Вместо Мультивэна: 6-местный минивэн за 3,5 млн рублей

«За рулем» протестировал пассажирский ГАЗ Соболь NN

С новым Соболем NN мы уже знакомы, но то был цельнометаллический фургон. Теперь же в наших руках пассажирский Соболь – из первой партии из 50 машин.

Сила Камня

Поскольку это одна из ранних машин, на ней стоит еще досанкционный китайский Cummins, а не новый дизель G‑серии. Хотя «сила власти Кумминса» (так в свое время было написано в китайском пресс-релизе) тоже высока, недостатки у этого дизеля имеются: более узкой моментный диапазон, шум и вибронагруженность. В приводе ГРМ используется цепь, а не ремень, как у нового мотора.

ГАЗ Соболь NN

Но даже со старым «камнем», как называют его водители, пассажирский Соболь NN весело набирает ход и довольно легко срывается в занос. Турбодизель выдает 149 л. с. при объеме 2,8 литра, крутящий момент – 320 Н·м. Но тянет он только в «серединке», и работать рычагом 6-ступенчатой коробки приходится часто. Благо механизм работает четко – тогда как год назад к избирательности механизма на грузовом Соболе у нас были вопросы. Неужели его стали нормально регулировать при сборке?

Коробка передач своя, газовская. Рассчитана на 450 Н·м момента. Так что запас прочности солидный, да и передаточные числа подобраны аккуратно.

Расход топлива за время короткой поездки оценить не удалось, но это и не очень актуально – все нынешние машины сходят с конвейера уже с другим мотором.

О том, как Соболь «полетит» с дизелем G‑серии, у которого и мощность выше, и крутящий момент аж 420 Н·м, расскажем совсем скоро.

Мягкий

Ходовая часть удалась. Спереди – двухрычажная подвеска с пружинами, а сзади канонические рессоры. Соболю не хватает точности управления Транзита, но в целом он понятен и предсказуем.

И мягок! По плавности хода и энергоемкости подвески наш микроавтобус даст фору любому однокласснику. Даже у порожнего цельнометаллического Соболя с этим всё было отлично, а стоило «нагрузиться» дополнительной шумоизоляцией, отделкой и сиденьями, как Соболь NN обрел поистине комфортную поступь.

Третий ряд перемещается по направляющим. Рукоятка разблокировки – сзади снизу. Странно, что ее не расположили более удобно.

Так что пассажиры не вздрагивают на каждом стыке, как в том же Мультивэне. Но самый кайф испытывает водитель – пневмоподвеска его кресла растворяет всё то, что не удосужилась поглотить ходовая часть. И такое сиденье с возможностью настройки под конкретный вес водителя – базовое оснащение.

Люк в крыше обязателен для пассажирской версии с точки зрения безопасности. Для пассажиров предусмотрены USB-зарядки и раскиданные по всему салону вешалки.

Даже холодильник

На самом деле, пассажирский Соболь делает не совсем ГАЗ. Точнее, не только он.

На заводе в Нижнем собирают полуфабрикат – автомобиль без элементов пассажирского салона и стекол. Затем он отправляется в соседнюю Балахну – на завод «Луидор», который уже давно занимается производством различных автобусов на базе ГАЗелей.

Между передними сиденьями – опционный бокс с холодильником.

На «Луидоре» вклеивают стекла, ставят сиденья, обивку и прочие мелочи. Никаким самостроем не пахнет – на фоне зарубежных аналогов интерьер смотрится очень прилично. Дело даже не в фоновой подсветке или комбинированной обивке сидений. Оснащение неплохое: над боковыми окнами есть выдвижные вешалки для одежды, на боковинах – блоки зарядки для смартфонов. Весь металл закрыт аккуратными пластиковыми панелями.

Помимо стандартных настроек у водительского сиденья есть регулировки поясничного подпора, длины подушки и ее наклона. И самое важное – регулируемая подвеска.

А вот бокс между передними сиденьями вызывает смешанное чувство. С одной стороны, он удобен и в него даже встроен холодильник! С другой – он мешает свободно перемещаться по салону. В идеале его бы сделать мобильным, но направляющие (рельсы) не предусмотрены в принципе. Впрочем, этот бокс – опция.

Трансформация

Сиденья второго ряда тоже не двигаются, но их можно ставить против хода. А вот третий ряд можно перемещать по всему салону на салазках – хотя и тут не всё продумано. Рукоятка регулировки находится снизу, и добраться до нее с самого сиденья не получится – надо заходить со стороны багажника.

За такелажные петли, раскиданные по всему салону, – спасибо. Вроде мелочь, но она есть далеко не у всех европейских «бусиков». А уж Соболю первого поколения о такой продуманности и трансформации можно было только мечтать.

В багажном отсеке – такелажные петли для фиксации груза. В старом Соболе их не было.

Дополняет картину современное рабочее место водителя с щедрым оснащением. Бесключевой доступ, медиасистема с сенсорным экраном, россыпь отделений и ящиков – всё это есть по умолчанию.

Плюс пятьсот

Первые машины уже появились в продаже, причем можно найти как Соболи с новым дизелем серии G, так и машины с Камминсом. В среднем пассажирский Соболь стоит 3,5 млн рублей, что на 400–500 тысяч дороже грузовой ­версии.

Медиасистема с сенсорным экраном – ­базовое оснащение. Отопитель с кондиционером удобен в пользовании и снабжен своим дисплеем. Для пассажирского отсека есть свой блок ­климатической установки.

Интерьер хорошо продуман – в частности, есть много дополнительных отделений во всех уголках передней панели. Пластик исключительно жесткий, но голого металла минимум.

Дорого? Дорого! Но дешевле ничего нет в принципе. «Соллерс» пока не разродился пассажирской версией самого маленького Атланта. В продаже можно найти лишь его китайского прародителя по имени JAC Sunray – он стоит около 4 млн рублей, а по качеству заметно уступает.

А ввезенные «параллельно» очень комфортные и очень модные Volkswagen Caravelle или Peugeot Traveller – это другая вселенная: 7–8 млн рублей минимум. Мы же остаемся в своей.

Не густо!

Альтернатив у пассажирского Соболя почти нет. Среди новых официально поставляемых машин с гарантией и техподдержкой – так точно.

Разве что китайский JAC Sunray (тот, что стал основой для фургона Соллерс Атлант). Пассажирский Sunray с короткой базой и низкой крышей стоит минимум четыре миллиона рублей. У него непривычный для коммерческого сегмента двухлитровый бензиновый мотор мощностью 190 л. с.

JAC Sunray Ford Transit

По комфорту и организации пространства Sunray скорее ближе к Соболю первого поколения, чем к Соболю NN. Возможно, пассажирский Sunray станет доступнее, когда его сборку освоят в Елабуге под брендом Соллерс.

Из подержанных микроавтобусов того же класса за 3,5 млн рублей можно найти Ford Transit – тот самый, что когда-то собирался в Татарстане на тех же линиях, где сейчас собирают Атланты. Примерно 3,5 млн рублей просят за дизельные пассажирские Транзиты 2020–2021 года выпуска с пробегом около 100 тысяч км. По надежности Транзиты с таким пробегом как минимум не уступают Соболю.

Светодиодная оптика производится в Беларуси. Камера заднего вида установлена сверху, чтобы ее не закидывало грязью.

У Соболя NN ­высокая плавность хода – и на передних, и на задних сиденьях не трясет на кочках и стыках.

ГАЗ СОБОЛЬ NN

Длина / ширина / высота / база 5110 / 2068 / 2430 / 3005 мм

5110 / 2068 / 2430 / 3005 мм Число мест 7 (2+2+3)

7 (2+2+3) Снаряженная / полная масса 2575 / 3500 кг

2575 / 3500 кг Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 2500 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 3400 об/мин; 420 Н·м при 1000 об/мин

дизельный, Р4, 16 клапанов, 2500 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 3400 об/мин; 420 Н·м при 1000 об/мин Топливо / запас топлива ДТ / 80 л

ДТ / 80 л Расход топлива в загородном цикле 6,9 л / 100 км

6,9 л / 100 км Трансмиссия задний привод; М6