Гран-при «За рулем» 2024 – подарили автомобили!

Обладателями новых Лад стали 3 читателя «За рулем», участвовавших в Гран-при

Такова финальная стадия ежегодного Гран-при «За рулем» – мы дарим читателям новые автомобили. Счастливчиков среди участников опроса Гран-при еще весной выбрал компьютер – при помощи генератора случайных чисел.

Трансляцию розыгрыша, как обычно, вели на нашем Youtube-канале в прямом эфире. А ключи в комплекте с автомобилями вручали 25 июля в одном из московских автосалонов Лада Техинком.

Призы от «За рулем»: Lada Niva Travel, Granta и Vesta SW Cross

Три года подряд компьютер обходил вниманием женскую часть нашей аудитории. Это, в общем, статистически понятно, ведь большинство читателей «За рулем» составляют мужчины. Но на это раз решил – пора!

Подарочные автомобили мы подбирали в богатых комплектациях – максимально возможных по состоянию на первую половину лета. Все – на легкосплавных дисках с шинами Pirelli, Веста – с автоматической трансмиссией. С удовольствием представляем их обладателей!

Lada Niva Travel в комплектации Luxe отправилась в Брянск – ее владельцем стал Геннадий Ткачев.

В читательских опросах Геннадий участвовал четвертый раз, на выигрыш, разумеется, не рассчитывал. Специалист по электрооборудованию. С журналом дружит больше двадцати лет, что мы особенно ценим, но и на сайт «За рулем» заглядывает регулярно – там и заполнил анкету.

Владеет Шкодой Yeti 2013 года в недорогой комплектации: передний привод, двигатель 1.2, механическая коробка. Пробег около 100 тысяч км – ничего не ломалось. Машиной доволен, но и от Нивы отказываться не собирается. Планирует присмотреться, попробовать в деле – внедорожные качества у нее значительно лучше. Потом примет решение – оставить одну или обе.

Универсал Lada Vesta SW Cross в топовой версии получил Евгений Попов из Белгорода.

Евгений Попов – профессиональный музыкант, работает в симфоническом оркестре, специализация – фагот. Журнал «За рулем» читает со школьного возраста, начинал с пролистывания старых годовых подшивок.

Анкету Гран-при «За рулем» впервые заполнил в прошлом году. И со второй попытки – удача!

Новая Веста совершенно точно заменит в семейном автопарке восьмилетний Renault Sandero Stepway – он уже выставлен на продажу. Запланирована и тщательная подготовка машины к долгой службе – первым делом закрыть пленкой наиболее уязвимые места кузова плюс полный антикор днища.

Седан Lada Granta прямо из автосалона отправился в карельский Олонец, затем жить будет в Санкт-Петербурге – в семье Анастасии Амосовой.

Анастасия работает в школе преподавателем младших классов. Звонок главного редактора, сообщившего о выигрыше, как выяснилось, застал ее прямо в ходе урока.

Анастасия – активный читатель и журнала, и сайта «За рулем». Анкету Гран-при заполнила третий раз.

Теперь ей предстоит решить, станет ли Гранта вторым автомобилем в семье или сменит заслуженную Hyundai Sonata 2011 года, пробежавшую уже 370 тысяч км – Анастасия и ее супруг фанатичные путешественники. К слову, двухлитровый мотор их Сонаты, коему приписывают «склонность к задирам», до сих пор в здравии, а вот автомат откровенно хандрит.

Коллективное фото на память – с главным редактором журнала «За рулем» Максимом Кадаковым.

На этом ежегодный цикл мероприятий Гран-при «За Рулем» 2024 завершен. Но уже не за горами следующий – стартует он обычно в конце осени или начале декабря. Следите за нашими публикациями и не упустите свой шанс!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.