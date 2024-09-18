Мотор Volvo, тишина в салоне, цена от 3 млн рублей – пожалуй, лучший седан из Китая

«За рулем» выяснил, готов ли Geely Preface заменить японские авто бизнес-класса

Я долго не мог сообразить, как включить фары Geely Preface. Оказалось, что это делается через центральное меню.

Я, конечно, всё понимаю: сенсоры – это модно. Но одно дело климат-контроль, и совсем другое – свет. Управление им должно быть предельно понятным! Хотя, справедливости ради, – впечатления от машины это не испортило.

Какой мотор? А коробка?

Мотор – не что иное, как двухлитровый Drive-E от Volvo. Новость это хорошая, ибо агрегат проверенный и живучий. А вот сколько будет жить роботизированная коробка о семи ступенях, сказать пока сложно.

Но в одном могу заверить: связка двигателя и коробки понравится. С низов чувствуется уверенная тяга, которая становится только лучше по мере нажатия акселератора.

Geely Preface. Цена в России от 2 999 900 ₽

И коробка не отстает. В комфортном режиме есть небольшие задержки при переключениях вниз, но они не раздражающие. Их можно устранить, перейдя в спортивный режим – но мне он «не зашел», потому что неестественно утяжеляет руль, разрушая обратную связь, которая в «Комфорте» честна.

Двигатель 4G20TD – на самом деле вольвовский двухлитровый турбо­мотор Drive-E.

А терять ее не хочется, ведь само шасси удалось. Точные реакции на любое движение рулем, минимум кренов и благородная нейтральная поворачиваемость при переборе скорости. Никаких заносов и распрямления траектории. Geely Preface едет солидно, дорого.

Порода ощущается неспроста: Preface создан на китайско-шведской платформе CMA. На которой построены не только большая часть современных Geely, но и чистокровные Volvo – XC40 и С40.

Подвеска: жестче, чем в Camry

Невинной жертвой управляемости стал комфорт. Мелкие стыки и «лежачие полицейские» Geely отрабатывает жестковато. Конечно, свою лепту внесли низкопрофильные шины 225/45 R18, но и калибровки амортизаторов с пружинами явно смещены в сторону спортивности. Баланс шасси напоминает Мазду 6.

Управление двухзонным климат-контролем, обогревом и вентиляцией сидений, даже наружными зеркалами Geely Preface – через экран. Управление головным светом Geely Preface находится в меню настроек. Стоило вынести его отдельно – блоком или на подрулевой переключатель.

Доля мягкого пластика на передней панели Geely Preface высока. Посадка отлично проработана.

Низкий силуэт сказался на высоте заднего дверного проема. Чтобы попасть на второй ряд, нужно выказать куда больше почтения, чем в Camry или Сонате, дабы не удариться головой о крышу.

Чувство близости потолка остается и внутри – люди ростом 180 см и выше уже будут макушкой касаться обивки.

Функциональность большого вертикального экрана Geely Preface небогата, но меню построено логично. Важнейшие функции продублированы физическими кнопками. Внутренние ручки дверей Geely Preface необычны – как и тумблеры стеклоподъемников.

Обидно, ведь посадка удобна, а ступни можно засунуть под переднее сиденье. О мелочах вроде дефлекторов, зарядок или обогревов не забыли, но в целом ассортимент опций не поражает, особенно на фоне других «китайцев».

Подход Geely больше напоминает европейский, когда все силы брошены на сам автомобиль, а не его оснащение. Потому центральный экран диагональю 13 дюймов даже кажется излишним – все функции медиасистемы не заполняют и пятой его части. Может, именно поэтому сюда засунули даже управление фарами?

Сиденья Geely Preface хорошо распределяют нагрузку, а в подголовники встроены динамики.

На втором ряду Geely Preface полно места для ног, сидеть удобно, однако потолок очень низкий. Для второго ряда в Geely Preface есть свои дефлекторы, обогрев и разъемы для зарядки.

Каковы перспективы?

Даже если бы корифеи класса в виде Camry и Kia K5 остались на рынке, Geely Preface не затерялся бы. Это полноценный игрок с вменяемой ценой.

По официальным данным, багажник Geely Preface вмещает 500 л. В подполье есть узкая докатка. Весь металл закрыт фетровыми панелями.

Базовая и очень неплохо оснащенная версия Luxury стоит ровно 3 млн рублей, за топовый Flaghip нужно накинуть 200 тысяч сверху. Неплохо за почти что Volvo. Китайский привкус это блюдо не испортил.

Preface едет взросло и уверенно – отлично следует за рулем и прекрасно чувствует себя на прямой. Отдельно хочется похвалить шумоизоляцию.

Стильный и добротный седан бизнес-класса Подвеску хотелось бы помягче

Geely Preface

Длина / ширина / высота / база 4825 / 1880 / 14 69 / 2800 мм

4825 / 1880 / 14 69 / 2800 мм Снаряженная / полная масса 1610 / 2050 кг

1610 / 2050 кг Объем багажника 500 л

500 л Максимальная скорость 210 км/ч

210 км/ч Разгон 0–100 км/ч 7,1 с

7,1 с Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1969 см³; 147 кВт / 200 л.с. при 4700 об/мин; 325 Н·м при 1800–4000 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1969 см³; 147 кВт / 200 л.с. при 4700 об/мин; 325 Н·м при 1800–4000 об/мин Топливо/запас топлива АИ-95/50 л

АИ-95/50 л Трансмиссия передний привод; Р7

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