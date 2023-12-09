На заводе «Автотор» запущено производство нового кроссовера

Первые экземпляры Kaiyi Х7 Kunlun покинули конвейер российского завода «Автотор»

Новый кроссовер Kaiyi Х7 Kunlun, который начал производиться на калининградском заводе «Автотор», представляет собой среднеразмерное авто, ставшее главной моделью в линейке бренда Kaiyi. С его габаритами кузова 4710х1964х1705 мм и колесной базой 2800 мм, эта машина обеспечивает просторное пространство для комфортного размещения водителя и пассажиров.

Kaiyi Х7 Kunlun

В России покупателям будут доступны две версии модели X7 Kunlun с турбированными моторами объемом 1,6 и 2 литра, мощностью 186 и 238 л. с. соответственно. Оба варианта будут оснащены 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией и передним приводом.

Kaiyi Х7 Kunlun

Что касается дизайна и оснащения, X7 Kunlun будет предлагать светодиодную оптику, панорамную крышу, проекцию логотипа при открытии двери, полностью цифровую приборную панель на 12,3-дюймовом экране, а также мультимедиа с 14,6-дюймовым сенсорным дисплеем и двумя слотами для беспроводной зарядки. Все эти функции придают автомобилю современный и стильный вид, а также обеспечивают комфорт и удобство для водителя и пассажиров.

Компания Kaiyi представляет в России и другие модели, такие как седан E5, доступный по цене от 2 195 000 рублей, а также компактные кроссоверы Х3 и X3 Pro, стоимостью от 2 238 000 и 2 515 000 рублей соответственно.

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Источник: Российская газета