Новый кроссовер Changan Uni-T – комплектации и цены выглядят интересно!
Компания расширила свой и без того рекордный модельный ряд на еще одну позицию.
После кроссовера Uni-K китайский бренд привез российским покупателям и более доступный Uni-T. Кросс-купе с длиной кузова 4515 мм (чуть компактнее Toyota RAV4) представлено в двух комплектациях.
Проверь себя на знание ПДДИспытания нового топлива — оно уже продается на АЗСЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Luxe, от 2 719 900 рублей:
- легкосплавные колесные диски 19”
- выдвигающиеся дверные ручки
- цифровые приборы 10,3”
- ММС с экраном 10,3”, синхронизацией CarPlay / MirrorLink, голосовым управлением, шестью динамиками и двумя USB-слотами
- климатическая система
- охлаждаемый «бардачок»
- люк в крыше
- светодиодная оптика с функцией follow me home
- бесключевой доступ
- запуск с кнопки
- парктроники
- камера заднего вида
- круиз-контроль
- набор ассистентов…
Tech, от 2 819 900 рублей:
- диски 20”
- панорамная крыша, особые патрубки выхлопа, черная окантовка окон
- электроскладывание зеркал
- электропривод двери багажника с памятью высоты открытия
- ионизация воздуха
- беспроводная зарядка
- дистанционный запуск
- датчик дождя
- автоматический дальний свет
- камеры кругового обзора, 12 парковочных радаров
- опциональная система автоматической парковки
- интеллектуальные системы помощи и автономности…
Интересно, что подогрев передних сидений прописан только у «старшей» версии Tech. А силовой агрегат для обеих комплектаций один: турбо-«четверка» 1.5 на 167 л.с. с 7-ступенчатым роботом.
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Фото: Changan
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