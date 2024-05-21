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Цена на кроссоверы стартует от 1,5 млн рублей за экземпляры первого года продаж. Доходит до 4 млн за свежие машины. Есть повод задуматься о покупке нового китайского кроссовера – еще и миллион сэкономишь.
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Гран-при «За рулем» – 2024: победители названы!

Читатели «За рулем» выбрали лучшие автомобили 2024 года

Лучшие из новых

Итак, Гран-при «За рулем» – 2024 завершен! И мы подводим итоги масштабного голосования.

Всего мы получили и обработали 90 294 анкеты, заполненные нашими читателями. Лауреатов Гран-при выбирали из новинок, официально представленных на нашем рынке и поступивших в продажу с 1 января по 1 ноября 2023 года. Таковых набралось аж 58. В подавляющем большинстве – китайского происхождения, но есть и полностью российские премьеры.

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Выиграл Ниву и не поверил! Как прошел розыгрыш автомобилей

Идея допустить в конкурс модели, поступавшие параллельным импортом, не прошла редакционный совет. Во‑первых, это нарушило бы традиции Гран-при «За рулем». Во‑вторых, лишь некоторые модели завезли в заслуживающем внимания количестве. И всё равно не факт, что их удастся найти у дилеров.

Реальность такова, что на российском рынке сейчас активно работают китайские автопроизводители. Некоторые наладили у нас сборку своих машин. И наш ежегодный опрос эту реальность отразил в полной мере.

Призы нашим читателям – три внедорожника Лада!

Наше жюри

Состав участников опроса также вполне традиционный – читатели журнала «За рулем» и нашего интернет-портала, подписчики нашего YouTube-канала и соцсетей. Из Центрального федерального округа пришло 27% анкет, из Приволжского – 25%. Все остальные округа дали каждый по 11–13%, и еще 2% составили читатели из других стран.

Как «За рулем» придумал Гран-при – и чем помогли читатели

Женщины заполнили 8% анкет, 60% из них – действующие автомобилистки. Вообще автомобилями владеют 85% наших читателей, 68% этих автомобилей – иномарки, из них 28% куплены новыми. Самая активная в голосовании возрастная группа – от 35 до 44 лет (около 42%).

И самое важное: 34% участников опроса планируют в ближайшее время купить автомобиль. Если Гран-при «За рулем» помог им сделать оптимальный выбор, мы полностью удовлетворены!

Автомобили оценивались по трем категория:

  • Техника – понятие, в которое включаются инженерные особенности автомобиля.
  • Дизайн – субъективное, однако очень важное свойство автомобиля. Его нельзя оценить в цифрах, но первое впечатление о машине мы составляем именно по её внешности и интерьеру.
  • Практичность – параметр, который каждый оценивает, исходя из своего образа жизни. Если говорить упрощенно, то лучший автомобиль по этому критерию – самый удобный в эксплуатации.

Компактный класс

Changan Uni-V
Changan Uni-V

По-настоящему компактных новинок у нас за год никто не представил, так что в этом классе собрались довольно крупные седаны и лифтбеки – почти все длиной 4,6–4,7 м. И щедро оснащенные. Тем удивительнее столь явное лидерство лифтбека Changan Uni-V – он собрал наибольшее количество голосов по всем критериям оценки.

Выглядит машина действительно здорово, а спортивный характер подтвержден 181‑сильным мотором и выдвижным спойлером. К практичности есть вопросы: все-таки багажник 380 л для машины размером с Октавию – маловато будет. Тем не менее, полная и убедительная победа.

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

BAIC U5 Plus

8011

9678

11 567

29 256

Changan Alsvin

6054

4054

18 476

28 584

Changan Uni-V

42 007

46 342

27 126

115 475

Omoda S5

21 826

18 581

20 946

61 353

Kaiyi E5

12 396

11 639

12 179

36 214

Средний и большой класс

Hongqi H9
Hongqi H9

Читательское жюри сочло, что в этом классе по части практичности Москвич 6 всех превосходит. Полагаем, из тех соображений, что у российской марки наилучшим образом отлажены сервис и поставки запчастей. А местная сборка положительно влияет на цену, плюс багажник – на 540 л.

Однако Москвич средненько выступил по технике и дизайну. Сердца читателей покорил самый большой в этой группе и богаче всех оснащенный Hongqi H9 – седан бизнес-класса и представитель марки, позиционируемой как премиальная.

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Changan Eado Plus

3654

2595

7646

13 895

Changan Lamore

5539

6175

5507

17 221

Chery Arrizo 8

15 978

15 233

16 161

47 372

Dongfeng Aeolus Shine Max

5196

4253

4491

13 940

FAW Bestune B70

7626

8886

10 437

26 949

Hongqi H5

13 390

15 895

7738

37 023

Hongqi H9

26 887

26 953

11 306

65 146

Livan S6 Pro

3498

2481

5954

11 933

Москвич 6

8526

7823

21 054

37 403

Субкомпактные кроссоверы

FAW Bestune T55
FAW Bestune T55

Москвич и в этой компании не был статистом и вновь получил наивысшую оценку по практичности. Но этого недостаточно на фоне автомобилей чуть более ярких.

Заметим, что при мощности базового двигателя 100–115 л. с. все модели получили низкие результаты «за технику». А те, у кого заявлено 150–160 л. с., оказались на высоте. При этом решающий вклад в победу FAW Bestune T55 над главным соперником белорусской марки внесла красота. Хотя он вышел бы лучшим и при равных баллах с Belgee X50 за дизайн.

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

BAIC X35

7355

6634

7558

21 547

Belgee X50

26 243

25 210

22 037

73 490

FAW Bestune T55

29 485

34 538

20 881

84 904

Kaiyi X3 / X3 Pro

8850

9162

8100

26 112

Livan X3 Pro

4784

3544

7392

15 720

Москвич 3

13 577

11 206

24 326

49 109

Компактные кроссоверы

Changan Uni-T
Changan Uni-T

В этом классе – серьезная борьба двух явных лидеров, близких по размерам, содержанию и характеру.

Часть аудитории покорило яркое и стильное кросс-купе Changan Uni-T. Иные отдали предпочтение представителю нового бренда Jaecoo J7. В его активе – клиренс 196 мм (на 16 мм больше) и более вместительный багажник. Да и выглядит он не просто современно, но и брутально. То, что у J7 роботизированная коробка передач, а у Uni-T классический гидроавтомат, заметной роли не сыграло.

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Changan Uni-T

23 687

33 445

20 344

77 476

Forthing T5 Evo

10 434

10 923

6858

28 215

Jaecoo J7

26 011

22 743

27 464

76 218

Jetour Dashing

20 756

15 611

19 742

56 109

Livan X6 Pro

9406

7572

15 886

32 864

Среднеразмерные кроссоверы

Haval M6
Haval M6

Результаты подтверждают, что марка, давно присутствующая в России и адаптирующая свои машины к нашим условиям, получает гигантский задел в оценках за практичность. И скромный клиренс 170 мм для кроссовера Haval M6 не имеет особого значения. А вот разрешенное топливо АИ‑92 сыграть могло.

Оценки за дизайн и технику по четырем моделям-лидерам разошлись ровненько. Читатели решили, что в этой выборке самый привлекательный – Changan CS75 Plus. А Haval M6 признали лучшим по технической части, несмотря на отсутствие полного привода.

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

BAIC X55

5892

9772

5394

21 058

Changan CS75 Plus

17 600

23 466

16 964

58 030

Changan CS85 Coupe

21 476

17 765

9135

48 376

Haval M6

23 255

17 067

39 705

80 027

JAC JS6

8014

8484

7906

24 404

Jetour X70 Plus

14 057

13 740

11 190

38 987

Большие кроссоверы

Geely Monjaro
Geely Monjaro

7 фишек Geely Monjaro, о которых не знают даже владельцы

При отсутствии Geely Monjaro сражение в этом классе развернулось бы не на шутку. Но он был – и выиграл в одни ворота. Возможно, одна из составляющих успеха в том, что модель продавали у нас еще до начала официальных продаж – привозили по схеме параллельного импорта. И покупали помногу, а значит, она вызывала симпатии даже при несколько завышенных ценах.

Собственно, еще до начала голосования мы ожидали такую интригу: сумеет ли кто-нибудь достойно сразиться с Monjaro. Соперники-то тоже не лыком шиты! Не сумели.

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

FAW Bestune T99

5650

6380

6828

18 858

Exeed RX

16 912

20 391

11 600

48 903

GAC GS8

16 243

16 977

16 778

49 998

Geely Monjaro

38 055

32 146

39 423

109 624

Hongqi HS5

7129

8599

5846

21 574

Jetour X90 Plus

6305

5801

9819

21 925

Внедорожники

Аурус Комендант
Аурус Комендант

Жюри очень точно уловило, что, несмотря на багажник 600 л, клиренс 230–260 мм и российский паспорт, Коменданту недостает практичности. Видимо, настораживает цена – 48 млн рублей – и ожидаемые сложности при обслуживании.

При этом Аурус безоговорочно признан лучшим по технике и самым привлекательным внешне – на фоне китайских оппонентов. Тоже, в общем, не лишенных элегантности, недурно вооруженных и оснащенных. И тепло принятых потребителями – особенно большой Tank 500. Но Коменданту все уступили.

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

BAIC BJ40

6250

6533

9508

22 291

Tank 300

19 472

14 591

35 632

69 695

Tank 500

26 247

23 186

24 314

73 747

Аурус Комендант

38 325

45 984

20 840

105 149

Пикапы

Changan Hunter Plus
Changan Hunter Plus

Рамные пикапы у нас неважнецки покупают, но очень любят – и многие мечтают ими владеть. А потому к оценкам подходят с ответственностью.

Без всякого предварительного сговора Changan Hunter Plus получил наивысшие баллы во всех дисциплинах. Чем так приглянулся? В этой выборке он не самый большой – Great Wall крупнее. Не самый доступный – JAC T8 Pro значительно дешевле. Возможно, сказались лучшая энерговооруженность (226 л. с. в «базе») и наивысший клиренс (225 мм) в сочетании с единственным вариантом трансмиссии – восьмиступенчатым автоматом ZF.

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Changan Hunter Plus

41 447

48 182

30 391

120 020

Great Wall Poer KingKong

25 392

19 851

32 175

77 418

JAC T8 Pro

23 455

22 261

27 728

73 444

Коммерческие автомобили

ГАЗ Соболь NN
ГАЗ Соболь NN

ГАЗель, в которой можно жить: что внутри? Сколько стоит?

Оценивать дизайн коммерческого фургона/грузовика на тему ГАЗели довольно затруднительно, но народное жюри прекрасно справилось. Высокая практичность нового Соболя NN тоже не подлежит сомнению, и возможен полный привод – а его ценят у нас всегда.

Так что результаты вполне логичные: Соболь вне конкуренции. Четкое второе место Соллерса Атлант по всем параметрам также не вызывает особых вопросов. Концептуально и даже внешне он весьма близок к Соболю, но марка не столь известная. И полного привода нет.

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

BAW T7

5124

5049

4558

14 731

EVM Pro

9990

4197

6924

21 111

ГАЗ Соболь NN

50 065

58 384

55 760

164 209

Соллерс Арго

5701

3128

6822

15 651

Соллерс Атлант

19 414

19 536

16 230

55 180

Семейные автомобили

Forthing Yacht
Forthing Yacht

То, что Соболю-грузовичку легко удалось в компании грузовичков, не прошло в поединке пассажирской версии Соболя с единственным соперником. Просто потому, что Forthing Yacht – классический семиместный минивэн с эффектной наружностью, насыщенный электроникой и заточенный на высокий комфорт.

Конечно, по практичности Соболь уложил его на лопатки. В люксовом варианте стоит он не намного дешевле, зато всё понятно с сервисом и запчастями. Но по дизайну и набору удобств состязаться не смог.

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Forthing Yacht

53 649

62 876

31 241

147 766

ГАЗ Соболь NN

36 645

27 418

59 053

123 116

Электромобили и подключаемые гибриды

Voyah Dream
Voyah Dream

Автомобиль с системой ночного видения на тестах «За рулем»

Наверное, в будущем этот «общий электрический класс» придется делить на четыре-пять подклассов. А сейчас отделять премиальные модели от обычных, электрические от гибридных мы не стали. И кроссоверы от не кроссоверов тоже – иначе седан и минивэн остались бы в одиночестве.

В итоге победил гибридный минивэн Voyah Dream – самый дорогой, вместительный и практичный в этой выборке машин. Правда, более красивым читатели все-таки признали электрокроссовер Hongqi E‑НS9, а кроссовер-гибрид Voyah Free – самым продвинутым по техническому наполнению.

Модель

Техника

Дизайн

Практичность

Сумма баллов

Evolute i-Sky

7571

10 300

6667

24 538

Hongqi E-НS9

17 586

19 076

10 434

47 096

Skywell HT-i

4481

3673

5373

13 527

Voyah Dream

20 257

18 359

28 910

67 526

Voyah Free

21 408

15 962

15 153

52 523

Voyah Passion

9903

15 754

5340

30 997

Москвич 3е

9088

7170

18 417

34 675

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

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Фото:фирмы-производители и «За рулем»
Количество просмотров 2
21.05.2024
Фото:фирмы-производители и «За рулем»
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