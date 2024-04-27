На запчасти отсутствует VIN-код? Рассказываем, как отличить подделку

Автоэксперт Иванский перечислил основные признаки поддельных запчастей на рынке

На фоне отсутствия прямых поставок комплектующих из-за ухода западных автоконцернов на российском рынке растет количество поддельных запчастей. Как определить контрафакт, в беседе с «Лентой.ру» рассказал руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса FRESH Илья Иванский.

В последнее время российские автосервисы жалуются на наличие на рынке большого количества поддельных запчастей и расходных материалов. В экспертном сообществе отмечают, что контрафактные комплектующие поступают на рынок РФ в том числе и по каналам параллельного импорта. Ситуация осложняется тем, что в этом сегменте отсутствует механизм контроля за поставками продукции.

По словам Иванского, чтобы не купить подделку, способную навредить функционированию автомобиля, нужно в первую очередь обращать внимание на цену.

«Если стоимость запчасти существенно ниже рыночной — лучше отказаться от покупки. Еще одним признаком неоригинальной запчасти является некачественная упаковка: например, размытый текст или название бренда, бесформенные грани, а также отсутствие маркировки на самих деталях», – перечисляет собеседник издания.

По словам Иванского, на топливные, воздушные, масляные и другие фильтры производитель, как правило, наносит VIN-код из 17 символов. А на свечах зажигания обязательно должен присутствовать код с номером выпущенной партии, резюмировал эксперт.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: lenta.ru