Дилерам запретили обслуживать «серые» Geely: подробности

В Белоруссии перестали обслуживать ввезенные по параллельному импорту Geely

Владельцы автомобилей Geely, купленных не у официальных дилеров, столкнулись с новой проблемой. Как сообщает портал ABW, белорусские дилерские центры китайской марки получили распоряжение отказать в обслуживании машин, ввезенных в страну по схемам параллельного импорта.

Один из сотрудников дилерского центра пояснил, что им напрямую «запретили проводить обслуживание машин, приобретенных неофициально». Основная причина – риски, связанные с подбором запчастей. По информации источника, ранее возникали ситуации, когда детали, заказанные по VIN-номеру такого автомобиля, попросту не подходили. Таким образом компания страхует себя и клиентов от ошибок.

В пресс-службе Geely пока воздерживаются от официальных комментариев по данной ситуации.

Интересно, что похожий сценарий уже разворачивался на российском рынке в 2024 году. Тогда с аналогичными трудностями столкнулись владельцы Exeed и Li Auto. Одной из главных причин называли то, что официальное диагностическое оборудование дилеров зачастую не может считать данные с машин, ввезенных неофициально, так как они просто отсутствуют в базе.

