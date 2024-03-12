14 марта «За рулем» проведет розыгрыш автомобилей
История Гран-при «За рулем» началась в 2005 году, и с того момента мы подарили своим читателям уже 54 автомобиля: 26 иномарок и 28 отечественных машин марки Лада.
В нынешнем Гран-при «За рулем» 2024 разыгрываются Lada Vesta SW Cross, Niva Travel и Granta.
А победителей мы узнаем совсем скоро – онлайн-розыгрыш пройдет 14 марта в 13:00.
Реально ли выиграть автомобиль?
Это реально, как и в любой лотерее – и происходит из года в год. Участники опроса присуждают баллы понравившимся машинам, оценивая их по трем критериям: техническое совершенство, дизайн и практичность. Победитель определяется простым большинством баллов по сумме всех номинаций.
При обработке поступивших анкет мы исключаем все дублирующие. Это гарантирует, что мнение каждого человека учтено только однократно. И дело тут не только в корректном выборе лучшей машины. Каждая анкета – это еще и своего рода лотерейный билет, по которому по многолетней традиции мы разыгрываем автомобили.
Поэтому у каждого будет только один шанс стать обладателем новой Гранты, внедорожника Lada Niva Travel или внедорожной версии Granta Cross. У каждого, кто заполнил анкету Гран-при до конца.
Онлайн-трансляция розыгрыша
Вы можете наблюдать за процессом в прямом эфире прямо здесь:
Самое главное, будьте начеку и берите трубку – мы сразу же связываемся с победителями по телефону.
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2024 – компания Cordiant.
- Номинанты Гран-при «За рулем» 2024 – тут.
- О победителях Гран-при «За рулем» 2023 можно узнать здесь.
- О том, кому из наших читателей достались призовые машины в прошлый раз, читайте здесь.