КАМАЗ Компас получил новую модификацию

Освоено производство мусоровозов на базе новейшего среднетоннажника, и первый экземпляр уже отправился заказчику.

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Первый мусоровоз на шасси среднетоннажного автомобиля КАМАЗ-Компас направлен в адрес официального дилера КАМАЗа, компании «АВТОБАУ» в Москве. Машина КАМАЗ-Компас 43089-F5 оснащена дизельным двигателем Cummins ISF, рабочим объемом 3,8 литра и мощностью 154 л.с., сообщает Рейс. В паре с двигателем работает механическая шестиступенчатая коробка передач.

Снаряженная масса шасси составляет 3075 кг, полная масса автомобиля — 8990 кг, а грузоподъемность ведущего моста — 6600 кг. Напомним, у Компаса цельнометаллическая кабина тоннельного типа, в данном случае она не имеет спального места, но вообще есть вариант и со «спальником».

Важный для мусоровоза параметр, коэффициент уплотнения, может достигать 6, в зависимости от типа мусора. Показатель солидный: у больших мусоровозов на базе КАМАЗ — столько же или чуть меньше.

Надстройка мусоровоза — это оборудование HIDRO-MAK с полезным объемом кузова 8 кубометров и объемом загрузочного бункера в 1,2 кубометра.

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Кузов сделан из стали ST-52 толщиной 4 мм, а загрузочный бункер — из стали HARDOX 450. Стоит отметить, что мусоровозное оборудование — это лишь один вариант спецнадстройки из широкого перечня, задуманного для универсальной платформы, которой обладает КАМАЗ-Компас.

КАМАЗ вывел новое среднетоннажное семейство на рынок в начале года и планирует максимально расширять ряд модификаций.

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Фото: КАМАЗ