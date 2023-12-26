Гран-при «За рулем»: история от Пегаса до «цифры»
У Гран-при «За рулем», ведущего историю с 1994 года, можно выделить пять периодов – по степени вовлеченности наших читателей.
Период первый – стартовый
Читатели не заполняли анкет и не получали призовых автомобилей.
Первоначально Гран-при «За рулем» по срокам был привязан к МИМС — Московскому международному автосалону. Редакция самостоятельно выбирала обладателя «Золотого Пегаса» из числа знаковых автомобилей-экспонатов. Решение принимали непосредственно в ходе выставки – читатели просто физически не могли в этом участвовать.
Период второй – разгонный
Читатели стали заполнять анкеты, но никаких дорогостоящих наград им не полагалось.
В 2001 году журнал расширил число номинаций – к «Автомобилю года» добавили «Прорыв года» и «Доверие потребителей».
Лучший автомобиль по-прежнему выбирала редакция. «Прорыв» определяло компетентное общественное жюри. В 2001 году в его состав вошли, например, летчик-космонавт Юрий Батурин, тогдашние министры экономического развития и транспорта Герман Греф и Сергей Франк, президент Академии Российского телевидения Владимир Познер и другие известные персоны.
Но «Доверие потребителей» никто, кроме потребителей, изъявить не может. Мы попросили сделать это наших читателей, заполнив формы в журнале или на сайте «За рулем». Проголосовало около 10 тысяч человек. Из шести финалистов выбрали фирму Bosch.
Период третий – масштабный
Читатели заполняли бумажные анкеты, а на финише Гран-при редакция начала разыгрывать среди участников опроса несколько новых автомобилей.
Автосалон МИМС не каждый год радовал обилием новинок, да и вообще перестал быть ежегодным. Тогда мы радикально пересмотрели подходы. Лучшие автомобили в нескольких категориях стали определять именно читатели. А редакция на себя взяла вручение специальных призов.
Впервые схему применили в 2005 году, получив свыше 43 тысяч заполненных анкет.
Розыгрыш автомобилей провели непосредственно в редакции – в присутствии нескольких самых активных читателей (степень активности определяли по их участию в конференциях на сайте «За рулем»). Выбор счастливчиков проводил компьютер, воспроизводя на экране произвольные числа. Каждое число соответствовало определенной анкете в базе данных.
Разыграли три машины: Skoda Octavia, Hyundai Accent и Mitsubishi Lancer.
Период четвертый – промежуточный
Автомобили, начиная с 2005 года, мы разыгрывали постоянно. А в 2015 году читатели получили возможность голосовать не только «бумажно», но и «электронно» – кому как нравится.
IT-технологии развивались, а обработка писем была слишком трудоемкой. Число категорий автомобилей в Гран-при росло, иногда превышало дюжину, что усложняло подсчет голосов. Да и количество писем порой зашкаливало за 60 тысяч – безумная величина!
Кроме того, некоторые письма с вложенными в них анкетами по пути терялись. А часть приходила с опозданием, когда их прием редакцией был уже завершен. Досадно, но таковы правила.
Так что к бумажному носителю мы добавили и полностью электронный формат.
Период пятый – современный
Бумажные анкеты, печатаемые на страницах журнала, остались в прошлом. Больше не надо выдирать листы, покупать конверты. Голосование читателей в рамках ежегодного Гран-при «За рулем» с 2017 года полностью перешло в «цифру» – при участии всех наших площадок в интернете.
Это серьезно упростило создание базы данных для розыгрыша призовых автомобилей, который, как и всегда, осуществляет непредвзятый компьютер. И если раньше мероприятие это носило закрытый характер, то уже несколько лет все розыгрыши мы проводим в прямом эфире, с трансляцией на нашем канале в YouTube. Предыдущая трансляция собрала свыше 70 тысяч зрителей. Присоединяйтесь!
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Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!