Полноприводный Ford Transit: зимний тест

Транзит застолбил за собой звание самого популярного фургона среди иномарок, а в последнее время даже потихоньку отъедает долю у ее величества ГАЗели!

Российский Ford без Фокусов? Несколько лет назад такое и в голову не могло прийти. Зато на рынке легкой коммерческой техники у Форда всё прекрасно.

Transit у нас собирается по полному циклу, и разница в цене с ГАЗелью Next не так уже велика — 200–300 тысяч рублей, примерно 10%. Скоро запустят местное производство двигателей. Разнообразие модификаций, включая спецверсии — больше сотни!

Для зимнего теста я выбрал одну из самых интересных — с полным приводом.

Каждый из вас может выиграть внедорожник Лада Нива. Для этого достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» и выбрать лучшие автомобили в каждом из одиннадцати классов. Заполнить анкету можно здесь. Голосование завершится 28 февраля 2022 года.

Ford Transit AWD. Цена в России от 2 866 000 ₽

Как едет?

Конечно, полноприводный Transit — это не вездеход наподобие Соболя 4×4 или уазовской «буханки». Изначально Транзиты бывают с передним приводом и поперечно расположенным мотором, и заднеприводные — с продольным. За основу для версии AWD взяли задний привод, а передняя ось подключается электромагнитной муфтой Dana — как на кроссоверах Kuga и EcoSport.

Геометрическая проходимость совсем не внедорожная — под задним мостом чуть больше 15 см, а под защитой двигателя я намерил 18 см. Двигатель и коробка те же, что и на других Транзитах, — 125‑сильный турбодизель 2.2 и шестиступенчатая механика.

Пока турбодизель объемом 2,2 литра поставляется из Турции, но в 2022 году будет локализован. Вариантов мощности три — 125, 136 и 155 л.с.

Это машина не для бездорожья, а для дорог — плохих и хороших. Не важно, что под колесами — асфальт или лед, Transit уверенно держится за траекторию. Момента подключения передних колес не чувствуешь — муфта срабатывает плавно. Лучше всего все ведущие чувствуются при старте в крутую скользкую горку. На моноприводном фургоне этот участок пройдете только ходом, а на полноприводном можно нагло трогаться прямо на подъеме.

Назвать полноприводный Transit внедорожником сложно: под картером двигателя около 18 см, а под редуктором заднего моста — 15 см.

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Абсолютно легковое поведение на дороге и задорный разгон! Возможностей турбодизеля хватает за глаза. Даже обидно, что не нужно часто переключаться: избирательный механизм коробки шикарен.

А если загрузить?

Конечно, если забить под завязку 12‑кубовый фургон, Transit поедет иначе, но черепахой всё равно не станет. Грузоподъемность полноприводника — чуть меньше полутора тонн. Он тяжелее переднеприводного Транзита всего на 200 кг. Полная масса — три с половиной тонны, укладывается в категорию В.

Общий объем грузового отсека — 12,5 м³. Он вмещает четыре стандартных европоддона.

Расход топлива? У меня получилось в среднем 10 л/100 км. Для цельнометаллического фургона с высокой крышей, пусть и без нагрузки, это хорошо.

А порожняком?

Я был уверен, что Ford в пустом состоянии будет жестким и начнет скакать по всем кочкам. Однако он идет очень мягко, даже удивительно.

РУССКОЕ СЕРДЦЕ Завод в Елабуге был построен в 2007 году и рассчитан на выпуск 75 тысяч автомобилей в год. Первым там прописался Fiat Ducato, а фордовская летопись началась в 2011 году. Поначалу жизнь кипела — Ford Transit и Custom, кроссоверы Kuga и Explorer и даже минивэны S‑Max с Galaxy. Но теперь в Елабуге собирают только Transit. Нынешнее поколение Транзита начали выпускать в конце 2014 года. В течение 2021 года сделали 21 тысячу машин — неплохо по меркам коммерческой техники. Клиентура в последнее время меняется. Уменьшаются госзакупки, как и заказы на переоборудование в инкассаторские машины. По понятным причинам увеличилось производство карет скорой помощи. А объем поставок в службы онлайн-магазинов за пару лет вырос втрое! Материалы по теме Ford серьезно расширяет производство Transit в России Кузовные панели штампуют из российской стали (г. Магнитогорск), колеса делают в Татарстане, а стекла — в Боре. Пластиковые элементы салона отливаются тоже в Татарстане, по полному циклу. Только двигатель и коробка (пока лишь механическая) завозятся из Турции. Но если поставки трансмиссии так и останутся турецкими, то к 2023 году наладят собственное производство дизелей 2.2. Сейчас идет отладка оборудования на заводе двигателей, где раньше выпускали бензиновые моторы 1.6 для легковых Фордов. Тогда же запустится производство обновленного Транзита с еще более широкой гаммой модификаций. Появится версия со сверхдлинной базой, вмещающей десять европалет. И автоматическая коробка.

Сколько стоит?

Полноприводный Transit идеально подходит для наших условий. На зимней дороге — самое то. Расход топлива умеренный, грузоподъемность страдает не сильно. Но всё упирается в цену.

В Европе уже производится рестайлинговый Transit, но до нас обновления дошли лишь частично. Например, старая передняя панель (черный пластик) совмещена с обновленным основанием (серый цвет).

Сиденье водителя удобно и перемещается в широких диапазонах. Найти «свою» посадку мне удалось за пару секунд. Спинка среднего сиденья откидывается и превращается в подлокотник. Есть резинка для удержания папки или планшета с документами.

Это карман для смартфона? Нет, элемент вентиляции! Если закрыть дверь, то содержимое будет раздавлено. Межосевая муфта блокируется. По пиктограмме на кнопке ясно, какая ось ведущая по умолчанию, а какая подключается.

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Полный привод — это примерно полмиллиона сверху! Самый дорогой переднеприводный фургон с длинной базой и высокой крышей (L3H3) стоит 2,4 миллиона. Аналогичный полноприводный обойдется почти в три! И для перевозчиков этот аргумент куда важнее, нежели надежное поведение на зимней трассе.

С другой стороны, у ГАЗелей Next и NN полноприводных версий пока нет. А к концу 2022 года начнут выпускать обновленный Transit. Изменятся внешность и интерьер. Появится десятиступенчатый гидроавтомат (он будет доступен для всех вариантов привода). Европейская практика показывает, что в городских перевозках такие модификации популярны. Думаю, автоматические Транзиты пойдут и у нас — при разумных ценах, конечно.

Полноприводный Transit идеально подходит для наших условий. Но всё упирается в цену.

Ford Transit AWD

Длина / ширина / высота / база 5981 / 2059 / 2481 / 3750 мм

5981 / 2059 / 2481 / 3750 мм Снаряженная/полная масса 2314/3500 кг

2314/3500 кг Размеры грузового отсека 3494/1784/2025 мм

3494/1784/2025 мм Двигатель дизельный, P4, 16 клапанов, 2198 см³; 92 кВт / 125 л.с. при 3500 об/мин; 350 Н·м при 1450–2000 об/мин

дизельный, P4, 16 клапанов, 2198 см³; 92 кВт / 125 л.с. при 3500 об/мин; 350 Н·м при 1450–2000 об/мин Топливо / запас топлива ДТ / 80 л

ДТ / 80 л Расход топлива (смешанный режим) 9,5 л/100 км

9,5 л/100 км Трансмиссия полный привод; М6

НИЖНИЙ ДЕТРОЙТ Ford всегда занимал особое место в нашей автомобильной истории. История Горьковского завода, с которым сейчас Ford борется в коммерческом секторе, началась с моделей из Детройта. Легковой фаэтон ГАЗ-А и легендарная «полуторка» ГАЗ-АА — ни что иное, как Ford-A и AA соответственно. Горьковская «полуторка» была невероятно популярна, вынослива и стала самым массовым автомобилем Красной армии. За 18 лет производства было собрано около 900 тысяч машин. По иронии судьбы, новая «полуторка» по имени ГАЗель тоже создавалась с оглядкой на Ford — на Transit третьего поколения. Если поставить машины рядом, сходство в дизайне очевидно. ГАЗель также стала эпохальным автомобилем для страны. При всех недостатках она не только спасла завод (да и город) в голодные 90‑е годы, но была и остается кормилицей для огромного числа людей, пытавшихся наладить свой бизнес и заработать на жизнь.

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Фото: Александр Виноградов и Ford