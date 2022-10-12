Еще одна новинка из Китая (но сборка — российская) — журнал За рулем

Еще одна новинка из Китая (но сборка — российская)

Конкурент ГАЗели встанет на конвейер в Елабуге.

Материалы по теме
Новый российский бренд «Соллерс» — первые подробности

Путь, которым китайский малотоннажный фургон JAC Sunray выйдет на российский рынок, определился.

Напомним, что вариантов было три. Модель могла появиться под брендом МАЗ (ее уже производят в Белоруссии), как JAC казахстанской (вслед за легковыми моделями марки) или российской сборки.

В последнем случае наиболее вероятной площадкой выглядел завод компании «Соллерс» в Елабуге. После остановки сборки единственной модели Ford Transit он остался без работы, и надежд на возобновление выпуска практически нет.

Еще одна новинка из Китая (но сборка — российская)

Материалы по теме
Дорога в школу — как обезопасить ребенкаШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Громкие ЧП в России: человеческий фактор или техника подвела?

Материалы по теме
Расход 2–3 л/100 км! Тест самого экономичного УАЗа

Компания «Соллерс» объявила, что будет производить коммерческую модель под новым, уже собственным брендом. Ею и станет китайский JAC Sunray.

Пока это официально не подтверждено, Но очень вероятно: как потенциальные партнеры у нас остались в основном китайцы, и кроме марки JAC заходить на рынок с цельнометаллическим фургоном никто в последнее время не собирался.

Еще одна новинка из Китая (но сборка — российская)

Материалы по теме
Появился новый вид общественного транспорта: микроавтобус, но как такси

Если проект состоится, Sunray можно будет увидеть на работе в скорой помощи и маршрутном такси.

Потенциал у модели огромный, ведь ушедший Ford Transit прочно занимал второе место в сегменте после отечественной ГАЗели.

Фото: JAC

Наше новое видео
Расход 2–3 л/100 км! Тест самого экономичного УАЗа
Тест самого раннего ВАЗ-2103 из сохранившихся
Тест нового кроссовера. Опять «китаец»? Не совсем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров350
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: