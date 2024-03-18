Цена флагманского кроссовера Geely Monjaro изменилась в России

Geely увеличила цены кроссовера Monjaro в России на 195 тыс. рублей

Китайский автопроизводитель Geely за последний год повысил цену на свой премиальный кроссовер Monjaro в РФ. Модель подорожала на 195 тысяч рублей или 4,3%.

Согласно данным прайс-листов официальных дилеров, купить модель в базовой комплектации Luxury сейчас можно за 4 694 990 рублей. Машина в средней комплектации Flagship стоит 4 894 990 рублей, а в максимальной комплектации Exclusive - 4 994 990 рублей. В марте 2023 года, когда модель вышла на российский рынок, Geely Monjaro в комплектации Luxury стоил 4 499 990 рублей. Версия Flagship стоила на 200 тысяч больше, а топовая Exclusive оценивалась в 4 799 990 рублей.

Monjaro - самая дорогостоящая моделью Geely в России, она опережает по цене кроссовер Tugella, доступный сейчас от 3 959 990 рублей. Этот полноразмерный кроссовер по своим габаритам (4770×1895×1689 мм при колесной базе 2845 мм) слегка превосходит одного из главных конкурентов — Chery Tiggo 8 Pro Max.

Geely Monjaro оснащен безальтернативным 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л.с. и крутящим моментом 350 Нм. Двигатель сочетается с 8-ступенчатым автоматом Aisin и системой полного привода от BorgWarner.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России резко подскочил спрос на легковые авто с пробегом.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Аutonews