КАМАЗ Компас: кабины теперь не китайские

Лицензия из Поднебесной, но вот серийная сборка — уже российская.

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Камазовский прессово-рамный завод (ПРЗ) отчитался об освоении нового продукта — каркаса кабины для малотоннажника Компас. Ранее мы сообщали о начале сварки и сборки этих кабин, но локализация — процесс постепенный, и если в июне речь шла лишь о трех образцах, переданных на испытания, то теперь в цехах сборки, сварки кабин и окраски кабин созданы условия для серийного выпуска.

Напомним, кабины нового семейства российский автогигант выпускает по лицензии китайской компании JAC; сам Компас — это суть доработанный JAC N-Series. Первый каркас кабины на ПРЗ сварили 15 февраля. Оборудование, поставленное партнерами, состоит из четырех основных позиций. На первой размещена зона логистики, на второй — главный сборочно-сварочный кондуктор, где формируется каркас, далее пост доварки и навеска дверей.

«Перед нами поставлена задача с первых дней обеспечить высокое качество каркаса кабины. Проведены работы по диагностике и программированию линии. Важно было обеспечить качественный контроль геометрических параметров опытных каркасов кабин, он проводился в заводской лаборатории Zeiss. После серии замеров была проведена подналадка сварочной линии. Эта кропотливая работа заняла около трех месяцев», — рассказал заместитель главного инженера ПРЗ по реинжинирингу Сергей Аляпкин.

Параллельно велось обучение персонала, адаптация окрасочной линии Durr под окраску каркаса нового семейства грузовиков, возведение бестеневой камеры, перестройка логистики поставок деталей, реконструкция производственных площадей. Все работы планируют завершить до конца текущего года.

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Сейчас Компас уже представлен на рынке — из частично локализованных компонентов собирают версию Компас-9 грузоподъемностью 3,4 тонны с турбодизелем Cummins мощностью 154 л.с. и 6-ступенчатой МКП. В будущем в семействе должны появиться Компас-12, Компас-5 и Компас-3.

Ну, а Компас-9 постепенно получает спецнадстройки — например, еще в мае были изготовлены первые мусоровозы.

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Фото: КАМАЗ