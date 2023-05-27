Уехал с АЗС с «пистолетом» в баке – лишился прав

Суды стали считать это дорожно-транспортным происшествием.

Водитель, уехавший с «пистолетом» в бензобаке с АЗС, может быть лишен прав как покинувший место ДТП. Такое разъяснение дал второй кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев дело жительницы Ярославской области.

Автолюбительница сломала на заправке «пистолет», но вернулась и, казалось бы, инцидент был исчерпан. Но владелец АЗС посчитал, что имуществу был нанесен урон, и обратился в суд, который решил, что раз не было никаких справок от ГИБДД, то водитель приравнивается к нарушителю, покинувшему место ДТП.

Повреждение «пистолета» от шланга бензоколонки является случаем ДТП. При такой ситуации необходимо вызвать сотрудников ГИБДД для оформления ДТП», – отметила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Она напомнила, что обязанность водителя перед началом движения – проверить состояние автомобиля и убедиться в его технической исправности. Поэтому, если водитель уедет с хвостом в виде шланга и скажет потом, что ничего не заметил, его накажут.

Избежать лишения прав в данной ситуации все же можно. Даже без вызова ГИБДД, но лишь в том случае, если руководство АЗС на это согласно. Но необходимо все оформить документально: составить акт о повреждении имущества заправки, указать в нем информацию о самом инциденте – время, место и обстоятельства ДТП, размер компенсации.

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Источник: Российская газета

Фото: скриншот видео VK