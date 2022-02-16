Полноприводный Ford Transit: зимний тест — журнал За рулем

Полноприводный Ford Transit: зимний тест

Транзит застолбил за собой звание самого популярного фургона среди иномарок, а в последнее время даже потихоньку отъедает долю у ее величества ГАЗели!

Российский Ford без Фокусов? Несколько лет назад такое и в голову не могло прийти. Зато на рынке легкой коммерческой техники у Форда всё прекрасно.

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Transit у нас собирается по полному циклу, и разница в цене с ГАЗелью Next не так уже велика — 200–300 тысяч рублей, примерно 10%. Скоро запустят местное производство двигателей. Разнообразие модификаций, включая спецверсии — больше сотни!

Для зимнего теста я выбрал одну из самых интересных — с полным приводом.

Каждый из вас может выиграть внедорожник Лада Нива. Для этого достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» и выбрать лучшие автомобили в каждом из одиннадцати классов. Заполнить анкету можно здесь. Гран-при Голосование завершится 28 февраля 2022 года.

Полноприводный Ford Transit: зимний тестFord Transit AWD. Цена в России от 2 866 000 ₽
Ford Transit AWD. Цена в России от 2 866 000 ₽

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Как едет?

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Конечно, полноприводный Transit — это не вездеход наподобие Соболя 4×4 или уазовской «буханки». Изначально Транзиты бывают с передним приводом и поперечно расположенным мотором, и заднеприводные — с продольным. За основу для версии AWD взяли задний привод, а передняя ось подключается электромагнитной муфтой Dana — как на кроссоверах Kuga и EcoSport.

Геометрическая проходимость совсем не внедорожная — под задним мостом чуть больше 15 см, а под защитой двигателя я намерил 18 см. Двигатель и коробка те же, что и на других Транзитах, — 125‑сильный турбодизель 2.2 и шестиступенчатая механика.

Полноприводный Ford Transit: зимний тестПока турбодизель объемом 2,2 литра поставляется из Турции, но в 2022 году будет локализован. Вариантов мощности три — 125, 136 и 155 л.с.
Пока турбодизель объемом 2,2 литра поставляется из Турции, но в 2022 году будет локализован. Вариантов мощности три — 125, 136 и 155 л.с.

Это машина не для бездорожья, а для дорог — плохих и хороших. Не важно, что под колесами — асфальт или лед, Transit уверенно держится за траекторию. Момента подключения передних колес не чувствуешь — муфта срабатывает плавно. Лучше всего все ведущие чувствуются при старте в крутую скользкую горку. На моноприводном фургоне этот участок пройдете только ходом, а на полноприводном можно нагло трогаться прямо на подъеме.

Полноприводный Ford Transit: зимний тестНазвать полноприводный Transit внедорожником сложно: под картером двигателя около 18 см, а под редуктором заднего моста — 15 см.
Назвать полноприводный Transit внедорожником сложно: под картером двигателя около 18 см, а под редуктором заднего моста — 15 см.

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Абсолютно легковое поведение на дороге и задорный разгон! Возможностей турбодизеля хватает за глаза. Даже обидно, что не нужно часто переключаться: избирательный механизм коробки шикарен.

А если загрузить?

Конечно, если забить под завязку 12‑кубовый фургон, Transit поедет иначе, но черепахой всё равно не станет. Грузоподъемность полноприводника — чуть меньше полутора тонн. Он тяжелее переднеприводного Транзита всего на 200 кг. Полная масса — три с половиной тонны, укладывается в категорию В.

Полноприводный Ford Transit: зимний тестОбщий объем грузового отсека — 12,5 м³. Он вмещает четыре стандартных европоддона.
Общий объем грузового отсека — 12,5 м³. Он вмещает четыре стандартных европоддона.

Расход топлива? У меня получилось в среднем 10 л/100 км. Для цельнометаллического фургона с высокой крышей, пусть и без нагрузки, это хорошо.

А порожняком?

Я был уверен, что Ford в пустом состоянии будет жестким и начнет скакать по всем кочкам. Однако он идет очень мягко, даже удивительно.

РУССКОЕ СЕРДЦЕ

Завод в Елабуге был построен в 2007 году и рассчитан на выпуск 75 тысяч автомобилей в год. Первым там прописался Fiat Ducato, а фордовская летопись началась в 2011 году.

Поначалу жизнь кипела — Ford Transit и Custom, кроссоверы Kuga и Explorer и даже минивэны S‑Max с Galaxy. Но теперь в Елабуге собирают только Transit.

Полноприводный Ford Transit: зимний тест

Полноприводный Ford Transit: зимний тест

Нынешнее поколение Транзита начали выпускать в конце 2014 года. В течение 2021 года сделали 21 тысячу машин — неплохо по меркам коммерческой техники.

Клиентура в последнее время меняется. Уменьшаются госзакупки, как и заказы на переоборудование в инкассаторские машины. По понятным причинам увеличилось производство карет скорой помощи. А объем поставок в службы онлайн-магазинов за пару лет вырос втрое!

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Кузовные панели штампуют из российской стали (г. Магнитогорск), колеса делают в Татарстане, а стекла — в Боре. Пластиковые элементы салона отливаются тоже в Татарстане, по полному циклу. Только двигатель и коробка (пока лишь механическая) завозятся из Турции.

Но если поставки трансмиссии так и останутся турецкими, то к 2023 году наладят собственное производство дизелей 2.2. Сейчас идет отладка оборудования на заводе двигателей, где раньше выпускали бензиновые моторы 1.6 для легковых Фордов. Тогда же запустится производство обновленного Транзита с еще более широкой гаммой модификаций. Появится версия со сверхдлинной базой, вмещающей десять европалет. И автоматическая коробка.

Сколько стоит?

Полноприводный Transit идеально подходит для наших условий. На зимней дороге — самое то. Расход топлива умеренный, грузоподъемность страдает не сильно. Но всё упирается в цену.

Полноприводный Ford Transit: зимний тестВ Европе уже производится рестайлинговый Transit, но до нас обновления дошли лишь частично. Например, старая передняя панель (черный пластик) совмещена с обновленным основанием (серый цвет).
В Европе уже производится рестайлинговый Transit, но до нас обновления дошли лишь частично. Например, старая передняя панель (черный пластик) совмещена с обновленным основанием (серый цвет).

Полноприводный Ford Transit: зимний тестСиденье водителя удобно и перемещается в широких диапазонах. Найти «свою» посадку мне удалось за пару секунд.
Сиденье водителя удобно и перемещается в широких диапазонах. Найти «свою» посадку мне удалось за пару секунд.

Полноприводный Ford Transit: зимний тестСпинка среднего сиденья откидывается и превращается в подлокотник. Есть резинка для удержания папки или планшета с документами.
Спинка среднего сиденья откидывается и превращается в подлокотник. Есть резинка для удержания папки или планшета с документами.

Полноприводный Ford Transit: зимний тестЭто карман для смартфона? Нет, элемент вентиляции! Если закрыть дверь, то содержимое будет раздавлено.
Это карман для смартфона? Нет, элемент вентиляции! Если закрыть дверь, то содержимое будет раздавлено.

Полноприводный Ford Transit: зимний тестМежосевая муфта блокируется. По пиктограмме на кнопке ясно, какая ось ведущая по умолчанию, а какая подключается.
Межосевая муфта блокируется. По пиктограмме на кнопке ясно, какая ось ведущая по умолчанию, а какая подключается.

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Полный привод — это примерно полмиллиона сверху! Самый дорогой переднеприводный фургон с длинной базой и высокой крышей (L3H3) стоит 2,4 миллиона. Аналогичный полноприводный обойдется почти в три! И для перевозчиков этот аргумент куда важнее, нежели надежное поведение на зимней трассе.

С другой стороны, у ГАЗелей Next и NN полноприводных версий пока нет. А к концу 2022 года начнут выпускать обновленный Transit. Изменятся внешность и интерьер. Появится десятиступенчатый гидроавтомат (он будет доступен для всех вариантов привода). Европейская практика показывает, что в городских перевозках такие модификации популярны. Думаю, автоматические Транзиты пойдут и у нас — при разумных ценах, конечно.

Полноприводный Ford Transit: зимний тестПолноприводный Transit идеально подходит для наших условий. Но всё упирается в цену.
Полноприводный Transit идеально подходит для наших условий. Но всё упирается в цену.

Ford Transit AWD

  • Длина / ширина / высота / база 5981 / 2059 / 2481 / 3750 мм
  • Снаряженная/полная масса 2314/3500 кг
  • Размеры грузового отсека 3494/1784/2025 мм
  • Двигатель дизельный, P4, 16 клапанов, 2198 см³; 92 кВт / 125 л.с. при 3500 об/мин; 350 Н·м при 1450–2000 об/мин
  • Топливо / запас топлива ДТ / 80 л
  • Расход топлива (смешанный режим) 9,5 л/100 км
  • Трансмиссия полный привод; М6

НИЖНИЙ ДЕТРОЙТ

Ford всегда занимал особое место в нашей автомобильной истории. История Горьковского завода, с которым сейчас Ford борется в коммерческом секторе, началась с моделей из Детройта. Легковой фаэтон ГАЗ-А и легендарная «полуторка» ГАЗ-АА — ни что иное, как Ford-A и AA соответственно. Горьковская «полуторка» была невероятно популярна, вынослива и стала самым массовым автомобилем Красной армии. За 18 лет производства было собрано около 900 тысяч машин.

Полноприводный Ford Transit: зимний тест

Полноприводный Ford Transit: зимний тест

Полноприводный Ford Transit: зимний тест

Полноприводный Ford Transit: зимний тест

По иронии судьбы, новая «полуторка» по имени ГАЗель тоже создавалась с оглядкой на Ford — на Transit третьего поколения. Если поставить машины рядом, сходство в дизайне очевидно. ГАЗель также стала эпохальным автомобилем для страны. При всех недостатках она не только спасла завод (да и город) в голодные 90‑е годы, но была и остается кормилицей для огромного числа людей, пытавшихся наладить свой бизнес и заработать на жизнь.

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Фото: Александр Виноградов и Ford

Полноприводный Ford Transit: зимний тест

Транзит застолбил за собой звание самого популярного фургона среди иномарок, а в последнее время даже потихоньку отъедает долю у ее величества ГАЗели!

Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314013Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314014Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314015Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314020Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314021Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314022Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314023Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314016Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314017Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314018Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314019Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314028Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314024Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314025Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314026Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314027Полноприводный Ford Transit: зимний тест
Полноприводный Ford Transit: зимний тест

Транзит застолбил за собой звание самого популярного фургона среди иномарок, а в последнее время даже потихоньку отъедает долю у ее величества ГАЗели!

Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314013Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314026Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314024Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314023Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314028Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314027Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314019Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314020Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314021Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314025Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314022Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314018Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314015Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314014Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314017Полноприводный Ford Transit: зимний тест — фото 1314016Полноприводный Ford Transit: зимний тест
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Отзывы о Ford Transit (200)

Ford 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Дизайн, комфорт

Недостатки:

Цена, стоимость обслуги, надежность.

Комментарий:

Я работал на 2х поколениях транзитов 6 и 8 и скажу что между ними пропасть. Да, шестой по комфорту и динамике уступает, но в надежности он был одним из лучших на рынке, у восьмого же она отсутствует. Постоянные болячки после 150 тысяч, прогар поршней, масляное голодание, антикоррозийка никакая, 3...

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