Седан с европейским акцентом – изучили главного конкурента Весты

Эксперт Виноградов рассказал про поведение, удобство и оснащение Geely Emgrand

Седан Geely Emgrand стоит два миллиона рублей. И это делает его прямым конкурентом Лады Весты. Потому автомобиль оказался довольно популярным. И не только в такси.

Но цена – далеко не единственный его плюс. Расскажем и о его достоинствах, и о недостатках, которые тоже имеются.

Geely Emgrand

Один мотор и две коробки Geely Emgrand

У Эмгранда только один двигатель, причем атмосферный, что для китайских производителей уже редкость. Полуторалитровый мотор выдает очень неплохие для своего объема 122 л.с. При этом у него непосредственный впрыск топлива со всеми вытекающими последствиями.

Официально двигатель Geely допускает использование 92-го бензина. Но увлекаться таким топливом не стоит.

Последствия – это требовательность к качеству топлива и неизбежное образование нагара на впускных клапанах. Работает этот двигатель либо с пятиступенчатой механической коробкой, либо с шестиступенчатым классическим автоматом.

У Эмгранда есть три режима движения, которые меняют отклик педали акселератора и переключения коробки.

Динамику Geely нельзя назвать захватывающей, но в целом он уверенно набирает ход. Автоматическая коробка работает немного странно: даже в обычном режиме она любит переключаться на повышенных оборотах. Расход топлива даже с автоматом остается низким и легко укладывается в средние восемь литров на сотню.

Селектор классического автомата тоже классический.

Подвеска Geely Emgrand

Баланс настройки ходовой части Geely получился удачным. Схема подвесок стандартная для класса: спереди – стойки McPherson, а сзади – упругая балка.

Седан очень охотно встает на дугу и уверенно держится на ней. Обратная связь не идеальная, но очень добротная. В этом аспекте он практически не уступает нашей Ладе Весте, которая всегда отличалась прекрасными манерами.

При этом Emgrand не стал жестким, чем грешат многие китайские автомобили, особенно нижнего ценового диапазона. Он не может похвастать всепоглощающей подвеской, но едет надежно и упруго, чем-то напоминая Volkswagen Polo или Шкоду Rapid.

Настройку шасси однозначно можно считать плюсом китайского седана.

Водителю Geely Emgrand удобно, пассажирам – не во всём

Несмотря на относительно бюджетный класс, салон Эмгранда может быть цветным.

Салон Geely нетипичен для китайского автопрома. Строгие и лаконичные линии интерьера, минимум ярких элементов. Выглядит все добротно и качественно. Не забыли и про рабочее место водителя. Эргономика на высоте: взаимное расположение руля и сиденья позволит удобно разместиться за рулем человеку любого роста.

Передние сиденья Эмгранда по-европейски жестковаты, но очень удобны.

В салоне машины много вместительных карманов и отделений. Но есть и минус. Светлые вставки быстро пачкаются, а центральное место на виртуальной приборной панели почему-то занимает информация о давлении в шинах.

На втором ряду Geely Emgrand просторно, и даже над головой места достаточно.

Ко втором ряду тоже есть вопросы. С одной стороны, места хватает, но попасть туда мешает относительно узкий дверной проем. Да и сами двери хочется открыть шире.

Для пассажиров второго ряда Geely Emgrand есть свои дефлекторы вентиляции.

И еще один минус – хотелось бы иметь центральный откидной подлокотник на втором ряду: для класса это уже норма.

В основании центральной консоли Geely Emgrand есть двухэтажная полка. Очень удобное решение!

Цены на Geely Emgrand

На российском рынке Geely Emgrand доступен в пяти комплектациях.

Виртуальная приборная панель Geely Emgrand доступна только в одной конфигурации. Большая часть функций однозонного климат-контроля Geely Emgrand управляется физическими клавишами.

Самая дешевая машина с механической коробкой в версии Standart без учета скидок обойдется в 2 183 990 рублей. За эти деньги вы получите 16-дюймовые колеса, обычный кондиционер, тканевый салон и механические регулировки сидений.

По официальным данным, багажник Geely Emgrand вмещает 500 литров. Но по нашим замерам получилось меньше – 368 литров. Маловато для класса.

Если хочется машину с автоматической коробкой, то придется заплатить минимум 2,4 миллиона за версию Comfort. Оснащение тут уже богаче: есть бесключевой доступ, климат-контроль, система мониторинга давления в шинах и не только.

Самый дорогой седан в исполнении Flagship с полным набором опций, кожаным салоном и прочими радостями стоит 2 663 990 рублей.

Надо сказать, за свои деньги это действительно хороший седан!

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

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