Объем багажника 546–1566 л

546–1566 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 175 кВт / 238 л.с. при 5500 об/мин; 375 Н·м при 2000–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 175 кВт / 238 л.с. при 5500 об/мин; 375 Н·м при 2000–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч н.д.

н.д. Максимальная скорость н.д.

н.д. Топливо / запас топлива АИ-92-95 / 60 л

АИ-92-95 / 60 л Средний расход топлива н.д.

н.д. Трансмиссия передний привод; Р7