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Выбираем лучший компактный автомобиль — выигрываем Ладу!

В 2023 году в продаже в РФ появились две интересные новинки компакт-класса

В 2024 году на российском рынке появилась пара новинок, принадлежащих к одному из самых обсуждаемых классов – это компактные легковые автомобили. Сразу два седана компакт-класса со сравнительно невысокой ценой, привлекательной внешностью и весьма современным оснащением официально прибыли к нам из Поднебесной. Вы уже определились, какой из них вам больше по душе? Значит, пришло время голосовать!

Стартовала самая престижная автомобильная премия России – Гран-при «За рулем» 2025. В ходе голосования определяются лучшие новинки, появившиеся в России в 2024 году. А решать, какие из них стали самыми красивыми, технически совершенными и практичными, будет самое строгое и непредвзятое жюри, то есть вы, наши читатели!

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Большое онлайн-голосование уже вовсю идет, и по традиции мы проводим экзитпол по классам: уже сейчас, не дожидаясь главных итогов, по вашим голосам (опрос вы найдете ниже) мы с вами сможем прикинуть, у кого больше шансов на победу.

После того как вы укажете понравившийся вам автомобиль, переходите в основное голосование и выбирайте, какие номинанты достойны победы благодаря своей технологичности, практичности и дизайну.

Напоминаем, что в этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2024 года, три автомобиля Lada – Vesta, Vesta SW и Vesta SW Cross. Гран-при

Итак, в 2024 году на рынке появилось два новых компактных седана:

Geely Emgrand, седан, 122 л. с., передний привод
Jetta VA3, седан, 110 л. с., передний привод

Важно отметить, что мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» только новые модели – появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Фейслифты, рестайлинги, обновления гаммы двигателей – не в счет. Geely Emgrand и Jetta VA3 как раз из числа абсолютных новинок в РФ. А вот насколько они хороши, решать вам.

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Прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свой голос в мини-опросе под публикацией. Нам важно ваше мнение!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2025 – компания Cordiant.
  • Номинанты Гран-при «За рулем» 2025 – тут.
  • О победителях Гран-при «За рулем» 2024 можно узнать здесь.
  • О том, кому из наших читателей достались призовые машины в прошлый раз, читайте здесь.
16 декабря
Какой из этих компактных седанов, на ваш взгляд, лучше?

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«За рулем»
Количество просмотров 135
18.12.2024 
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