В России становится все больше нелегальных заправок
Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша сообщил об увеличении в российских регионах количества нелегальных заправок. Под передвижные заправки переоборудуются ГАЗели и автобусы, бензоматы открываются на территориях улично-дорожной сети населенных пунктов и на частных земельных участках, обратил внимание глава РСТ.
Такие нелегальные «АЗС» продают некачественный бензин и сжиженный газ, что в случае заправки чревато неприятными последствиями для автомобиля.
Подобные объекты функционируют без соблюдения каких-либо технических регламентов, у них нет сертифицированного оборудования, они не соблюдают нормы пожарной безопасности, налоговое законодательство и экологические требования, добавил Аркуша.
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Источник: Известия
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC
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