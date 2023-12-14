Новый полноприводный кроссовер Kaiyi – известна цена

Кроссовер Kaiyi X7 Kunlun 4х4 поступит в продажу в январе 2024 года

13 декабря 2023 года в России состоялась презентация нового флагманского кроссовера Kaiyi X7 Kunlun, построенного на платформе i-FA.

Название автомобиль получил в честь китайского горного хребта Куньлунь. В этих горах на высоте 5 тысяч метров кроссовер успешно прошел одно из испытаний – высокогорный тест.

Kaiyi X7 Kunlun 4х4

Облик модели разработан в Турине под руководством дизайнера Лоуи Вермеерша. У автомобиля умеренные свесы, удлиненная колесная база и заниженная, купеобразная линия крыши. У него скрытые дверные ручки, полностью светодиодная оптика, панорамная крыша и проекция логотипа на асфальт при открывании двери.

Решетка радиатора Kaiyi X7 Kunlun с горизонтальной подсветкой и ломаными линиями, напоминающими силуэты горных пиков и склонов.

Габариты Kaiyi X7 Kunlun (длина, ширина и высота, мм): 4710 x1964 x 1705, а колесная база – 2800 мм. Клиренс – 210 мм. Объем багажника составляет 546 литров, при желании его можно увеличить до 1566 литров, сложив сиденья второго ряда.

В России кроссовер доступен в трех комплектациях: 1.6 T Comfort, 1.6T Luxury и 2.0T Luxury.

Турбодвигатели 1,6 и 2 литра обладают мощностью 186 и 238 л.с. соответственно, и оба сочетаются с преселективной роботизированной коробкой передач 7 DCT.

Уже в базовой комплектации для России предусмотрен «зимний пакет», а это подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя и боковых зеркал.

В базе автомобиль имеет светодиодную оптику, панорамную крышу с электроприводом, электропривод двери багажника с функцией бесконтактного открытия, 14,6-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, кожаные сиденья, систему камер кругового обзора и многое другое.

Автомобиль оснащен автоматической системой помощи при вождении, включая круиз-контроль, системой контроля полосы движения, системой контроля слепых зон, камерами кругового обзора, системой автоматической парковки, системами помощи при спуске и подъеме.

В ходе презентации прозвучало, что начальная версия автомобиля будет стоить не более 3 млн рублей.

Наш корреспондент, побывавший на презентации модели, дополнительно сообщил следующее.

Комментарий эксперта

Юрий Тимкин, «За рулем»:

– Машина из первой установочной партии – не та, что будет производиться в Калининграде. Предусмотрена русификация, обогревы (кроме ветрового стекла и заднего ряда сидений). Хорошо бы добавить защиту картера или хотя бы пластиковый пыльник. А главная новость – появление полного привода. Это будет первый автомобиль марки с трансмиссией 4х4.

Отделка – на достойном уровне. Все мягкое, даже подоконники на втором ряду – большая редкость в этом классе.

Напомним, в модельную линейку Kaiyi в России входят также седан E5 и кроссоверы X3 и X3 Pro.

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Источник: Kaiyi