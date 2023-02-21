Удивительная (и красивая!) история: как конь стал главным автомобильным призом

Почти 30 лет назад журнал «За рулем» провел первый Гран-при, где был назван лучший автомобиль. Это почетное звание подтверждала драгоценная награда в виде крылатого коня.

Они были первыми

В 1990-х в нашей стране начался автомобильный бум — из-за границы хлынул поток иномарок. У непривычных к такому изобилию соотечественников глаза разбегались! Редакция «За рулем» решила структурировать новинки рынка и в 1994 году учредила ежегодную премию. Гран-при получали самые видные и важные дебютанты.

Главным призом был Золотой Пегас. Это вручную изготовленная статуэтка с крылатым конем, установленным на постамент из черного мрамора. Как объяснил автор художественной идеи, скульптор Евгений Верещагин, это мифологическое создание символизирует полет фантазии, без которой невозможна разработка автомобиля.

Изготовление статуэтки Пегаса дело кропотливое. Сначала изготавливается мастер-модель, потом-- гипсовая форма, в которую заливают бронзу. После фигурку вручную полируют и «женят» с мраморной платформой.

Подход разный — приз один

Материалы по теме Советские автомобили против иномарок — супертест к юбилею

Членами жюри в те времена были крупные российские политики и общественные деятели. Возможно, поэтому, главные призы всегда доставались дорогим и престижным автомобилям. Так, самый первый Пегас получил BMW 7-й серии (кузов Е38).

Да и потом тенденция сохранялась: 1995 год — Mercedes-Benz E-класса (W210), 1996-й — Hyundai Sonata. Широким массам эти машины были недоступны.

Особенно это стало очевидно в 1998-м, когда всего через пару дней после оглушительной девальвации рубля главный приз достался бизнес-седану Volvo S80. Автомобиль хороший, но страшно далекий от народа.

Золотой Пегас был впервые вручен на московском автосалоне МИМС-1994.

В последующие годы жюри в своем выборе стало более демократичным: победы доставались массовым моделям вроде Mitsubishi Lancer или Hyundai Tucson.

Однако в 2005-м мы решили изменить подход: с этого момента в выборе триумфаторов премии принимаете участие вы — наши читатели. И это правильно. Ведь анкеты заполняют несколько десятков тысяч человек — широчайшая выборка!

Машины оцениваются по трем критериям: техника, дизайн, практичность. К слову, среди голосовавших наше издание неизменно разыгрывает призовые автомобили. В нынешнем году это будут три Лады: Granta Cross, Niva Legend и Niva Travel. Так что не упускайте шанс.

Больше Пегасов

Сначала премия задумывалась как награда самой-самой новинке. Но сразу выяснилось, что дебютантов (причем весьма и весьма разноплановых) много и грести всех под одну гребенку не стоит.

Поэтому параллельно стали вручать специальные призы. Таким уже в 1994 году наградили ГАЗель — нижегородская полуторка оказалась слишком важной премьерой, чтобы не обратить на нее внимание.

Рынок рос быстрыми темпами, производители расширяли модельные линейки, придумывая все новые и новые сегменты. Нам ничего не оставалось, как увеличивать количество номинаций.

Специальными премиями награждаем тех, кто совершил что-то значимое в автомобильном мире.

Сейчас мы вручаем награду лучшим автомобилям в своих классах. Не оставляем незамеченными и важные события в автобизнесе, вроде открытия нового завода или появление в России нового бренда. А как иначе: за такое надо поощрять.

В 2021 году «За рулем» открыл новую страницу своей истории, учредив Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили.

Всего с 1994 года в нашем Гран-при насчитывается свыше 250 лауреатов. В этом году состоится очередная, 29-я церемония. За победу будут бороться автомобили в семи различных категориях.

Хотите определить победителя в каждой из них? Проходите по ссылке и голосуйте!