Что выгоднее: заправлять автомобиль или заряжать электромобиль

Sitronics Electro: стоимость зарядки электрокара в 2-9 раз ниже заправки на АЗС

Специалисты компании Sitronics Electro сравнили расходы владельцев электрокаров и машин с ДВС и пришли к однозначному выводу: переход на электротягу позволяет существенно экономить на топливе. В зависимости от региона и типа зарядной станции разница в стоимости пробега достигает 2–9 раз в пользу «электричек». Об этом заявил генеральный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов.

По его словам, при любых вариантах сравнения стоимость километра пути на электромобиле ни разу не превысила аналогичный показатель для бензиновой машины. Дешевле всего эксплуатация обходится при использовании домашней зарядной станции: средний тариф в России составляет 5,5–7 рублей за кВт·ч, а при подключении по ночному тарифу цена снижается еще в полтора-два раза. В итоге 100 км пробега в Москве могут стоить владельцу электрокара менее 100 рублей.

На публичных зарядных станциях затраты выше, но все равно остаются выгоднее бензина. В столице 100 км пути при медленной зарядке обойдутся примерно в 250 рублей, при быстрой – в 350–400 рублей. Для сравнения: седан среднего класса на 95-м бензине потратит на ту же дистанцию около 550–600 рублей в зависимости от сети АЗС.

Самые высокие цены на электроэнергию для электромобилей зафиксированы в Москве, Краснодарском крае и Костромской области – там тарифы на публичных ЭЗС варьируются от 15–17 до 25 рублей за кВт·ч и иногда превышают этот диапазон.

Эксперты также обращают внимание, что реальное энергопотребление сильно зависит от модели. Например, Tesla мощностью 515 л. с. расходует около 18 кВт·ч на 100 км, тогда как Zeekr с аналогичной отдачей потребляет 22–24 кВт·ч на ту же дистанцию.

