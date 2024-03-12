Большой и практичный: стартовали продажи нового Kaiyi X7 Kunlun от 3 млн рублей

В России начали продавать кроссовер Kaiyi X7 Kunlun 2024 года

Недавно на отечественном рынке начались продажи нового кроссовера Kaiyi X7 Kunlun 2024 года. Собирают модель на калининградском «Автоторе». Переднеприводной кроссовер предлагается по цене от 3 млн до 3,5 млн рублей.

Хотя представители бренда заявили, что данная модель создана с нуля, она сильно напоминает Chery Tiggo 8. У этих машин общая архитектура, силовые агрегаты и система подвесок.

Kaiyi X7 Kunlun

Но внешне автомобиль кажется компактнее, чем есть в действительности. Стоит отметить, что у него очень просторный салон. При этом в России продается только 5-местная модификация кроссовера.

У модели очень вместительный багажник. Качество материалов отделки салона у Kaiyi X7 Kunlun схоже с VW Tiguan. Также внутри авто установлены современные экраны.

При этом у передних кресел короткие подушки, а в топе у пассажирского сиденья отсутствует электропривод. Едет машина хорошо, но рулевое управление могло бы быть более информативным.

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Источник: AutoNews