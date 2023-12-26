Гран-при «За рулем»: история от Пегаса до «цифры»

«За рулем» раскрыл интересные факты из истории главной автомобильной премии

У Гран-при «За рулем», ведущего историю с 1994 года, можно выделить пять периодов – по степени вовлеченности наших читателей.

Период первый – стартовый

Читатели не заполняли анкет и не получали призовых автомобилей.

Первоначально Гран-при «За рулем» по срокам был привязан к МИМС — Московскому международному автосалону. Редакция самостоятельно выбирала обладателя «Золотого Пегаса» из числа знаковых автомобилей-экспонатов. Решение принимали непосредственно в ходе выставки – читатели просто физически не могли в этом участвовать.

Символ Гран-при «За рулем» – Золотой Пегас. Этот мифический крылатый конь символизирует полет фантазии, без которой невозможно созидание и творчество.

Период второй – разгонный

Читатели стали заполнять анкеты, но никаких дорогостоящих наград им не полагалось.

В 2001 году журнал расширил число номинаций – к «Автомобилю года» добавили «Прорыв года» и «Доверие потребителей».

Лучший автомобиль по-прежнему выбирала редакция. «Прорыв» определяло компетентное общественное жюри. В 2001 году в его состав вошли, например, летчик-космонавт Юрий Батурин, тогдашние министры экономического развития и транспорта Герман Греф и Сергей Франк, президент Академии Российского телевидения Владимир Познер и другие известные персоны.

Но «Доверие потребителей» никто, кроме потребителей, изъявить не может. Мы попросили сделать это наших читателей, заполнив формы в журнале или на сайте «За рулем». Проголосовало около 10 тысяч человек. Из шести финалистов выбрали фирму Bosch.

В архивах «За рулем» сохранились фотографии с первого розыгрыша читательских автомобилей – 2005 года. Помимо сотрудников редакции, на нем присутствовали и читатели.

Период третий – масштабный

Читатели заполняли бумажные анкеты, а на финише Гран-при редакция начала разыгрывать среди участников опроса несколько новых автомобилей.

Автосалон МИМС не каждый год радовал обилием новинок, да и вообще перестал быть ежегодным. Тогда мы радикально пересмотрели подходы. Лучшие автомобили в нескольких категориях стали определять именно читатели. А редакция на себя взяла вручение специальных призов.

Впервые схему применили в 2005 году, получив свыше 43 тысяч заполненных анкет.

Розыгрыш автомобилей провели непосредственно в редакции – в присутствии нескольких самых активных читателей (степень активности определяли по их участию в конференциях на сайте «За рулем»). Выбор счастливчиков проводил компьютер, воспроизводя на экране произвольные числа. Каждое число соответствовало определенной анкете в базе данных.

Разыграли три машины: Skoda Octavia, Hyundai Accent и Mitsubishi Lancer.

В отдельные годы к проведению розыгрыша привлекали незаинтересованных лиц. Но выбирал все равно компьютер – дети только нажимали кнопку Enter.

Период четвертый – промежуточный

Автомобили, начиная с 2005 года, мы разыгрывали постоянно. А в 2015 году читатели получили возможность голосовать не только «бумажно», но и «электронно» – кому как нравится.

IT-технологии развивались, а обработка писем была слишком трудоемкой. Число категорий автомобилей в Гран-при росло, иногда превышало дюжину, что усложняло подсчет голосов. Да и количество писем порой зашкаливало за 60 тысяч – безумная величина!

Кроме того, некоторые письма с вложенными в них анкетами по пути терялись. А часть приходила с опозданием, когда их прием редакцией был уже завершен. Досадно, но таковы правила.

Так что к бумажному носителю мы добавили и полностью электронный формат.

Общее число машин, разыгранных среди читателей, близится к шестидесяти. Быть может, в ближайшем Гран-при «За рулем»повезет и вам!

Период пятый – современный

Бумажные анкеты, печатаемые на страницах журнала, остались в прошлом. Больше не надо выдирать листы, покупать конверты. Голосование читателей в рамках ежегодного Гран-при «За рулем» с 2017 года полностью перешло в «цифру» – при участии всех наших площадок в интернете.

Это серьезно упростило создание базы данных для розыгрыша призовых автомобилей, который, как и всегда, осуществляет непредвзятый компьютер. И если раньше мероприятие это носило закрытый характер, то уже несколько лет все розыгрыши мы проводим в прямом эфире, с трансляцией на нашем канале в YouTube. Предыдущая трансляция собрала свыше 70 тысяч зрителей. Присоединяйтесь!