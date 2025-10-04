Полный привод и высокий клиренс – добротный кроссовер для сложных условий

Эксперт «За рулем» рассказал о преимуществах кроссовера Haval Н7

На рынке представлено огромное множество кроссоверов, они буквально захватили авторынок.

Однако далеко не все из них годятся для бездорожья. Клиренс низкий, а полный привод не вселяет абсолютно никакой уверенности за пределами асфальтированных дорог.

Но все же есть на рынке достойные представители, на которых не страшно съездить на природу. Эксперт Юрий Тимкин подобрал несколько внедорожных кроссоверов, достойных внимания. Один из них – Haval Н7.

Haval Н7

Мнение эксперта

Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»:

– Этот кроссовер задумывался как сменщик Dargo, однако неплохой спрос заставил китайцев оставить обе модели на конвейере. Платформа у них одинаковая, хотя «семерка» покрупнее: длина кузова составляет 4705 мм вместо 4620 мм. Есть прирост и у колесной базы: 2810 мм против с 2738 мм.

В Китае Haval Н7 полагается 238-сильный турбомотор и 9-ступенчатый робот, однако у нас автомобиль доступен с 192-сильным движком и 7-ступенчатым роботом, как у Dargo. Но это к лучшему – оба агрегата зарекомендовали себя как весьма надежные.

Если в Dargo задняя блокировка с внедорожным круиз-контролем и экспертным режимом – прерогатива исполнения Х, то у Н7 все это входит в стандартное оснащение. Клиренс у обоих кроссоверов одинаковый – 200 мм. Угол въезда/съезда – тоже (24/30 градусов).

Цена – от 3,5 млн рублей.

Интерьер Haval Н7

С остальными кроссоверами из подборки можете ознакомиться в нашем материале.