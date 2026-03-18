Дилерам запретили обслуживать «серые» Geely: подробности

В Белоруссии перестали обслуживать ввезенные по параллельному импорту Geely

Владельцы автомобилей Geely, купленных не у официальных дилеров, столкнулись с новой проблемой. Как сообщает портал ABW, белорусские дилерские центры китайской марки получили распоряжение отказать в обслуживании машин, ввезенных в страну по схемам параллельного импорта.

Один из сотрудников дилерского центра пояснил, что им напрямую «запретили проводить обслуживание машин, приобретенных неофициально». Основная причина – риски, связанные с подбором запчастей. По информации источника, ранее возникали ситуации, когда детали, заказанные по VIN-номеру такого автомобиля, попросту не подходили. Таким образом компания страхует себя и клиентов от ошибок.

В пресс-службе Geely пока воздерживаются от официальных комментариев по данной ситуации.

Интересно, что похожий сценарий уже разворачивался на российском рынке в 2024 году. Тогда с аналогичными трудностями столкнулись владельцы Exeed и Li Auto. Одной из главных причин называли то, что официальное диагностическое оборудование дилеров зачастую не может считать данные с машин, ввезенных неофициально, так как они просто отсутствуют в базе.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely презентовала в Китае новый гибридный седан Galaxy Starshine 7 с расходом топлива 2 л на 100 км.

Источник:  ABW
Ушакова Ирина
18.03.2026 
