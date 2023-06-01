В России становится все больше нелегальных заправок

Теневые бизнесмены идут на нарушение всех возможных норм закона и правил пожарной безопасности.

Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша сообщил об увеличении в российских регионах количества нелегальных заправок. Под передвижные заправки переоборудуются ГАЗели и автобусы, бензоматы открываются на территориях улично-дорожной сети населенных пунктов и на частных земельных участках, обратил внимание глава РСТ.

Такие нелегальные «АЗС» продают некачественный бензин и сжиженный газ, что в случае заправки чревато неприятными последствиями для автомобиля.

Подобные объекты функционируют без соблюдения каких-либо технических регламентов, у них нет сертифицированного оборудования, они не соблюдают нормы пожарной безопасности, налоговое законодательство и экологические требования, добавил Аркуша.

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Источник: Известия

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC