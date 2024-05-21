Гран-при «За рулем» – 2024: победители названы!
Лучшие из новых
Итак, Гран-при «За рулем» – 2024 завершен! И мы подводим итоги масштабного голосования.
Всего мы получили и обработали 90 294 анкеты, заполненные нашими читателями. Лауреатов Гран-при выбирали из новинок, официально представленных на нашем рынке и поступивших в продажу с 1 января по 1 ноября 2023 года. Таковых набралось аж 58. В подавляющем большинстве – китайского происхождения, но есть и полностью российские премьеры.
Идея допустить в конкурс модели, поступавшие параллельным импортом, не прошла редакционный совет. Во‑первых, это нарушило бы традиции Гран-при «За рулем». Во‑вторых, лишь некоторые модели завезли в заслуживающем внимания количестве. И всё равно не факт, что их удастся найти у дилеров.
Реальность такова, что на российском рынке сейчас активно работают китайские автопроизводители. Некоторые наладили у нас сборку своих машин. И наш ежегодный опрос эту реальность отразил в полной мере.
Призы нашим читателям – три внедорожника Лада!
Наше жюри
Состав участников опроса также вполне традиционный – читатели журнала «За рулем» и нашего интернет-портала, подписчики нашего YouTube-канала и соцсетей. Из Центрального федерального округа пришло 27% анкет, из Приволжского – 25%. Все остальные округа дали каждый по 11–13%, и еще 2% составили читатели из других стран.
Женщины заполнили 8% анкет, 60% из них – действующие автомобилистки. Вообще автомобилями владеют 85% наших читателей, 68% этих автомобилей – иномарки, из них 28% куплены новыми. Самая активная в голосовании возрастная группа – от 35 до 44 лет (около 42%).
И самое важное: 34% участников опроса планируют в ближайшее время купить автомобиль. Если Гран-при «За рулем» помог им сделать оптимальный выбор, мы полностью удовлетворены!
Автомобили оценивались по трем категория:
- Техника – понятие, в которое включаются инженерные особенности автомобиля.
- Дизайн – субъективное, однако очень важное свойство автомобиля. Его нельзя оценить в цифрах, но первое впечатление о машине мы составляем именно по её внешности и интерьеру.
- Практичность – параметр, который каждый оценивает, исходя из своего образа жизни. Если говорить упрощенно, то лучший автомобиль по этому критерию – самый удобный в эксплуатации.
Компактный класс
По-настоящему компактных новинок у нас за год никто не представил, так что в этом классе собрались довольно крупные седаны и лифтбеки – почти все длиной 4,6–4,7 м. И щедро оснащенные. Тем удивительнее столь явное лидерство лифтбека Changan Uni-V – он собрал наибольшее количество голосов по всем критериям оценки.
Выглядит машина действительно здорово, а спортивный характер подтвержден 181‑сильным мотором и выдвижным спойлером. К практичности есть вопросы: все-таки багажник 380 л для машины размером с Октавию – маловато будет. Тем не менее, полная и убедительная победа.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
BAIC U5 Plus
|
8011
|
9678
|
11 567
|
29 256
|
Changan Alsvin
|
6054
|
4054
|
18 476
|
28 584
|
Changan Uni-V
|
42 007
|
46 342
|
27 126
|
115 475
|
Omoda S5
|
21 826
|
18 581
|
20 946
|
61 353
|
Kaiyi E5
|
12 396
|
11 639
|
12 179
|
36 214
Средний и большой класс
Читательское жюри сочло, что в этом классе по части практичности Москвич 6 всех превосходит. Полагаем, из тех соображений, что у российской марки наилучшим образом отлажены сервис и поставки запчастей. А местная сборка положительно влияет на цену, плюс багажник – на 540 л.
Однако Москвич средненько выступил по технике и дизайну. Сердца читателей покорил самый большой в этой группе и богаче всех оснащенный Hongqi H9 – седан бизнес-класса и представитель марки, позиционируемой как премиальная.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Changan Eado Plus
|
3654
|
2595
|
7646
|
13 895
|
Changan Lamore
|
5539
|
6175
|
5507
|
17 221
|
Chery Arrizo 8
|
15 978
|
15 233
|
16 161
|
47 372
|
Dongfeng Aeolus Shine Max
|
5196
|
4253
|
4491
|
13 940
|
FAW Bestune B70
|
7626
|
8886
|
10 437
|
26 949
|
Hongqi H5
|
13 390
|
15 895
|
7738
|
37 023
|
Hongqi H9
|
26 887
|
26 953
|
11 306
|
65 146
|
Livan S6 Pro
|
3498
|
2481
|
5954
|
11 933
|
Москвич 6
|
8526
|
7823
|
21 054
|
37 403
Субкомпактные кроссоверы
Москвич и в этой компании не был статистом и вновь получил наивысшую оценку по практичности. Но этого недостаточно на фоне автомобилей чуть более ярких.
Заметим, что при мощности базового двигателя 100–115 л. с. все модели получили низкие результаты «за технику». А те, у кого заявлено 150–160 л. с., оказались на высоте. При этом решающий вклад в победу FAW Bestune T55 над главным соперником белорусской марки внесла красота. Хотя он вышел бы лучшим и при равных баллах с Belgee X50 за дизайн.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
BAIC X35
|
7355
|
6634
|
7558
|
21 547
|
Belgee X50
|
26 243
|
25 210
|
22 037
|
73 490
|
FAW Bestune T55
|
29 485
|
34 538
|
20 881
|
84 904
|
Kaiyi X3 / X3 Pro
|
8850
|
9162
|
8100
|
26 112
|
Livan X3 Pro
|
4784
|
3544
|
7392
|
15 720
|
Москвич 3
|
13 577
|
11 206
|
24 326
|
49 109
Компактные кроссоверы
В этом классе – серьезная борьба двух явных лидеров, близких по размерам, содержанию и характеру.
Часть аудитории покорило яркое и стильное кросс-купе Changan Uni-T. Иные отдали предпочтение представителю нового бренда Jaecoo J7. В его активе – клиренс 196 мм (на 16 мм больше) и более вместительный багажник. Да и выглядит он не просто современно, но и брутально. То, что у J7 роботизированная коробка передач, а у Uni-T классический гидроавтомат, заметной роли не сыграло.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Changan Uni-T
|
23 687
|
33 445
|
20 344
|
77 476
|
Forthing T5 Evo
|
10 434
|
10 923
|
6858
|
28 215
|
Jaecoo J7
|
26 011
|
22 743
|
27 464
|
76 218
|
Jetour Dashing
|
20 756
|
15 611
|
19 742
|
56 109
|
Livan X6 Pro
|
9406
|
7572
|
15 886
|
32 864
Среднеразмерные кроссоверы
Результаты подтверждают, что марка, давно присутствующая в России и адаптирующая свои машины к нашим условиям, получает гигантский задел в оценках за практичность. И скромный клиренс 170 мм для кроссовера Haval M6 не имеет особого значения. А вот разрешенное топливо АИ‑92 сыграть могло.
Оценки за дизайн и технику по четырем моделям-лидерам разошлись ровненько. Читатели решили, что в этой выборке самый привлекательный – Changan CS75 Plus. А Haval M6 признали лучшим по технической части, несмотря на отсутствие полного привода.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
BAIC X55
|
5892
|
9772
|
5394
|
21 058
|
Changan CS75 Plus
|
17 600
|
23 466
|
16 964
|
58 030
|
Changan CS85 Coupe
|
21 476
|
17 765
|
9135
|
48 376
|
Haval M6
|
23 255
|
17 067
|
39 705
|
80 027
|
JAC JS6
|
8014
|
8484
|
7906
|
24 404
|
Jetour X70 Plus
|
14 057
|
13 740
|
11 190
|
38 987
Большие кроссоверы
При отсутствии Geely Monjaro сражение в этом классе развернулось бы не на шутку. Но он был – и выиграл в одни ворота. Возможно, одна из составляющих успеха в том, что модель продавали у нас еще до начала официальных продаж – привозили по схеме параллельного импорта. И покупали помногу, а значит, она вызывала симпатии даже при несколько завышенных ценах.
Собственно, еще до начала голосования мы ожидали такую интригу: сумеет ли кто-нибудь достойно сразиться с Monjaro. Соперники-то тоже не лыком шиты! Не сумели.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
FAW Bestune T99
|
5650
|
6380
|
6828
|
18 858
|
Exeed RX
|
16 912
|
20 391
|
11 600
|
48 903
|
GAC GS8
|
16 243
|
16 977
|
16 778
|
49 998
|
Geely Monjaro
|
38 055
|
32 146
|
39 423
|
109 624
|
Hongqi HS5
|
7129
|
8599
|
5846
|
21 574
|
Jetour X90 Plus
|
6305
|
5801
|
9819
|
21 925
Внедорожники
Жюри очень точно уловило, что, несмотря на багажник 600 л, клиренс 230–260 мм и российский паспорт, Коменданту недостает практичности. Видимо, настораживает цена – 48 млн рублей – и ожидаемые сложности при обслуживании.
При этом Аурус безоговорочно признан лучшим по технике и самым привлекательным внешне – на фоне китайских оппонентов. Тоже, в общем, не лишенных элегантности, недурно вооруженных и оснащенных. И тепло принятых потребителями – особенно большой Tank 500. Но Коменданту все уступили.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
BAIC BJ40
|
6250
|
6533
|
9508
|
22 291
|
Tank 300
|
19 472
|
14 591
|
35 632
|
69 695
|
Tank 500
|
26 247
|
23 186
|
24 314
|
73 747
|
Аурус Комендант
|
38 325
|
45 984
|
20 840
|
105 149
Пикапы
Рамные пикапы у нас неважнецки покупают, но очень любят – и многие мечтают ими владеть. А потому к оценкам подходят с ответственностью.
Без всякого предварительного сговора Changan Hunter Plus получил наивысшие баллы во всех дисциплинах. Чем так приглянулся? В этой выборке он не самый большой – Great Wall крупнее. Не самый доступный – JAC T8 Pro значительно дешевле. Возможно, сказались лучшая энерговооруженность (226 л. с. в «базе») и наивысший клиренс (225 мм) в сочетании с единственным вариантом трансмиссии – восьмиступенчатым автоматом ZF.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Changan Hunter Plus
|
41 447
|
48 182
|
30 391
|
120 020
|
Great Wall Poer KingKong
|
25 392
|
19 851
|
32 175
|
77 418
|
JAC T8 Pro
|
23 455
|
22 261
|
27 728
|
73 444
Коммерческие автомобили
Оценивать дизайн коммерческого фургона/грузовика на тему ГАЗели довольно затруднительно, но народное жюри прекрасно справилось. Высокая практичность нового Соболя NN тоже не подлежит сомнению, и возможен полный привод – а его ценят у нас всегда.
Так что результаты вполне логичные: Соболь вне конкуренции. Четкое второе место Соллерса Атлант по всем параметрам также не вызывает особых вопросов. Концептуально и даже внешне он весьма близок к Соболю, но марка не столь известная. И полного привода нет.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
BAW T7
|
5124
|
5049
|
4558
|
14 731
|
EVM Pro
|
9990
|
4197
|
6924
|
21 111
|
ГАЗ Соболь NN
|
50 065
|
58 384
|
55 760
|
164 209
|
Соллерс Арго
|
5701
|
3128
|
6822
|
15 651
|
Соллерс Атлант
|
19 414
|
19 536
|
16 230
|
55 180
Семейные автомобили
То, что Соболю-грузовичку легко удалось в компании грузовичков, не прошло в поединке пассажирской версии Соболя с единственным соперником. Просто потому, что Forthing Yacht – классический семиместный минивэн с эффектной наружностью, насыщенный электроникой и заточенный на высокий комфорт.
Конечно, по практичности Соболь уложил его на лопатки. В люксовом варианте стоит он не намного дешевле, зато всё понятно с сервисом и запчастями. Но по дизайну и набору удобств состязаться не смог.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Forthing Yacht
|
53 649
|
62 876
|
31 241
|
147 766
|
ГАЗ Соболь NN
|
36 645
|
27 418
|
59 053
|
123 116
Электромобили и подключаемые гибриды
Наверное, в будущем этот «общий электрический класс» придется делить на четыре-пять подклассов. А сейчас отделять премиальные модели от обычных, электрические от гибридных мы не стали. И кроссоверы от не кроссоверов тоже – иначе седан и минивэн остались бы в одиночестве.
В итоге победил гибридный минивэн Voyah Dream – самый дорогой, вместительный и практичный в этой выборке машин. Правда, более красивым читатели все-таки признали электрокроссовер Hongqi E‑НS9, а кроссовер-гибрид Voyah Free – самым продвинутым по техническому наполнению.
|
Модель
|
Техника
|
Дизайн
|
Практичность
|
Сумма баллов
|
Evolute i-Sky
|
7571
|
10 300
|
6667
|
24 538
|
Hongqi E-НS9
|
17 586
|
19 076
|
10 434
|
47 096
|
Skywell HT-i
|
4481
|
3673
|
5373
|
13 527
|
Voyah Dream
|
20 257
|
18 359
|
28 910
|
67 526
|
Voyah Free
|
21 408
|
15 962
|
15 153
|
52 523
|
Voyah Passion
|
9903
|
15 754
|
5340
|
30 997
|
Москвич 3е
|
9088
|
7170
|
18 417
|
34 675
Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.
- Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2024 – компания Cordiant.
- Номинанты Гран-при «За рулем» 2024 – тут.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
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