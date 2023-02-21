Удивительная (и красивая!) история: как конь стал главным автомобильным призом — журнал За рулем

Удивительная (и красивая!) история: как конь стал главным автомобильным призом

Почти 30 лет назад журнал «За рулем» провел первый Гран-при, где был назван лучший автомобиль. Это почетное звание подтверждала драгоценная награда в виде крылатого коня.

Они были первыми

Материалы по теме
95 лет «За рулем»: Как все начиналось?

В 1990-х в нашей стране начался автомобильный бум — из-за границы хлынул поток иномарок. У непривычных к такому изобилию соотечественников глаза разбегались! Редакция «За рулем» решила структурировать новинки рынка и в 1994 году учредила ежегодную премию. Гран-при получали самые видные и важные дебютанты.

Главным призом был Золотой Пегас. Это вручную изготовленная статуэтка с крылатым конем, установленным на постамент из черного мрамора. Как объяснил автор художественной идеи, скульптор Евгений Верещагин, это мифологическое создание символизирует полет фантазии, без которой невозможна разработка автомобиля.

Удивительная (и красивая!) история: как конь стал главным автомобильным призом

Изготовление статуэтки Пегаса дело кропотливое. Сначала изготавливается мастер-модель, потом-- гипсовая форма, в которую заливают бронзу. После фигурку вручную полируют и «женят» с мраморной платформой.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Появился доступный видеорегистратор сверхвысокого разрешенияЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Подход разный — приз один

Материалы по теме
Советские автомобили против иномарок — супертест к юбилею

Членами жюри в те времена были крупные российские политики и общественные деятели. Возможно, поэтому, главные призы всегда доставались дорогим и престижным автомобилям. Так, самый первый Пегас получил BMW 7-й серии (кузов Е38).

Да и потом тенденция сохранялась: 1995 год — Mercedes-Benz E-класса (W210), 1996-й — Hyundai Sonata. Широким массам эти машины были недоступны.

Особенно это стало очевидно в 1998-м, когда всего через пару дней после оглушительной девальвации рубля главный приз достался бизнес-седану Volvo S80. Автомобиль хороший, но страшно далекий от народа.

Удивительная (и красивая!) история: как конь стал главным автомобильным призомЗолотой Пегас был впервые вручен на московском автосалоне МИМС-1994.
Золотой Пегас был впервые вручен на московском автосалоне МИМС-1994.

В последующие годы жюри в своем выборе стало более демократичным: победы доставались массовым моделям вроде Mitsubishi Lancer или Hyundai Tucson.

Однако в 2005-м мы решили изменить подход: с этого момента в выборе триумфаторов премии принимаете участие вы — наши читатели. И это правильно. Ведь анкеты заполняют несколько десятков тысяч человек — широчайшая выборка!

Машины оцениваются по трем критериям: техника, дизайн, практичность. К слову, среди голосовавших наше издание неизменно разыгрывает призовые автомобили. В нынешнем году это будут три Лады: Granta Cross, Niva Legend и Niva Travel. Так что не упускайте шанс.

Больше Пегасов

Материалы по теме
27 неисправностей нового Москвича — честный тест «За рулем» 1957 года

Сначала премия задумывалась как награда самой-самой новинке. Но сразу выяснилось, что дебютантов (причем весьма и весьма разноплановых) много и грести всех под одну гребенку не стоит.

Поэтому параллельно стали вручать специальные призы. Таким уже в 1994 году наградили ГАЗель — нижегородская полуторка оказалась слишком важной премьерой, чтобы не обратить на нее внимание.

Рынок рос быстрыми темпами, производители расширяли модельные линейки, придумывая все новые и новые сегменты. Нам ничего не оставалось, как увеличивать количество номинаций.

Удивительная (и красивая!) история: как конь стал главным автомобильным призомСпециальными премиями награждаем тех, кто совершил что-то значимое в автомобильном мире.
Специальными премиями награждаем тех, кто совершил что-то значимое в автомобильном мире.

Сейчас мы вручаем награду лучшим автомобилям в своих классах. Не оставляем незамеченными и важные события в автобизнесе, вроде открытия нового завода или появление в России нового бренда. А как иначе: за такое надо поощрять.

Удивительная (и красивая!) история: как конь стал главным автомобильным призомВ 2021 году «За рулем» открыл новую страницу своей истории, учредив Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили.
В 2021 году «За рулем» открыл новую страницу своей истории, учредив Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили.

Всего с 1994 года в нашем Гран-при насчитывается свыше 250 лауреатов. В этом году состоится очередная, 29-я церемония. За победу будут бороться автомобили в семи различных категориях.

Хотите определить победителя в каждой из них? Проходите по ссылке и голосуйте!

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Удивительная (и красивая!) история: как конь стал главным автомобильным призом

Почти 30 лет назад журнал «За рулем» провел первый Гран-при, где был назван лучший автомобиль. Это почетное звание подтверждала драгоценная награда в виде крылатого коня.

Удивительная (и красивая!) история: как конь стал главным автомобильным призом — фото 1391828Удивительная (и красивая!) история: как конь стал главным автомобильным призом — фото 1391825Удивительная (и красивая!) история: как конь стал главным автомобильным призом — фото 1391827Удивительная (и красивая!) история: как конь стал главным автомобильным призом — фото 1391820Удивительная (и красивая!) история: как конь стал главным автомобильным призом
Удивительная (и красивая!) история: как конь стал главным автомобильным призом

Почти 30 лет назад журнал «За рулем» провел первый Гран-при, где был назван лучший автомобиль. Это почетное звание подтверждала драгоценная награда в виде крылатого коня.

Удивительная (и красивая!) история: как конь стал главным автомобильным призом — фото 1391820Удивительная (и красивая!) история: как конь стал главным автомобильным призом — фото 1391828Удивительная (и красивая!) история: как конь стал главным автомобильным призом — фото 1391825Удивительная (и красивая!) история: как конь стал главным автомобильным призом — фото 1391827Удивительная (и красивая!) история: как конь стал главным автомобильным призом
Наше новое видео
Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива Ладе
Незаметный герой ГАЗ-63: чем этот вездеход был лучше иностранных аналогов?
Как превратить грузовик во внедорожник — старый добрый рецепт из СССР

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
Фото:
Количество просмотров34
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: