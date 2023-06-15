Новый кроссовер Changan Uni-T – комплектации и цены выглядят интересно!

Компания расширила свой и без того рекордный модельный ряд на еще одну позицию.

После кроссовера Uni-K китайский бренд привез российским покупателям и более доступный Uni-T. Кросс-купе с длиной кузова 4515 мм (чуть компактнее Toyota RAV4) представлено в двух комплектациях.

Luxe, от 2 719 900 рублей:

легкосплавные колесные диски 19”

выдвигающиеся дверные ручки

цифровые приборы 10,3”

ММС с экраном 10,3”, синхронизацией CarPlay / MirrorLink, голосовым управлением, шестью динамиками и двумя USB-слотами

климатическая система

охлаждаемый «бардачок»

люк в крыше

светодиодная оптика с функцией follow me home

бесключевой доступ

запуск с кнопки

парктроники

камера заднего вида

круиз-контроль

набор ассистентов…

Tech, от 2 819 900 рублей:

диски 20”

панорамная крыша, особые патрубки выхлопа, черная окантовка окон

электроскладывание зеркал

электропривод двери багажника с памятью высоты открытия

ионизация воздуха

беспроводная зарядка

дистанционный запуск

датчик дождя

автоматический дальний свет

камеры кругового обзора, 12 парковочных радаров

опциональная система автоматической парковки

интеллектуальные системы помощи и автономности…

Интересно, что подогрев передних сидений прописан только у «старшей» версии Tech. А силовой агрегат для обеих комплектаций один: турбо-«четверка» 1.5 на 167 л.с. с 7-ступенчатым роботом.

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Фото: Changan