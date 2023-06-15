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Новый кроссовер Changan Uni-T – комплектации и цены выглядят интересно!

Компания расширила свой и без того рекордный модельный ряд на еще одну позицию.

За РулемРеальная альтернатива «китайцам» – 4 престижные (и недорогие) модели

После кроссовера Uni-K китайский бренд привез российским покупателям и более доступный Uni-T. Кросс-купе с длиной кузова 4515 мм (чуть компактнее Toyota RAV4) представлено в двух комплектациях.

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Luxe, от 2 719 900 рублей:

  • легкосплавные колесные диски 19”
  • выдвигающиеся дверные ручки
  • цифровые приборы 10,3”
  • ММС с экраном 10,3”, синхронизацией CarPlay / MirrorLink, голосовым управлением, шестью динамиками и двумя USB-слотами
  • климатическая система
  • охлаждаемый «бардачок»
  • люк в крыше
  • светодиодная оптика с функцией follow me home
  • бесключевой доступ
  • запуск с кнопки
  • парктроники
  • камера заднего вида
  • круиз-контроль
  • набор ассистентов…
За Рулем
За Рулем

Tech, от 2 819 900 рублей:

  • диски 20”
  • панорамная крыша, особые патрубки выхлопа, черная окантовка окон
  • электроскладывание зеркал
  • электропривод двери багажника с памятью высоты открытия
  • ионизация воздуха
  • беспроводная зарядка
  • дистанционный запуск
  • датчик дождя
  • автоматический дальний свет
  • камеры кругового обзора, 12 парковочных радаров
  • опциональная система автоматической парковки
  • интеллектуальные системы помощи и автономности…

Интересно, что подогрев передних сидений прописан только у «старшей» версии Tech. А силовой агрегат для обеих комплектаций один: турбо-«четверка» 1.5 на 167 л.с. с 7-ступенчатым роботом.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Фото: Changan

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За РулемИннокентий Кишкурно
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