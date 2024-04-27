Раритетный ЗИС и Harley-Davidson: что еще нашли в гараже у замминистра Иванова
Находящийся под следствием замминистра обороны России Тимур Иванов и его супруга каждый год покупали новый автомобиль или мотоцикл. В гараже у семейной пары был даже раритетный отечественный лимузин ЗИС. Об этом пишут авторы Telegram-канала «Сигнал» со ссылкой на декларации высокопоставленного сотрудника оборонного ведомства.
Во времена СССР на таком автомобиле возили высших партийных лидеров и военных представителей. Актуальная рыночная цена лимузина составляет от 11 до 18 млн рублей.
По состоянию на 2016 год за Ивановыми числились девять транспортных средств. А к 2019 году в их собственности было уже 12 автомобилей. Среди которых, кроме ЗИС-110, есть американский внедорожник Chevrolet Suburban, Bentley Continental и Aston Martin британского производства, еще один внедорожник Hummer H2 и два мотоцикла бренда Harley-Davidson.
Напомним, заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали 23 апреля по обвинению во взяточничестве. Суд отправил военного чиновника под стражу на два месяца, свою вину Иванов не признает.
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Источник: Сигнал