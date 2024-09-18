Мотор Volvo, тишина в салоне, цена от 3 млн рублей – пожалуй, лучший седан из Китая
Я долго не мог сообразить, как включить фары Geely Preface. Оказалось, что это делается через центральное меню.
Я, конечно, всё понимаю: сенсоры – это модно. Но одно дело климат-контроль, и совсем другое – свет. Управление им должно быть предельно понятным! Хотя, справедливости ради, – впечатления от машины это не испортило.
Какой мотор? А коробка?
Мотор – не что иное, как двухлитровый Drive-E от Volvo. Новость это хорошая, ибо агрегат проверенный и живучий. А вот сколько будет жить роботизированная коробка о семи ступенях, сказать пока сложно.
Но в одном могу заверить: связка двигателя и коробки понравится. С низов чувствуется уверенная тяга, которая становится только лучше по мере нажатия акселератора.
И коробка не отстает. В комфортном режиме есть небольшие задержки при переключениях вниз, но они не раздражающие. Их можно устранить, перейдя в спортивный режим – но мне он «не зашел», потому что неестественно утяжеляет руль, разрушая обратную связь, которая в «Комфорте» честна.
А терять ее не хочется, ведь само шасси удалось. Точные реакции на любое движение рулем, минимум кренов и благородная нейтральная поворачиваемость при переборе скорости. Никаких заносов и распрямления траектории. Geely Preface едет солидно, дорого.
Порода ощущается неспроста: Preface создан на китайско-шведской платформе CMA. На которой построены не только большая часть современных Geely, но и чистокровные Volvo – XC40 и С40.
Подвеска: жестче, чем в Camry
Невинной жертвой управляемости стал комфорт. Мелкие стыки и «лежачие полицейские» Geely отрабатывает жестковато. Конечно, свою лепту внесли низкопрофильные шины 225/45 R18, но и калибровки амортизаторов с пружинами явно смещены в сторону спортивности. Баланс шасси напоминает Мазду 6.
Низкий силуэт сказался на высоте заднего дверного проема. Чтобы попасть на второй ряд, нужно выказать куда больше почтения, чем в Camry или Сонате, дабы не удариться головой о крышу.
Чувство близости потолка остается и внутри – люди ростом 180 см и выше уже будут макушкой касаться обивки.
Обидно, ведь посадка удобна, а ступни можно засунуть под переднее сиденье. О мелочах вроде дефлекторов, зарядок или обогревов не забыли, но в целом ассортимент опций не поражает, особенно на фоне других «китайцев».
Подход Geely больше напоминает европейский, когда все силы брошены на сам автомобиль, а не его оснащение. Потому центральный экран диагональю 13 дюймов даже кажется излишним – все функции медиасистемы не заполняют и пятой его части. Может, именно поэтому сюда засунули даже управление фарами?
Каковы перспективы?
Даже если бы корифеи класса в виде Camry и Kia K5 остались на рынке, Geely Preface не затерялся бы. Это полноценный игрок с вменяемой ценой.
Базовая и очень неплохо оснащенная версия Luxury стоит ровно 3 млн рублей, за топовый Flaghip нужно накинуть 200 тысяч сверху. Неплохо за почти что Volvo. Китайский привкус это блюдо не испортил.
Geely Preface
- Длина / ширина / высота / база 4825 / 1880 / 14 69 / 2800 мм
- Снаряженная / полная масса 1610 / 2050 кг
- Объем багажника 500 л
- Максимальная скорость 210 км/ч
- Разгон 0–100 км/ч 7,1 с
- Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1969 см³; 147 кВт / 200 л.с. при 4700 об/мин; 325 Н·м при 1800–4000 об/мин
- Топливо/запас топлива АИ-95/50 л
- Трансмиссия передний привод; Р7
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