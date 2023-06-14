Недоливают и качество ужасное: автомобилисты жалуются на АЗС

Обращение направлено в правительство РФ.

Представители автомобильной отрасли обратились к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой отменить мораторий на проверки АЗС. После смягчения надзорной деятельности госорганов за деятельностью бизнеса, в том числе работой АЗС, водители стали жаловаться на качество топлива и недоливы на заправках, пояснил председатель Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Сложившаяся ситуация приводит к тому, что <…> на заправках массово появляется топливо, не соответствующее требованиям законодательства. Организовываются нелегальные заправки, мобильные заправочные комплексы, реализующие разные виды моторного топлива без использования сертифицированного оборудования, с недоливом топлива», — говорится в письме НАС, направленном в Кабмин.

В НАС считают, что во всех регионах страны надо поручить Росстандарту и Генпрокуратуре провести массовые проверки АЗС.

Ранее о росте числа нелегальных заправок в регионах России говорили представители Российского топливного союза (РТС).

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Источник: Известия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC