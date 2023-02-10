В России стартовали продажи еще одного китайского авто — названы цены — журнал За рулем

В России стартовали продажи еще одного китайского авто — названы цены

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Официальные дилеры Voyah в России начали продажи подключаемого гибридного минивэна Voyah Dream. В комплектации Business цена составляет 7 990 000 рублей, в комплектации Executive — 8 290 000 рублей.

Флагманский минивэн оснащен последовательно-гибридной силовой установкой с двумя электродвигателями и 1,5-литровым бензиновым мотором, суммарной мощностью 393 л.с.

В России стартовали продажи еще одного китайского авто — названы цены

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

До 100 км/ч он разгоняется за 6,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 200 км/ч. Суммарный запас хода минивэна составит 750 км (по циклу WLTP).

Габариты автомобиля (мм): длина — 5315, ширина — 1985, высота — 1800, колесная база — 3200. Объем багажника — 427 л.

В стандартное оснащение Voyah Dream входит: автоматическая система парковки, система предупреждения о выходе из полосы движения, система распознавания дорожных знаков, система предупреждения об объектах в слепых зонах, система предупреждения об опасности фронтального столкновения с автоматическим режимом торможения, система контроля усталости водителя, адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробках, камеры кругового обзора 360° и многое другое.

Официальная гарантия на Voyah Dream — 5 лет или 100 тысяч километров.

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Источник, фото: Voyah

Фото: VOYAH

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