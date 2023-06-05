Новый Changan UNI-T: и хэтчбек, и кроссовер

Дилеры китайского бренда готовятся к приему заказов на модель.

Новый купе-кроссовер Changan UNI-T появится во всех официальных дилерских центрах марки уже в этом месяце. В настоящий момент дилеры готовятся к приему заказов на модель.

Это нечто среднее между кроссовером и «hot-hatch» – автомобиль взял лучшее от обоих классов. Кросс-купе с габаритами 4515х1870х1565 мм и колесной базой 2710 мм появится на нашем рынке в нескольких комплектациях с четырехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 1,5 л, мощностью 180 л.с. Работает он в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

У автомобиля стремительный силуэт, который подчеркивают ниспадающая крыша, переходящая в задний спойлер, высокая средняя линия кузова и легкосплавные колесные 20-дюймовые диски.

UNI-T станет 11-й моделью в арсенале бренда в России. Таким образом, покупатель может подобрать именно тот автомобиль, который ему нужен. Это также CS35PLUS, Alsvin, CS35PLUS NEW, CS55, CS55PLUS, CS75FL, CS85COUPE, CS95, UNI-V, UNI-K. Будет еще и 12-я.

На все машины предоставляется заводская гарантия 5 лет или 150 000 км.

Купе-кроссовер появится сразу во всех 140 официальных точках обслуживания и продаж дилерской сети марки Changan.

Ближе к официальному старту продаж объявят цены и комплектации автомобиля.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Changan