Гран-при «За рулем» – 2024: победители названы!

Читатели «За рулем» выбрали лучшие автомобили 2024 года

Лучшие из новых

Итак, Гран-при «За рулем» – 2024 завершен! И мы подводим итоги масштабного голосования.

Всего мы получили и обработали 90 294 анкеты, заполненные нашими читателями. Лауреатов Гран-при выбирали из новинок, официально представленных на нашем рынке и поступивших в продажу с 1 января по 1 ноября 2023 года. Таковых набралось аж 58. В подавляющем большинстве – китайского происхождения, но есть и полностью российские премьеры.

Идея допустить в конкурс модели, поступавшие параллельным импортом, не прошла редакционный совет. Во‑первых, это нарушило бы традиции Гран-при «За рулем». Во‑вторых, лишь некоторые модели завезли в заслуживающем внимания количестве. И всё равно не факт, что их удастся найти у дилеров.

Реальность такова, что на российском рынке сейчас активно работают китайские автопроизводители. Некоторые наладили у нас сборку своих машин. И наш ежегодный опрос эту реальность отразил в полной мере.

Призы нашим читателям – три внедорожника Лада!

Наше жюри

Состав участников опроса также вполне традиционный – читатели журнала «За рулем» и нашего интернет-портала, подписчики нашего YouTube-канала и соцсетей. Из Центрального федерального округа пришло 27% анкет, из Приволжского – 25%. Все остальные округа дали каждый по 11–13%, и еще 2% составили читатели из других стран.

Женщины заполнили 8% анкет, 60% из них – действующие автомобилистки. Вообще автомобилями владеют 85% наших читателей, 68% этих автомобилей – иномарки, из них 28% куплены новыми. Самая активная в голосовании возрастная группа – от 35 до 44 лет (около 42%).

И самое важное: 34% участников опроса планируют в ближайшее время купить автомобиль. Если Гран-при «За рулем» помог им сделать оптимальный выбор, мы полностью удовлетворены!

Автомобили оценивались по трем категория:

Техника – понятие, в которое включаются инженерные особенности автомобиля.

– понятие, в которое включаются инженерные особенности автомобиля. Дизайн – субъективное, однако очень важное свойство автомобиля. Его нельзя оценить в цифрах, но первое впечатление о машине мы составляем именно по её внешности и интерьеру.

– субъективное, однако очень важное свойство автомобиля. Его нельзя оценить в цифрах, но первое впечатление о машине мы составляем именно по её внешности и интерьеру. Практичность – параметр, который каждый оценивает, исходя из своего образа жизни. Если говорить упрощенно, то лучший автомобиль по этому критерию – самый удобный в эксплуатации.

Компактный класс

Changan Uni-V

По-настоящему компактных новинок у нас за год никто не представил, так что в этом классе собрались довольно крупные седаны и лифтбеки – почти все длиной 4,6–4,7 м. И щедро оснащенные. Тем удивительнее столь явное лидерство лифтбека Changan Uni-V – он собрал наибольшее количество голосов по всем критериям оценки.

Выглядит машина действительно здорово, а спортивный характер подтвержден 181‑сильным мотором и выдвижным спойлером. К практичности есть вопросы: все-таки багажник 380 л для машины размером с Октавию – маловато будет. Тем не менее, полная и убедительная победа.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов BAIC U5 Plus 8011 9678 11 567 29 256 Changan Alsvin 6054 4054 18 476 28 584 Changan Uni-V 42 007 46 342 27 126 115 475 Omoda S5 21 826 18 581 20 946 61 353 Kaiyi E5 12 396 11 639 12 179 36 214

Средний и большой класс

Hongqi H9

Читательское жюри сочло, что в этом классе по части практичности Москвич 6 всех превосходит. Полагаем, из тех соображений, что у российской марки наилучшим образом отлажены сервис и поставки запчастей. А местная сборка положительно влияет на цену, плюс багажник – на 540 л.

Однако Москвич средненько выступил по технике и дизайну. Сердца читателей покорил самый большой в этой группе и богаче всех оснащенный Hongqi H9 – седан бизнес-класса и представитель марки, позиционируемой как премиальная.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Changan Eado Plus 3654 2595 7646 13 895 Changan Lamore 5539 6175 5507 17 221 Chery Arrizo 8 15 978 15 233 16 161 47 372 Dongfeng Aeolus Shine Max 5196 4253 4491 13 940 FAW Bestune B70 7626 8886 10 437 26 949 Hongqi H5 13 390 15 895 7738 37 023 Hongqi H9 26 887 26 953 11 306 65 146 Livan S6 Pro 3498 2481 5954 11 933 Москвич 6 8526 7823 21 054 37 403

Субкомпактные кроссоверы

FAW Bestune T55

Москвич и в этой компании не был статистом и вновь получил наивысшую оценку по практичности. Но этого недостаточно на фоне автомобилей чуть более ярких.

Заметим, что при мощности базового двигателя 100–115 л. с. все модели получили низкие результаты «за технику». А те, у кого заявлено 150–160 л. с., оказались на высоте. При этом решающий вклад в победу FAW Bestune T55 над главным соперником белорусской марки внесла красота. Хотя он вышел бы лучшим и при равных баллах с Belgee X50 за дизайн.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов BAIC X35 7355 6634 7558 21 547 Belgee X50 26 243 25 210 22 037 73 490 FAW Bestune T55 29 485 34 538 20 881 84 904 Kaiyi X3 / X3 Pro 8850 9162 8100 26 112 Livan X3 Pro 4784 3544 7392 15 720 Москвич 3 13 577 11 206 24 326 49 109

Компактные кроссоверы

Changan Uni-T

В этом классе – серьезная борьба двух явных лидеров, близких по размерам, содержанию и характеру.

Часть аудитории покорило яркое и стильное кросс-купе Changan Uni-T. Иные отдали предпочтение представителю нового бренда Jaecoo J7. В его активе – клиренс 196 мм (на 16 мм больше) и более вместительный багажник. Да и выглядит он не просто современно, но и брутально. То, что у J7 роботизированная коробка передач, а у Uni-T классический гидроавтомат, заметной роли не сыграло.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Changan Uni-T 23 687 33 445 20 344 77 476 Forthing T5 Evo 10 434 10 923 6858 28 215 Jaecoo J7 26 011 22 743 27 464 76 218 Jetour Dashing 20 756 15 611 19 742 56 109 Livan X6 Pro 9406 7572 15 886 32 864

Среднеразмерные кроссоверы

Haval M6

Результаты подтверждают, что марка, давно присутствующая в России и адаптирующая свои машины к нашим условиям, получает гигантский задел в оценках за практичность. И скромный клиренс 170 мм для кроссовера Haval M6 не имеет особого значения. А вот разрешенное топливо АИ‑92 сыграть могло.

Оценки за дизайн и технику по четырем моделям-лидерам разошлись ровненько. Читатели решили, что в этой выборке самый привлекательный – Changan CS75 Plus. А Haval M6 признали лучшим по технической части, несмотря на отсутствие полного привода.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов BAIC X55 5892 9772 5394 21 058 Changan CS75 Plus 17 600 23 466 16 964 58 030 Changan CS85 Coupe 21 476 17 765 9135 48 376 Haval M6 23 255 17 067 39 705 80 027 JAC JS6 8014 8484 7906 24 404 Jetour X70 Plus 14 057 13 740 11 190 38 987

Большие кроссоверы

Geely Monjaro

При отсутствии Geely Monjaro сражение в этом классе развернулось бы не на шутку. Но он был – и выиграл в одни ворота. Возможно, одна из составляющих успеха в том, что модель продавали у нас еще до начала официальных продаж – привозили по схеме параллельного импорта. И покупали помногу, а значит, она вызывала симпатии даже при несколько завышенных ценах.

Собственно, еще до начала голосования мы ожидали такую интригу: сумеет ли кто-нибудь достойно сразиться с Monjaro. Соперники-то тоже не лыком шиты! Не сумели.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов FAW Bestune T99 5650 6380 6828 18 858 Exeed RX 16 912 20 391 11 600 48 903 GAC GS8 16 243 16 977 16 778 49 998 Geely Monjaro 38 055 32 146 39 423 109 624 Hongqi HS5 7129 8599 5846 21 574 Jetour X90 Plus 6305 5801 9819 21 925

Внедорожники

Аурус Комендант

Жюри очень точно уловило, что, несмотря на багажник 600 л, клиренс 230–260 мм и российский паспорт, Коменданту недостает практичности. Видимо, настораживает цена – 48 млн рублей – и ожидаемые сложности при обслуживании.

При этом Аурус безоговорочно признан лучшим по технике и самым привлекательным внешне – на фоне китайских оппонентов. Тоже, в общем, не лишенных элегантности, недурно вооруженных и оснащенных. И тепло принятых потребителями – особенно большой Tank 500. Но Коменданту все уступили.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов BAIC BJ40 6250 6533 9508 22 291 Tank 300 19 472 14 591 35 632 69 695 Tank 500 26 247 23 186 24 314 73 747 Аурус Комендант 38 325 45 984 20 840 105 149

Пикапы

Changan Hunter Plus

Рамные пикапы у нас неважнецки покупают, но очень любят – и многие мечтают ими владеть. А потому к оценкам подходят с ответственностью.

Без всякого предварительного сговора Changan Hunter Plus получил наивысшие баллы во всех дисциплинах. Чем так приглянулся? В этой выборке он не самый большой – Great Wall крупнее. Не самый доступный – JAC T8 Pro значительно дешевле. Возможно, сказались лучшая энерговооруженность (226 л. с. в «базе») и наивысший клиренс (225 мм) в сочетании с единственным вариантом трансмиссии – восьмиступенчатым автоматом ZF.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Changan Hunter Plus 41 447 48 182 30 391 120 020 Great Wall Poer KingKong 25 392 19 851 32 175 77 418 JAC T8 Pro 23 455 22 261 27 728 73 444

Коммерческие автомобили

ГАЗ Соболь NN

Оценивать дизайн коммерческого фургона/грузовика на тему ГАЗели довольно затруднительно, но народное жюри прекрасно справилось. Высокая практичность нового Соболя NN тоже не подлежит сомнению, и возможен полный привод – а его ценят у нас всегда.

Так что результаты вполне логичные: Соболь вне конкуренции. Четкое второе место Соллерса Атлант по всем параметрам также не вызывает особых вопросов. Концептуально и даже внешне он весьма близок к Соболю, но марка не столь известная. И полного привода нет.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов BAW T7 5124 5049 4558 14 731 EVM Pro 9990 4197 6924 21 111 ГАЗ Соболь NN 50 065 58 384 55 760 164 209 Соллерс Арго 5701 3128 6822 15 651 Соллерс Атлант 19 414 19 536 16 230 55 180

Семейные автомобили

Forthing Yacht

То, что Соболю-грузовичку легко удалось в компании грузовичков, не прошло в поединке пассажирской версии Соболя с единственным соперником. Просто потому, что Forthing Yacht – классический семиместный минивэн с эффектной наружностью, насыщенный электроникой и заточенный на высокий комфорт.

Конечно, по практичности Соболь уложил его на лопатки. В люксовом варианте стоит он не намного дешевле, зато всё понятно с сервисом и запчастями. Но по дизайну и набору удобств состязаться не смог.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Forthing Yacht 53 649 62 876 31 241 147 766 ГАЗ Соболь NN 36 645 27 418 59 053 123 116

Электромобили и подключаемые гибриды

Voyah Dream

Наверное, в будущем этот «общий электрический класс» придется делить на четыре-пять подклассов. А сейчас отделять премиальные модели от обычных, электрические от гибридных мы не стали. И кроссоверы от не кроссоверов тоже – иначе седан и минивэн остались бы в одиночестве.

В итоге победил гибридный минивэн Voyah Dream – самый дорогой, вместительный и практичный в этой выборке машин. Правда, более красивым читатели все-таки признали электрокроссовер Hongqi E‑НS9, а кроссовер-гибрид Voyah Free – самым продвинутым по техническому наполнению.

Модель Техника Дизайн Практичность Сумма баллов Evolute i-Sky 7571 10 300 6667 24 538 Hongqi E-НS9 17 586 19 076 10 434 47 096 Skywell HT-i 4481 3673 5373 13 527 Voyah Dream 20 257 18 359 28 910 67 526 Voyah Free 21 408 15 962 15 153 52 523 Voyah Passion 9903 15 754 5340 30 997 Москвич 3е 9088 7170 18 417 34 675

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

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