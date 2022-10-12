Конкурент ГАЗели встанет на конвейер в Елабуге.

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Путь, которым китайский малотоннажный фургон JAC Sunray выйдет на российский рынок, определился.

Напомним, что вариантов было три. Модель могла появиться под брендом МАЗ (ее уже производят в Белоруссии), как JAC казахстанской (вслед за легковыми моделями марки) или российской сборки.

В последнем случае наиболее вероятной площадкой выглядел завод компании «Соллерс» в Елабуге. После остановки сборки единственной модели Ford Transit он остался без работы, и надежд на возобновление выпуска практически нет.

Компания «Соллерс» объявила, что будет производить коммерческую модель под новым, уже собственным брендом. Ею и станет китайский JAC Sunray.

Пока это официально не подтверждено, Но очень вероятно: как потенциальные партнеры у нас остались в основном китайцы, и кроме марки JAC заходить на рынок с цельнометаллическим фургоном никто в последнее время не собирался.

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Если проект состоится, Sunray можно будет увидеть на работе в скорой помощи и маршрутном такси.

Потенциал у модели огромный, ведь ушедший Ford Transit прочно занимал второе место в сегменте после отечественной ГАЗели.

Компания JAC стала партнером по сборке автомобилей под брендом Москвич на бывшем заводе Рено Россия и плотно сотрудничает с КАМАЗом по проекту грузовиков Компас.

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Фото: JAC