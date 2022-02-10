Начались продажи грузовиков нового семейства КАМАЗ Компас — журнал За рулем

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Начались продажи грузовиков нового семейства КАМАЗ Компас

Первыми к дилерам отправились машины в модификации Компас-9, но совсем скоро к ним должны добавиться и более грузоподъемные КАМАЗ-12.

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КАМАЗ начал продажи грузовиков нового семейства Компас — первые машины торгово-сервисная компания автогиганта реализовала в адрес двух дилеров Приволжского федерального округа, «Автолидер-Север» и «КАМАВТОКОМПЛЕКТ-Ижевск». В дебютной товарной партии — бортовые автомобили со шторным механизмом открытия тента. Машины имеют полную массу 9,5 тонны — эта модификация называется Компас-9.

Снаряженная же масса, в зависимости от колесной базы, может составлять от 3125 до 3405 кг. Двигатель на всех машинах  — проверенный турбодизель Cummins ISF3.8S5154, развивающий 154 л.с. и агрегатирующийся с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Межсервисный интервал составляет 20 тысяч километров, а указанный производителем ресурс машины — 800 тысяч километров.

Начались продажи грузовиков нового семейства КАМАЗ Компас

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Кабина имеет спальное место, предусмотрены электрические стеклоподъемники, регулируемая рулевая колонка, круиз-контроль, кондиционер, аудиосистема с управлением на руле. Подвеска кабины — четырехточечная, на торсионах спереди и на резиновых упругих элементах сзади.

Совсем скоро в продаже должны появиться и Компас-12, грузовики с полной массой 11,99 тонны. Как и «девятка», это машины развозного класса для работы в городе и пригороде, но также пригодные и для междугородних перевозок. Кроме того, во втором полугодии планируется вывести на рынок Компас-5 полной массой 5,5 тонны, а в более дальней перспективе — легкий Компас-3.

  • На шасси Компаса возможна установка множества спецнадстроек: от различных вариантов фургона до мусоровозов, мультилифтов, автогидроподъемников, эвакуаторов и КМУ.
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Фото: КАМАЗ

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