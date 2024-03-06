Крепкий ресурсный «кореец», и кузов не ржавеет – нашли оптимальную версию

«За рулем» изучил типичные неисправности Hyundai Elantra (2015–2020)

Седан среднего класса Hyundai Elantra шестого поколения с 2016 года выпускали в Калининграде – крупноузловая сборка из комплектов, изготовленных в Корее. Неофициальными каналами к нам проникали и пятидверные хэтчбеки (для моторов 2.0 заявлено 165 л. с.). У них базовый клиренс 135 мм, а в адаптированную российскую комплектацию заложено 150 мм.

Рестайлинг 2019 года радикально освежил наружность и спереди, и сзади, но общая конструкция изменений не претерпела.

Hyundai Elantra

Достоинства

Разумная цена.

Высокая надежность.

Просторный салон.

Недурная управляемость.

Нет склонности к коррозии.

Выглядит богаче, чем есть на самом деле. Материалы салона простоваты, экранчик скромный – и это богатая комплектация.

Недостатки

Экономия на мелочах.

Скверная шумоизоляция арок и днища.

Багажник 458 л – меньше, чем у Соляриса.

Многие запчасти ­неоправданно дороги.

Моторы

Все главные агрегаты отлично изучены, в том числе по многим другим моделям Hyundai/Kia. Атмосферники G4FG 1.6 (128 л. с.) и G4NA 2.0 (150 л. с.) семейства Gamma II сохранили распределенный впрыск, но и склонность к образованию задиров тоже. Возможные причины задиров – нагрузки без прогрева, грязное масло, некачественное топливо.

Скверный бензин разрушает соты нейтрализатора – их частицы засасывает в камеру сгорания. Бензин АИ‑92 при этом формально разрешен, но лучше бы применять только 95‑й, да и то с проверенных АЗС.

О наличии задиров говорит растущий расход масла – 400–500 мл на 1000 км уже многовато при пробегах до 100 тысяч км. При этом завод признавал гарантийным случаем угар от 1 л/1000 км.

В остальном это надежные двигатели, хотя и шумные. Цепь ГРМ ходит долго, общий ресурс – свыше 300 тысяч км. Главное – не забывать про отсутствие гидрокомпенсаторов.

На версии Elantra Sport применен турбомотор G4FJ 1.6 (204 л. с.). У него прямой впрыск, быстрая закоксовка поршневых колец, не очень стойкая приводная цепь и иные мелкие недуги. А вот задиров как раз нет – эффективны масляные форсунки. Ресурс около 250 тысяч км.

Коробки передач

Машины с механическими коробками встречаются в десять раз реже, чем с гидроавтоматами, – в основном, с мотором 1.6. И МКП, и АКП здесь благополучные – можно рассчитывать на 250–300 тысяч км бесперебойной работы. Хотя автомат не переносит пробуксовок и очень придирчив к чистоте масла. Да и в механической коробке его полезно обновлять – для удаления продуктов износа.

В версии Sport наддувный мотор сочетается только с роботом D7GF1 (два сухих сцепления). По механической части у него всё хорошо, но комплекты сцеплений он изводит быстро, порой за 50 тысяч км, и нередки программные сбои. Кроме того, к роботу сложно найти запчасти – агрегат у нас редкий. Замена сцеплений с маховиком у этой DCT в лучшие времена стоила под 100 тысяч рублей.

Эксплуатационные болячки

В ходовой части ранее 100 тысяч км сдаются обычно только стойки стабилизатора да ступичные подшипники. Механическая часть рулевого управления крепкая, ряд ранних поломок подмечен лишь за электроусилителем.

Из мелких неприятностей: быстро облезают обшивка руля и «кожа» водительского сиденья, разбалтываются дверные ручки, выходит из строя компрессор кондиционера.

Нейтрализатор в системе выпуска часто приходит в негодность в период 60–100 тысяч км. Многие ­владельцы его просто устраняют, что, вообще-то, запрещено.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение ­ на вторичке: Elantra 2.0 АКП

Оптимальный выбор: Elantra 1.6 МКП или 2.0 АКП

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