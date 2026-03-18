Электромобили набирают популярность в России: названы лидеры продаж
18 марта
Электромобили набирают популярность в России: названы лидеры продаж
«Автостат»: продажи новых электрокаров в России...
Электромобили набирают популярность в России: названы лидеры продаж

«Автостат»: продажи новых электрокаров в России выросли на 23%

Согласно данным аналитического агентства «Автостат» и АО «ППК», в январе-феврале 2026 года российский рынок новых электрокаров показал уверенный рост. За два месяца было реализовано 1566 единиц, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидеры среди марок

Безусловным лидером рынка остается отечественный бренд Evolute (543 проданных электромобиля). Это составляет почти 35% от общего объема. В пятерку самых популярных марок также вошли Geely (200 шт.), Xiaomi (157 шт.), Zeekr (144 шт.), BYD (119 шт.)

Отметку в 100 машин преодолел также бренд Avatr.

Интересно, что из всей пятерки только Zeekr и Avatr показали отрицательную динамику (-69% и −8% соответственно). Остальные марки прибавили. Самый впечатляющий рост у Geely – в 25 раз, что эксперты объясняют эффектом низкой базы прошлого года.

Самые популярные модели

В модельном рейтинге первое место уверенно занимает Evolute i-JOY с результатом 455 машин (около 30% всех продаж). На вторую строчку поднялся Geely EX5 (183 шт.). Тройку лидеров замкнул новичок рынка – кроссовер Xiaomi YU7 (88 шт.). Далее следуют Evolute i-SKY (76 шт.) и прошлогодний лидер Zeekr 001 (72 шт.).

Evolute i-JOY
Geely EX5
Xiaomi YU7
Evolute i-SKY
Zeekr 001

Ранее «За рулем» сообщал , что Geely презентовала в Китае новый гибридный седан Galaxy Starshine 7 с расходом топлива 2 л на 100 км.

Источник:  Автостат
Ушакова Ирина
Фото:Росатом | фирмы-производители
18.03.2026 
Фото:Росатом | фирмы-производители
