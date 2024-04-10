Новый кроссовер от 2,998 млн рублей: красивый! А на чем китайцы сэкономили?
Вышедший год назад на наш рынок бренд Kaiyi начал с недорогих машин: седан Е5 и небольшой кроссовер Х35. Обе они – упрощенные и не самые современные модели Chery (этой фирме принадлежит 49% акций компании Kaiyi).
Было очевидно, что нужна машина собственной разработки. В середине прошлого года она появилась – среднеразмерный кроссовер X7 Kunlun.
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Как едет Kaiyi X7 Kunlun?
В Kaiyi гордятся, что у новой платформы I‑FA нет ничего общего с Chery. Убедиться в этом, подняв машину на подъемнике, возможности не было. А сомнения есть: в наше время даже крупные производители кооперируются, разделяя траты. Зачем расходовать миллионы, а то и миллиарды, на разработку нового шасси, когда есть готовое от материнской компании?
Может, вся новизна заключается в отсутствии полного привода (у соразмерного Chery Tiggo 8 он есть)? Ну и в других настройках амортизаторов: с первых же метров X7 Kunlun озадачил жестким ходом, как будто перекачаны шины. Проверил манометром: так и есть – три атмосферы.
Сдул до 2,3 атм – стало заметно лучше. Машина перестала трястись на мелочевке, но при проезде через неровности покрупнее желаемой мягкости не обрела.
Управляемость? Тут X7 Kunlun ходит в середнячках. Не скажу, что тупит, однако и азартом не заряжает. И главный тому виновник – не балующий информативностью руль. А еще мешает раскачка на длинной волне.
Что по технике?
На выбор предлагается два турбомотора, и оба взяты у Chery. Жаль, но модификации с базовым агрегатом (1,6 л, 186 л. с.) в пресс-парке не оказалось.
Версия 2.0 – это двойные фазовращатели, непосредственный впрыск под давлением 200 бар, 238 л. с. и 375 Н·м. Машина бодрая – охотно ускоряется и с места, и с хода. Производитель данные по разгону не приводит, однако, по моим ощущениям, сотня покоряется секунд за 9–9,5.
Семиступенчатый «мокрый» робот Getrag свое дело знает и в передачах не путается. Предусмотрено три пресета: Eco, Comfort и Sport. Активация спортрежима особо динамики не добавляет, а вот нервозности в реакциях становится больше. А когда на кочках передняя ось разгружается (подвеска очень короткоходная), колеса норовят пуститься в пробуксовку. Да и расход в «спорте» высоковат – 12 л/100 км, примерно на литр больше, чем в двух других режимах.
На бездорожье с одним только передним приводом делать нечего. Но есть и хорошие новости: представители Kaiyi говорят, что уже проведены испытания версии с трансмиссией 4×4, сейчас идет ее сертификация. Ближе к концу года можно будет приобрести X7 Kunlun с приводом на все четыре.
Что покупатель получает здесь и сейчас, так это высокий акустический комфорт: тихо во всех режимах, да и вибраций нет. Зачет!
Сколько стоит?
Над дизайном X7 Kunlun работал Лоуи Вермеерш, который прежде трудился в Ferrari и Maserati. Облик яркий. Острые грани светотехники, по задумке, олицетворяют пики Куньлуня – крупнейшей горной гряды в Китае.
Мне же понравилось другое: короткий передний свес и полная оцинковка кузова.
Начальная стоимость версии 1.6 Comfort составляет 3 млн рублей. В оснащение входят светодиодные фары, система кругового обзора, панорамная крыша, круиз-контроль, кондиционер, подогрев передних и задних сидений, электропривод двери багажника.
За топ-исполнение 2.0 Luxury придется доплатить 476 тысяч рублей. Добавятся автомат дальнего света, зимний пакет, вентиляция передних сидений, климат-контроль, самозатемняющееся салонное зеркало, беспроводное зарядное устройство, адаптивный круиз-контроль. В этом списке смущает разве что отсутствие занавесок безопасности и системы удержания в полосе.
Для нашего рынка X7 Kunlun делают на Автоторе. Пока машины приходят из Ибиня (провинция Сычуань) почти в сборе – ведется простейшая крупноузловая сборка. Но в ближайшей перспективе кузова будут сваривать и красить в Калининграде. Локализация позволит держать цены в узде.
Kaiyi X7 Kunlun
- Длина / ширина / высота / база 4710 / 1964 / 1705 / 2800 мм
- Снаряженная / полная масса 1775 / 2075 кг
- Объем багажника 546–1566 л
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1998 см³; 175 кВт / 238 л.с. при 5500 об/мин; 375 Н·м при 2000–4000 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч н.д.
- Максимальная скорость н.д.
- Топливо / запас топлива АИ-92-95 / 60 л
- Средний расход топлива н.д.
- Трансмиссия передний привод; Р7
- «За рулем» можно читать и в Телеграм