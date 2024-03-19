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У «буханки» появился достойный конкурент: микроавтобус Соболь NN 4х4

В Москве на выставке показали полноприводный минивэн Соболь NN

На Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства (MITT), которая проходит в российской столице, представлен полноприводный минивэн Соболь NN. Машина станет альтернативой модели УАЗ СГР, которую называют «буханкой».

Уточняется, что у выставленной модели 6-местный салон. Поэтому машина может заинтересовать большие семьи, организаторов экскурсий и фирмы, которым нужен комфорт вэна, но проходимость внедорожника. Все сиденья снабжены индивидуальными регулировками. Если вытащить кресла, образуется багажный отсек объемом более пяти «кубов».

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У модели жестко подключаемый передний мост, понижающая передача и блокировка межколесного дифференциала. Раздаточная коробка является инновационной российской разработкой.

Автомобиль оборудован 2,5-литровым турбодизелем и 6-ступенчатой МКП. Наряду с обычной версией машины будет выпускаться модификация All-Road с силовыми бамперами и другими внедорожными аксессуарами.

Ранее «За рулем» сообщал, что цена флагманского кроссовера Geely Monjaro изменилась в России.

Источник: Quto.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:За РулемКонин Дмитрий
19.03.2024
Фото:За РулемКонин Дмитрий
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