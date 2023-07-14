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Voyah Dream PHEV (EV). Цена в России от 9 290 000 ₽Автомобиль с системой ночного видения на тестах «За рулем»
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Автомобиль с системой ночного видения на тестах «За рулем»

Минивэн Voyah Dream – это роскошный салон, «зеленые» технологии и цена под десять миллионов.

Почему так дорого?

Самый дорогой китайский кроссовер на тестах «За рулем»: 4,7 с до 100 км/ч!

Помню ощущения от своего первого полета на «Дримлайнере»: простор, комфорт и необыкновенная тишина надолго отложились в памяти. И вот я еду на новом минивэне Voyah Dream, а ощущения те же самые! Похоже, китайцы сумели создать сухопутное воплощение именитого широкофюзеляжника.

Ну и бородатая шутка про автомобиль по цене Боинга относительно Дрима не такая уж и шутка – со стартовой ценой в 9,3 млн рублей на нашем рынке он занимает первое место по дороговизне среди «китайцев».

Voyah Dream PHEV (EV). Цена в России от 9 290 000 ₽
Voyah Dream PHEV (EV). Цена в России от 9 290 000 ₽
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Архидорого! Но это уникальное предложение: другого полноразмерного вэна с роскошным салоном, электрической/гибридной силовой установкой и с официальной гарантией в продаже нет.

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И всё же точит червячок сомнения: оправданы ли такие траты? Может, лучше купить привычный Alphard, Multivan или Старию?

По салону Voyah точно лучше: отделка и дизайн интереснее, богаче оснащение. Уже «в базе» есть водительские ассистенты, круговой обзор, три экрана, видеорегистратор и даже система ночного видения (ее качество изображения – лучшее из всех, что когда-либо мне встречались).

На этом фоне отсутствие обогрева руля и русификации выглядит досадным недоразумением. Его скоро исправят.

Из трех вариантов оформления виртуальной приборки самый наглядный – с классическими шкалами.
Из трех вариантов оформления виртуальной приборки самый наглядный – с классическими шкалами.
На потолке пассажирского отсека – отдельный пульт управления: климат-контроль трехзонный.
На потолке пассажирского отсека – отдельный пульт управления: климат-контроль трехзонный.
Очень понравились кармашки для ­смартфонов.
Очень понравились кармашки для ­смартфонов.
По оформлению и щедрости оснащения интерьер соперничает с представительскими седанами. В отделке используется экокожа, на ощупь – не отличить от наппы.
По оформлению и щедрости оснащения интерьер соперничает с представительскими седанами. В отделке используется экокожа, на ощупь – не отличить от наппы.
Обещано, что система ночного видения способна «смотреть» на 150 м. По факту «бьет» дальше.
Обещано, что система ночного видения способна «смотреть» на 150 м. По факту «бьет» дальше.

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Вмешательство в софт, кстати, дело нелегкое: чтобы сделать резервную копию, требуется 142 гигабайта свободной памяти!

Dream вполне можно использовать как альтернативу представительским седанам. На втором ряду – два раздельных кресла с индивидуальными регулировками (электрическими, конечно), обогревом, вентиляцией и массажем. И – выдвижная подколенная секция, позволяющая превратить сиденье в некое подобие шезлонга. А когда отодвинул от себя переднее сиденье, получил лимузинный простор. Хотя по сервису представительским седанам Dream всё же уступает: задней медиасистемы не предусмотрено, шторок на окнах нет.

На третьем ряду – сплошной трехместный диван с разделенной в соотношении 60/40 спинкой. Сидеть там вполне вольготно, но условия не такие шикарные: отделка сиденья без перфорации, подоконники жесткие, подлокотников нет.

Пухлые сиденья на удивление хорошо спрофилированы и недурно держат в поворотах.
Пухлые сиденья на удивление хорошо спрофилированы и недурно держат в поворотах.
Сиденья второго ряда – с оттоманками.
Сиденья второго ряда – с оттоманками.

Как едет?

Построен Dream на общей c кроссовером Free полноприводной платформе. Она не подразумевает версий только с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

ОПЕРАЦИЯ «ВОЗДУХ»

Платформа ESSA (Electrical, Smart, Safety, Architecture) подразумевает переднюю двухрычажную подвеску и заднюю многорычажку. Все элементы выполнены из алюминия. Уже в стандарте шасси оснащено пневмобаллонами, обеспечивающими высокую плавность хода.

В стандартном режиме дорожный просвет составляет 150 мм. На трассе кузов автоматически «приседает» на 20 мм. На бездорожье клиренс можно увеличить на 30 мм. При достижении 40 км/ч он автоматически возвращается к стандартному значению.

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Базовая версия – гибридная, с запасом хода 750 км. Полуторалитровый бензиновый турбомотор (129 л. с.) вращает генератор, подзаряжая тяговый аккумулятор емкостью 25,6 кВт·ч. Пара синхронных электромоторов выдают суммарную пиковую мощность 393 л. с. и разгоняют 2,5‑тонный вэн до сотни за 6,6 с.

Казалось бы, всё замечательно. Но гармонии нет. На извилистой дорожке я почти не чувствую машину, из-за тяжелого носа она не очень-то охотно заныривает в повороты. Да и генераторная установка работает не сказать чтобы бесшумно – в салоне отчетливо слышен гул.

Пятая дверь и сдвижные боковые уже «в базе» с электроприводом. На сдвижных дверях стоит блокировка: при открытом заправочном лючке они не отъезжают.
Пятая дверь и сдвижные боковые уже «в базе» с электроприводом. На сдвижных дверях стоит блокировка: при открытом заправочном лючке они не отъезжают.

Багажник вместительный даже с разложенными спинками третьего ряда. Но шторка здесь была бы не лишней.
Багажник вместительный даже с разложенными спинками третьего ряда. Но шторка здесь была бы не лишней.

Электроверсия – круче!

Чисто электрическая модификация (у нее электромоторы мощнее – 435 л. с.) понравилась больше. Акустический комфорт выше, лучше и стабильность в поворотах, и это несмотря на увеличенную на центнер массу. Почему так вышло? Потому что убрали с носа тяжелый ДВС, а вся прибавка пришлась на расположенные в пределах колесной базы аккумуляторы.

Согласно показаниям трипкомпьютера, средний расход энергии электровэном составил 24 кВт·ч. У гибрида – 21 кВт·ч. Но я всё равно голосую за «электричку»: она шустрее, лучше управляется, реже требует техобслуживания (раз в 15 тысяч км вместо раза в 10 тысяч при том, что само ТО дешевле – в моторе не надо менять масло, фильтры, свечи). В отличие от гибрида, версию EV можно заряжать не только переменным, но и «быстрым» постоянным током. Сплошные преимущества.

Если уж раскошеливаться, то на более продвинутую, более интересную машину. Многие так и делают.

На гальку пляжа выезжал смело – полный привод не давал усомниться в своих возможностях.
На гальку пляжа выезжал смело – полный привод не давал усомниться в своих возможностях.

Voyah Dream PHEV (EV)*

  • Длина / ширина / высота / база 5315 / 1985 / 1800 /3200 мм
  • Объем багажника 427 л
  • Снаряженная масса 2540 (2625) кг
  • Двигатель передний: электрический, синхронный; 130 кВт / 176 л. с.; 300 Н·м (160 кВт / 217,5 л. с.; 310 Н·м)
  • Двигатель задний: электрический, синхронный; 160 кВт / 217,5 л. с.; 310 Н·м (160 кВт / 271,5 л. с.; 310 Н·м)
  • Суммарно: 320 кВт / 435 л. с. и 620 Н·м (320 кВт/435 л. с. и 620 Н·м)
  • ДВС бензиновый, 1476 см3; 95 кВт/129 л. с. (–)
  • Время разгона 0–100 км/ч 6,6 c (5,9 с)
  • Максимальная скорость 200 км/ч
  • Запас хода 750 км (482 км)
  • Емкость аккумулятора 25,6 кВт·ч (109 кВт·ч)
  • Трансмиссия полный привод

* В скобках – данные чисто электрической версии.

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Voyah Dream PHEV (EV). Цена в России от 9 290 000 ₽
Из трех вариантов оформления виртуальной приборки самый наглядный – с классическими шкалами.
На потолке пассажирского отсека – отдельный пульт управления: климат-контроль трехзонный.
Очень понравились кармашки для ­смартфонов.
По оформлению и щедрости оснащения интерьер соперничает с представительскими седанами. В отделке используется экокожа, на ощупь – не отличить от наппы.
Обещано, что система ночного видения способна «смотреть» на 150 м. По факту «бьет» дальше.
Пухлые сиденья на удивление хорошо спрофилированы и недурно держат в поворотах.
Сиденья второго ряда – с оттоманками.
Пятая дверь и сдвижные боковые уже «в базе» с электроприводом. На сдвижных дверях стоит блокировка: при открытом заправочном лючке они не отъезжают.
Багажник вместительный даже с разложенными спинками третьего ряда. Но шторка здесь была бы не лишней.
На гальку пляжа выезжал смело – полный привод не давал усомниться в своих возможностях.

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За РулемТимкин Юрий
Фото:За РулемСадков Георгий
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Фото:За РулемСадков Георгий
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