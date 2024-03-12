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14 марта «За рулем» проведет розыгрыш автомобилей
12 марта
14 марта «За рулем» проведет розыгрыш автомобилей
Онлайн-розыгрыш автомобилей в Гран-при «За...
ГАЗ-М20 Победа – автомобиль европейского среднего класса с колесной базой 2700 мм, длиной 4665 мм. Машина имела самую популярную тогда классическую компоновку. Среди аналогов Победа самая тяжелая: снаряженная масса 1420 кг. По дизайну советский автомобиль передовой: обтекаемый профиль и крылья, не выступающие за габариты кузова.
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14 марта «За рулем» проведет розыгрыш автомобилей

Онлайн-розыгрыш автомобилей в Гран-при «За рулем» 2024 пройдет в прямом эфире

История Гран-при «За рулем» началась в 2005 году, и с того момента мы подарили своим читателям уже 54 автомобиля: 26 иномарок и 28 отечественных машин марки Лада.

В нынешнем Гран-при «За рулем» 2024 разыгрываются Lada Vesta SW Cross, Niva Travel и Granta.

А победителей мы узнаем совсем скоро – онлайн-розыгрыш пройдет 14 марта в 13:00.

14 марта «За рулем» проведет розыгрыш автомобилей

Реально ли выиграть автомобиль?

Это реально, как и в любой лотерее – и происходит из года в год. Участники опроса присуждают баллы понравившимся машинам, оценивая их по трем критериям: техническое совершенство, дизайн и практичность. Победитель определяется простым большинством баллов по сумме всех номинаций.

При обработке поступивших анкет мы исключаем все дублирующие. Это гарантирует, что мнение каждого человека учтено только однократно. И дело тут не только в корректном выборе лучшей машины. Каждая анкета – это еще и своего рода лотерейный билет, по которому по многолетней традиции мы разыгрываем автомобили.

Поэтому у каждого будет только один шанс стать обладателем новой Гранты, внедорожника Lada Niva Travel или внедорожной версии Granta Cross. У каждого, кто заполнил анкету Гран-при до конца.

Онлайн-трансляция розыгрыша

Вы можете наблюдать за процессом в прямом эфире прямо здесь:

Самое главное, будьте начеку и берите трубку – мы сразу же связываемся с победителями по телефону.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2024 – компания Cordiant.
  • Номинанты Гран-при «За рулем» 2024 – тут.
  • О победителях Гран-при «За рулем» 2023 можно узнать здесь.
  • О том, кому из наших читателей достались призовые машины в прошлый раз, читайте здесь.

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 2
12.03.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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