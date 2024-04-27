Если вам на АЗС залили плохой бензин, можно через суд получить компенсацию

Эксперт Пономарев рассказал, как через суд получить компенсацию за плохой бензин

Если довелось на заправке залить некачественный бензин, за это можно получить компенсацию через суд. Об этом «Известиям» рассказал технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев.

Он рассказал, что следствием использования некачественного топлива для автомобиля могут стать неполадки, как итог — дорогостоящий ремонт, подчеркивает эксперт. Поэтому, если есть планы обратиться в суд, юридическая служба сети автосервисов рекомендует соблюсти определенный регламент действий.

«Во-первых, незамедлительно проинформировать руководителя заправочной станции о факте заправки некачественным топливом. Можно устно или по телефону, но разговор необходимо записать на диктофон. Второе действие — взять на АЗС образцы проб топлива из бака и с заправочной станции, далее опечатать пробы», — объясняет собеседник издания.

Важно, чтобы процедура забора бензина происходила в присутствии представителя АЗС, нужно составить акта отбора проб, в нем обязательно зафиксировать дату, данные человека, взявшего образцы и название транспортного средства, из которого они были взяты.

В идеальном сценарии представители АЗС сами отправляют пробы на анализ. Но не исключено, что на заправка откажутся сотрудничать, объясняет Пономарев.

«Затем пробы топлива отправляются на экспертизу. Экспертных организаций в этой сфере не так много, лучше всего обратиться в МИЦ ГСМ. После этапа с АЗС следует отправиться на автосервис. Здесь важно оценить ущерб, причиненный транспортному средству, и получить на СТО акт дефектовки. Затем составляется письменная претензия с приложением акта дефектовки и результатами исследования проб топлива», – объясняет эксперт.

Напомним, ранее представители автомобильной отрасли обратились с просьбой к главе Правительства РФ Михаилу Мишустину отменить мораторий на проверки АЗС. После смягчения надзорной деятельности госорганов за деятельностью в этом сегменте, водители стали жаловаться на низкое качество топлива и недоливы на заправках.

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Источник: iz.ru