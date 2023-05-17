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Бензин рекордно подорожал

Биржевая цена АИ-95 в России достигла исторического максимума.

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На торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи стоимость бензина АИ-95 достигла 60,608 тыс. рублей за тонну. Таким образом, побит исторический максимум, который был зафиксирован в сентябре 2021 года — тогда цена бензина составила 60,57 тыс. рублей за тонну.

Бензин марки АИ-92 подорожал в ходе торгов на 1,9% и достиг 52,282 тыс. рублей за тонну.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Летнее дизельное топливо подорожало до 50,533 тыс. рублей за тонну, увеличив предыдущую стоимость на 0,45%.

Как считают в Минэнерго, изменения биржевых цен существенно не повлияют на стоимость бензина в рознице.

«У покупающих бензин на бирже независимых АЗС есть оптово-розничная маржа, благодаря которой с начала 2023 года розничные цены на бензин не превышали роста инфляции. При этом Минэнерго России рекомендовало нефтяным компаниям увеличить объем предложения автомобильного бензина на бирже, особое внимание обратив на АИ-95. Эти рекомендации остаются актуальны», — сообщили в ведомстве.

Вместе с тем, в мае на столичных АЗС уже зафиксирован существенный рост стоимости топлива.

Источник: РБК

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

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