Большой и практичный: стартовали продажи нового Kaiyi X7 Kunlun от 3 млн рублей
Недавно на отечественном рынке начались продажи нового кроссовера Kaiyi X7 Kunlun 2024 года. Собирают модель на калининградском «Автоторе». Переднеприводной кроссовер предлагается по цене от 3 млн до 3,5 млн рублей.
Хотя представители бренда заявили, что данная модель создана с нуля, она сильно напоминает Chery Tiggo 8. У этих машин общая архитектура, силовые агрегаты и система подвесок.
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Но внешне автомобиль кажется компактнее, чем есть в действительности. Стоит отметить, что у него очень просторный салон. При этом в России продается только 5-местная модификация кроссовера.
У модели очень вместительный багажник. Качество материалов отделки салона у Kaiyi X7 Kunlun схоже с VW Tiguan. Также внутри авто установлены современные экраны.
При этом у передних кресел короткие подушки, а в топе у пассажирского сиденья отсутствует электропривод. Едет машина хорошо, но рулевое управление могло бы быть более информативным.
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Источник: AutoNews